Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Xiaomi компаниясининг янги флагман қурилмаси бўлган Redmi K100 Pro Max бозорда чинакам шов-шув кўтариб, ўзининг аввалги авлодига нисбатан улкан устунликни намойиш этди. Ушбу гаджет тақдим этилган илк куниёқ харидорлар орасида ўта оммалашиб, сотув ҳажми бўйича ўзидан олдинги модел кўрсаткичларини 150 фоизга ортда қолдирди. Ушбу муваффақият бренд мухлислари янги флагмандан юқори технологик имкониятларни кутганини яққол тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания президенти Лу Вейбингернинг расмий баёнотида янги смартфоннинг техник жиҳатлари ва илк савдо натижалари эълон қилинган. Харидорлар томонидан бундай илиқ кутиб олиниши қурилманинг техник хусусиятлари ва замонавий талабларга тўлақонли жавоб бериши билан изоҳланади. Флагман синфидаги бундай кескин сакраш бозордаги рақобат муҳитига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қўймайди.
Таъсирчан экран ва илғор технологияларЯнги Redmi флагмани энг сўнгги ишланмаларни ўз ичига олган бўлиб, фойдаланувчиларга юқори сифатли контентни тақдим этишга мўлжалланган. Смартфон ўлчами 6,9 дюймли текис OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг аниқлиги 2608 га 1200 пиксични ташкил этади. Шунингдек, дисплей 185 Hz частотада ишлайдиган юқори янгиланиш тезлигига эга бўлиб, M11 материаллари асосида йиғилган.
Оптик барқарорлаштириш тизимига эга бўлган асосий камера нақ 200 мегапикселли аниқликда суратга олади. Унга қўшимча равишда 50 мегапикселли перископик телевизор модули ҳамда шунча пикселли ўта кенг бурчакли объектив ўрнатилган. Ушбу комбинация фойдаланувчиларга профессионал даражадаги сурат ва видео контентини яратиш имконини беради.
Батарея қуввати ва ихчам дизайнҚурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Аккумулятор сиғими 9070 мА·ч ташкил этиб, унинг таркибида 16 фоиз кремний мавжуд. Шунчалик катта сиғимли батареяга қарамай, смартфон корпусининг қалинлиги атиги 8,45 миллиметрни, оғирлиги эса 238 граммни ташкил қилади.
Қувватлаш имкониятлари ҳам ўта кенг: 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлаш технологиялари қўллаб-қувватланади. Бундан ташқари, 27 ваттли симли ҳамда 22,5 ваттли симсиз орқали бошқа қурилмаларни қувватлантириш (тескари қувватлаш) имконияти ҳам мавжуд.
Орқа панел шиша-толали материалдан ясалган бўлиб, корпус IP66, IP68 ва IP69 стандартлари асосида сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган. Хавфсизликни таъминлаш учун экран остига ультратовушли бармоқ изи сканери жойлаштирилган. Дастурий таъминот сифатида HyperOS 3.0 тизими танланган бўлиб, тезкор маълумот алмашиш учун USB 3.2 Ген 1 порти кўзда тутилган. Шунингдек, Босе акустикасига эга 2.1-канал схемасидаги аудиотизим юқори сифатли овоз чиқаришни кафолатлайди.
…