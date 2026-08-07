Модулли компьютерлар ишлаб чиқарувчиси маълумотлар сизиб чиққанини маълум қилди
Фрамеворк барча мижозларининг исми, электрон почта манзили, телефон рақами ва жисмоний манзили ўғирланганини маълум қилди. Ҳодиса компания фойдаланадиган бизнес-аналитика провайдери Метабасе булутли инфратузилмасидаги номаълум, «нол кунлик» заифлик орқали содир бўлган. Фрамеворк вакили Эрик Счумачер сизиб чиқиш «барча мижозларга» таъсир қилганини тасдиқлади, бироқ жабрланганларнинг аниқ сонини ошкор қилмади.
Модулли ва осон таъмирланадиган ноутбуклари билан танилган Фрамеворк компанияси ўзининг барча мижозларини хавфсизлик ҳодисаси содир бўлгани ва шахсий маълумотлар ўғирлангани ҳақида огоҳлантирди. Ушбу киберенцидент технология бозорида фойдаланувчиларнинг махфийлиги ва учинчи томон хизматларининг ишончлилиги борасидаги хавотирларни яна-да кучайтирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, пайшанба куни бир нечта мижозлар ижтимоий тармоқларда компаниядан келган махсус хабарнома ҳақида ёзишган. Фрамеворк вакили Эрик Счумачер маълумотлар сизиб чиқиши «барча мижозларга» таъсир қилганини тасдиқлаган, бироқ жабрланганларнинг аниқ сонини ошкор қилишдан бош тортган. Гарчи бренд маҳсулотлари нисбатан тор доирадаги махсус маҳсулот ҳисобланса-да, таҳлилчиларнинг тахминларига кўра, компания юз минглаб қурилмаларни сотишга улгурган.
Киберҳужум сабаблари ва оқибатлариМижозларга юборилган хабарномага таяниб хабар берилишича, ҳодисага Фрамеворк фойдаланадиган бизнес-аналитика провайдери — Метабасе булутли инфратузилмасидаги муаммо сабаб бўлган. Метабасе ўзининг расмий блогида киберҳужум номаълум хавфсизлик заифлиги, яни «нол кунлик» (зеро-дай) хато орқали амалга оширилганини маълум қилган. Ҳакерлар ушбу камчиликдан фойдаланиб, булутли серверлардаги мижозлар маълумотлар базасига кириш имкониятини қўлга киритишган.
Компания томонидан ўтказилган ички текширув натижасида тажовузкорлар мижозларнинг исми, электрон почта манзиллари, телефон рақамлари ва жисмоний манзилларини ўзлаштиргани аниқланган. Бироқ Фрамеворк раҳбарияти мижозларнинг банк карта маълумотлари ёки тўлов реквизитлари хавфсиз сақлангани ва уларга зарар етмаганини алоҳида таъкидлади.
Таъминот занжири хавфсизлиги масаласиМазкур ҳолат замонавий технологик компаниялар ўз фаолиятида фойдаланадиган учинчи томон хизматлари ва дастурий таъминотлар нақадар заиф бўлиши мумкинлигини кўрсатиб берди. Кўплаб йирик ва ўрта бизнес вакиллари ўз маълумотларини бошқариш учун махсус булутли платформаларга таянади ва бу каби занжирли киберҳужумлар миллионлаб охирги фойдаланувчиларга таъсир қилиши мумкин.
Ҳозирги кунда киберхавфсизлик мутахассислари компанияларга таъминот занжири хавфсизлигини янада қаттиқ назорат қилишни тавсия этишмоқда. Фрамеворк компанияси юзага келган вазият юзасидан қўшимча хавфсизлик чораларини кўраётганини маълум қилган бўлса-да, жабрланган мижозлар ўз шахсий маълумотларидан эҳтиёткорлик билан фойдаланишлари лозимлиги эслатиб ўтилди.
…