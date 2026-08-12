Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат берди

·0·Спорт
Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат берди

Ливерпул жамоаси сардори Виржил ван Дейк клубнинг ёш ҳимоячиси Ифеанйи Ндуквега келгуси ижара даврини муҳим таълим босқичи сифатида қабул қилишни маслаҳат берди. Ўн саккиз ёшли австриялик футболчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатган бўлса-да, расмий ўйинларда майдонга туша олмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабар қилишича, Австриянинг Аустриа Виен клубидан келиб қўшилган ёш марказий ҳимоячи АҚШдаги йиғинлар чоғида мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирди. У Сандерленд, Рекшем, Лидс Юнайтед ва Монако жамоаларига қарши баҳсларда ишончли ўйин кўрсатди.

Лицензия муаммоси ва ижара варианти

Ифеанйи Ндуквенинг Ливерпул сафида дарҳол тўп сура олмаслигининг асосий сабаби Англия футбол ассоциациясининг иш визаси учун қўйиладиган талаблари билан боғлиқ. Қоидаларга кўра, футболчи маълум кўрсаткичлар бўйича 15 очко тўплаши керак, бироқ ёш ҳимоячи ҳозирча бу чегарага етмаган.

Шу сабабли клуб раҳбарияти футболчини бошқа жамоага ижаринга беришни режалаштирмоқда. Виржил ван Дейкнинг фикрича, бу ҳолат ёш футболчининг профессионал ўсиши ва келгусида асосий таркибда ўрнашиб олиши учун муҳим қадам бўлади.

Европа клубларидан қизиқиш кучли

Ҳозирги вақтда Ндукве учун Европанинг бир нечта жиддий даъвогарлари кураш олиб бормоқда. Манбага кўра, Германия Бундеслигаси, Португалия ҳамда Дания чемпионати вакиллари ўн саккиз ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олишни истамоқда.

Агар футболчи кучлироқ чемпионатга йўл олса, у керакли очко балларини тезроқ тўплаши ва 2027 йилда Ливерпулга тўлақонли қайтиш имкониятига эга бўлиши мумкин. Бу эса унинг келажакдаги фаолияти учун замин яратади.

Жамоадаги бошқа ўзгаришлар

Шунингдек, Виржил ван Дейк Ливерпулнинг базасидаги бошқа янги футболчилар ҳақида ҳам гапириб ўтди. Хусусан, жамоага қўшилган янги ўйинчилар ва жароҳатидан қутулиб бораётган Жеремй Жакқуетнинг ҳолатига тўхталиб ўтди.

Сардорнинг таъкидлашича, у Жакқует билан суҳбатлашган ва тез орада ёш ҳимоячи умумий гуруҳ машғулотларига қайтишига умид қилмоқда. Ливерпул мураббийлар штаби мавсум давомида таркиб чуқурлигини таъминлаш учун барча ёш истеъдодларни назоратда тутмоқда.

ЛиверпулВиржил ван ДейкИфеанйи НдуквеAPЛФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиМитре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиБугун, 13:34Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиРио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиБугун, 13:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиБугун, 12:51Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаЛиверпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаБугун, 12:14Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Бугун, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади