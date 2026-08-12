Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилинди

·50·Дунё
Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилинди
Қисқача

Канадада ёш бола хавфсизлик камарини тақишдан бош тортгани сабабли Портер Аирлинес авиакомпаниясининг Викториядан Торонто шаҳрига учиши керак бўлган рейси бекор қилинди. Воқеа 6 август куни содир бўлиб, экипаж самолётни терминалга қайтарди ва бола ҳамда унинг ота-онасини бортдан туширди. Натижада барча йўловчилар кейинги кунги парвозга қайта рўйхатдан ўтказилди. Болалар авиацияси хавфсизлиги бўйича эксперт Лиа Тусо экипаж қарорини тўғри деб баҳолади.

Канадада йўловчи самолёти бортидаги ёш бола хавфсизлик камарини тақишдан бош тортгани сабабли рейс бекор қилинди. Натижада барча йўловчилар кейинги кунги парвозга қайта рўйхатдан ўтказилди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Воқеа 6 август куни Porter Airlines авиакомпаниясининг Викториядан Торонто шаҳрига учиши керак бўлган самолётида содир бўлган. Парвозга тайёргарлик вақтида бола ўриндиғида тик турган ва хавфсизлик камарини тақишдан бош тортган.

Боланинг ота-онаси ва экипаж аъзолари уни камар тақишга кўндиришга уринган, аммо у бунга рози бўлмаган. Шундан сўнг экипаж самолётни терминалга қайтариб, бола ва унинг ота-онасини самолётдан туширган.

Авиакомпания бундай хавфсизлик талаблари бажарилмаган ҳолатда самолётнинг парвоз қилиши мумкин эмаслигини билдирди. Рейс кечиккани сабабли самолёт ярим тунга қадар парвоз қила олмай, барча йўловчилар кейинги кунги рейсга жойлаштирилди.

Мутахассис қарорни тўғри деб баҳолади

Болалар авиацияси хавфсизлиги бўйича эксперт Лиа Тусо экипажнинг қарорини тўғри деб ҳисоблади. Унинг таъкидлашича, хавфсизлик камарини тақмаган бола кучли турбулентликда, айниқса самолёт кўтарилаётган ёки қўнаётган пайтда, ўз ўрнидан силжиб кетиб, ўзига ва бошқа йўловчиларга хавф туғдириши мумкин.

Ҳодиса ижтимоий тармоқларда турли мунозараларга сабаб бўлди. Айримлар ота-оналар фарзандини қатъийроқ назорат қилиши кераклигини айтган бўлса, бошқалар болалар самолётдан қўрқиши ёки камар тақишга қийналиши мумкинлигини таъкидлади.

Йўловчилардан бири Арие Козучнинг айтишича, бола безовталик қилмаган, аксинча, қўрқиб кетгандек кўринган. У ҳатто ўриндиқ остига яширинган ва экипаж уни камар билан боғлашга уринганида яна ўша ерга сирғалиб кирган.

КанадаБи-Би-СиПортер ЭйрлайнсВикторияТоронто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилдиБугун, 16:25Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиБугун, 15:38Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 15:26Қозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаҚозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаБугун, 13:37Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Бугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди