Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилди

·49·Дунё
Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилди
Қисқача

Хитойнинг Анхой провинсиясида 67 ёшли фермер сунъий интеллект тавсиясига амал қилиб, қарийб 10 гектарлик кунжут ҳосилидан айрилди. У агрономлар билан маслаҳатлашмасдан, бегона ўтлар ва зараркунандаларга қарши тавсия қилинган препаратлар билан далага ишлов берган, бироқ бир кун ўтиб кунжут кўчатлари қуриб нобуд бўлган. Мутахассислар бу воситалар асосан соя далаларидаги кенг баргли бегона ўтларга қарши мўлжалланганини аниқлаган.

Хитойда 67 ёшли фермер сунъий интеллект тавсиясига амал қилиб, қарийб 10 гектарлик кунжут ҳосилидан айрилди. Бу ҳақда маҳаллий Ctwant нашри хабар берди.

Анхой провинциясида яшовчи фермер бир йилдан буён экин экиш, ўғитлаш ва пестицидлардан фойдаланиш бўйича сунъий интеллектдан маслаҳат олиб келган. Июль ойида у кунжут даласидаги бегона ўтлар ва зараркунандаларга қарши курашиш усулини сўраган.

Сунъий интеллект унга бир нечта препаратдан фойдаланишни тавсия қилган. Фермер эса агрономлар билан маслаҳатлашмасдан, тавсия қилинган воситалар билан далага ишлов берган. Бир кун ўтиб, кунжут кўчатлари ҳам бегона ўтлар сингари қуриб, нобуд бўла бошлаган.

Мутахассислардан бири препаратлардан асосан соя далаларидаги кенг баргли бегона ўтларга қарши фойдаланилишини аниқлаган. Шу сабабли уни кунжут майдонига тўлиқ қўллаш мумкин бўлмаган.

Бу ҳолат сунъий интеллект тавсияларини мутахассис маслаҳатисиз сўзсиз амалга ошириш хавфли бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Шу билан бирга, сунъий интеллект илм-фанда катта имкониятлар очмоқда. Аввалроқ Стенфорд университети олимлари Evo 2 модели ёрдамида E. coli бактерияларини йўқ қилишга қодир янги бактериофагларни яратган эди.

СИ ёрдамида геномларни лойиҳалаш келажакда янги дори воситаларини ишлаб чиқишга ёрдам бериши мумкин. Бироқ бу технология билан бир қаторда биохавфсизлик ва биологик таҳдидлардан ҳимояланиш масалалари ҳам долзарб бўлиб қолмоқда.

ХитойАнҳуйСтэнфорд УниверситетиEvo 2
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 15:26Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБоланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБугун, 15:25Қозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаҚозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаБугун, 13:37Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Бугун, 13:25Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди