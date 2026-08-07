Модулли компьютерлар ишлаб чиқарувчиси маълумотлар сизиб чиққанини маълум қилди

·67·Техно
Модулли компьютерлар ишлаб чиқарувчиси маълумотлар сизиб чиққанини маълум қилди
Қисқача

Фрамеворк барча мижозларининг исми, электрон почта манзили, телефон рақами ва жисмоний манзили ўғирланганини маълум қилди. Ҳодиса компания фойдаланадиган бизнес-аналитика провайдери Метабасе булутли инфратузилмасидаги номаълум, «нол кунлик» заифлик орқали содир бўлган. Фрамеворк вакили Эрик Счумачер сизиб чиқиш «барча мижозларга» таъсир қилганини тасдиқлади, бироқ жабрланганларнинг аниқ сонини ошкор қилмади.

Модулли ва осон таъмирланадиган ноутбуклари билан танилган Фрамеворк компанияси ўзининг барча мижозларини хавфсизлик ҳодисаси содир бўлгани ва шахсий маълумотлар ўғирлангани ҳақида огоҳлантирди. Ушбу киберенцидент технология бозорида фойдаланувчиларнинг махфийлиги ва учинчи томон хизматларининг ишончлилиги борасидаги хавотирларни яна-да кучайтирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, пайшанба куни бир нечта мижозлар ижтимоий тармоқларда компаниядан келган махсус хабарнома ҳақида ёзишган. Фрамеворк вакили Эрик Счумачер маълумотлар сизиб чиқиши «барча мижозларга» таъсир қилганини тасдиқлаган, бироқ жабрланганларнинг аниқ сонини ошкор қилишдан бош тортган. Гарчи бренд маҳсулотлари нисбатан тор доирадаги махсус маҳсулот ҳисобланса-да, таҳлилчиларнинг тахминларига кўра, компания юз минглаб қурилмаларни сотишга улгурган.

Киберҳужум сабаблари ва оқибатлари

Мижозларга юборилган хабарномага таяниб хабар берилишича, ҳодисага Фрамеворк фойдаланадиган бизнес-аналитика провайдери — Метабасе булутли инфратузилмасидаги муаммо сабаб бўлган. Метабасе ўзининг расмий блогида киберҳужум номаълум хавфсизлик заифлиги, яни «нол кунлик» (зеро-дай) хато орқали амалга оширилганини маълум қилган. Ҳакерлар ушбу камчиликдан фойдаланиб, булутли серверлардаги мижозлар маълумотлар базасига кириш имкониятини қўлга киритишган.

Компания томонидан ўтказилган ички текширув натижасида тажовузкорлар мижозларнинг исми, электрон почта манзиллари, телефон рақамлари ва жисмоний манзилларини ўзлаштиргани аниқланган. Бироқ Фрамеворк раҳбарияти мижозларнинг банк карта маълумотлари ёки тўлов реквизитлари хавфсиз сақлангани ва уларга зарар етмаганини алоҳида таъкидлади.

Таъминот занжири хавфсизлиги масаласи

Мазкур ҳолат замонавий технологик компаниялар ўз фаолиятида фойдаланадиган учинчи томон хизматлари ва дастурий таъминотлар нақадар заиф бўлиши мумкинлигини кўрсатиб берди. Кўплаб йирик ва ўрта бизнес вакиллари ўз маълумотларини бошқариш учун махсус булутли платформаларга таянади ва бу каби занжирли киберҳужумлар миллионлаб охирги фойдаланувчиларга таъсир қилиши мумкин.

Ҳозирги кунда киберхавфсизлик мутахассислари компанияларга таъминот занжири хавфсизлигини янада қаттиқ назорат қилишни тавсия этишмоқда. Фрамеворк компанияси юзага келган вазият юзасидан қўшимча хавфсизлик чораларини кўраётганини маълум қилган бўлса-да, жабрланган мижозлар ўз шахсий маълумотларидан эҳтиёткорлик билан фойдаланишлари лозимлиги эслатиб ўтилди.

ФрамеворкКиберхавфсизликМаълумотлар Сизиб ЧиқишиМетабасеТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди