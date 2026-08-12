Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилди
Хитойнинг Анхой провинсиясида 67 ёшли фермер сунъий интеллект тавсиясига амал қилиб, қарийб 10 гектарлик кунжут ҳосилидан айрилди. У агрономлар билан маслаҳатлашмасдан, бегона ўтлар ва зараркунандаларга қарши тавсия қилинган препаратлар билан далага ишлов берган, бироқ бир кун ўтиб кунжут кўчатлари қуриб нобуд бўлган. Мутахассислар бу воситалар асосан соя далаларидаги кенг баргли бегона ўтларга қарши мўлжалланганини аниқлаган.
Хитойда 67 ёшли фермер сунъий интеллект тавсиясига амал қилиб, қарийб 10 гектарлик кунжут ҳосилидан айрилди. Бу ҳақда маҳаллий Ctwant нашри хабар берди.
Анхой провинциясида яшовчи фермер бир йилдан буён экин экиш, ўғитлаш ва пестицидлардан фойдаланиш бўйича сунъий интеллектдан маслаҳат олиб келган. Июль ойида у кунжут даласидаги бегона ўтлар ва зараркунандаларга қарши курашиш усулини сўраган.
Сунъий интеллект унга бир нечта препаратдан фойдаланишни тавсия қилган. Фермер эса агрономлар билан маслаҳатлашмасдан, тавсия қилинган воситалар билан далага ишлов берган. Бир кун ўтиб, кунжут кўчатлари ҳам бегона ўтлар сингари қуриб, нобуд бўла бошлаган.
Мутахассислардан бири препаратлардан асосан соя далаларидаги кенг баргли бегона ўтларга қарши фойдаланилишини аниқлаган. Шу сабабли уни кунжут майдонига тўлиқ қўллаш мумкин бўлмаган.
Бу ҳолат сунъий интеллект тавсияларини мутахассис маслаҳатисиз сўзсиз амалга ошириш хавфли бўлиши мумкинлигини кўрсатди.
Шу билан бирга, сунъий интеллект илм-фанда катта имкониятлар очмоқда. Аввалроқ Стенфорд университети олимлари Evo 2 модели ёрдамида E. coli бактерияларини йўқ қилишга қодир янги бактериофагларни яратган эди.
СИ ёрдамида геномларни лойиҳалаш келажакда янги дори воситаларини ишлаб чиқишга ёрдам бериши мумкин. Бироқ бу технология билан бир қаторда биохавфсизлик ва биологик таҳдидлардан ҳимояланиш масалалари ҳам долзарб бўлиб қолмоқда.
…