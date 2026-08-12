Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди

·0·Техно
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди

Xiaomi компаниясининг янги флагман қурилмаси бўлган Redmi K100 Pro Max бозорда чинакам шов-шув кўтариб, ўзининг аввалги авлодига нисбатан улкан устунликни намойиш этди. Ушбу гаджет тақдим этилган илк куниёқ харидорлар орасида ўта оммалашиб, сотув ҳажми бўйича ўзидан олдинги модел кўрсаткичларини 150 фоизга ортда қолдирди. Ушбу муваффақият бренд мухлислари янги флагмандан юқори технологик имкониятларни кутганини яққол тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания президенти Лу Вейбингернинг расмий баёнотида янги смартфоннинг техник жиҳатлари ва илк савдо натижалари эълон қилинган. Харидорлар томонидан бундай илиқ кутиб олиниши қурилманинг техник хусусиятлари ва замонавий талабларга тўлақонли жавоб бериши билан изоҳланади. Флагман синфидаги бундай кескин сакраш бозордаги рақобат муҳитига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қўймайди.

Таъсирчан экран ва илғор технологиялар

Янги Redmi флагмани энг сўнгги ишланмаларни ўз ичига олган бўлиб, фойдаланувчиларга юқори сифатли контентни тақдим этишга мўлжалланган. Смартфон ўлчами 6,9 дюймли текис OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2608 га 1200 пиксични ташкил этади. Шунингдек, дисплей 185 Hz частотада ишлайдиган юқори янгиланиш тезлигига эга бўлиб, M11 материаллари асосида йиғилган.

Оптик барқарорлаштириш тизимига эга бўлган асосий камера нақ 200 мегапикселли аниқликда суратга олади. Унга қўшимча равишда 50 мегапикселли перископик телевизор модули ҳамда шунча пикселли ўта кенг бурчакли объектив ўрнатилган. Ушбу комбинация фойдаланувчиларга профессионал даражадаги сурат ва видео контентини яратиш имконини беради.

Батарея қуввати ва ихчам дизайн

Қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Аккумулятор сиғими 9070 мА·ч ташкил этиб, унинг таркибида 16 фоиз кремний мавжуд. Шунчалик катта сиғимли батареяга қарамай, смартфон корпусининг қалинлиги атиги 8,45 миллиметрни, оғирлиги эса 238 граммни ташкил қилади.

Қувватлаш имкониятлари ҳам ўта кенг: 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлаш технологиялари қўллаб-қувватланади. Бундан ташқари, 27 ваттли симли ҳамда 22,5 ваттли симсиз орқали бошқа қурилмаларни қувватлантириш (тескари қувватлаш) имконияти ҳам мавжуд.

Орқа панел шиша-толали материалдан ясалган бўлиб, корпус IP66, IP68 ва IP69 стандартлари асосида сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган. Хавфсизликни таъминлаш учун экран остига ультратовушли бармоқ изи сканери жойлаштирилган. Дастурий таъминот сифатида HyperOS 3.0 тизими танланган бўлиб, тезкор маълумот алмашиш учун USB 3.2 Ген 1 порти кўзда тутилган. Шунингдек, Босе акустикасига эга 2.1-канал схемасидаги аудиотизим юқори сифатли овоз чиқаришни кафолатлайди.

RedmiXiaomiСмартфонТехнологияФлагман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаSpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаБугун, 15:27Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиАқлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиБугун, 15:20Starlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқдаStarlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқдаБугун, 14:55Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиСунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиБугун, 14:20Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинStarship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинБугун, 13:52Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиХитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди