Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилинди
Канадада ёш бола хавфсизлик камарини тақишдан бош тортгани сабабли Портер Аирлинес авиакомпаниясининг Викториядан Торонто шаҳрига учиши керак бўлган рейси бекор қилинди. Воқеа 6 август куни содир бўлиб, экипаж самолётни терминалга қайтарди ва бола ҳамда унинг ота-онасини бортдан туширди. Натижада барча йўловчилар кейинги кунги парвозга қайта рўйхатдан ўтказилди. Болалар авиацияси хавфсизлиги бўйича эксперт Лиа Тусо экипаж қарорини тўғри деб баҳолади.
Канадада йўловчи самолёти бортидаги ёш бола хавфсизлик камарини тақишдан бош тортгани сабабли рейс бекор қилинди. Натижада барча йўловчилар кейинги кунги парвозга қайта рўйхатдан ўтказилди. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Воқеа 6 август куни Porter Airlines авиакомпаниясининг Викториядан Торонто шаҳрига учиши керак бўлган самолётида содир бўлган. Парвозга тайёргарлик вақтида бола ўриндиғида тик турган ва хавфсизлик камарини тақишдан бош тортган.
Боланинг ота-онаси ва экипаж аъзолари уни камар тақишга кўндиришга уринган, аммо у бунга рози бўлмаган. Шундан сўнг экипаж самолётни терминалга қайтариб, бола ва унинг ота-онасини самолётдан туширган.
Авиакомпания бундай хавфсизлик талаблари бажарилмаган ҳолатда самолётнинг парвоз қилиши мумкин эмаслигини билдирди. Рейс кечиккани сабабли самолёт ярим тунга қадар парвоз қила олмай, барча йўловчилар кейинги кунги рейсга жойлаштирилди.
Мутахассис қарорни тўғри деб баҳолади
Болалар авиацияси хавфсизлиги бўйича эксперт Лиа Тусо экипажнинг қарорини тўғри деб ҳисоблади. Унинг таъкидлашича, хавфсизлик камарини тақмаган бола кучли турбулентликда, айниқса самолёт кўтарилаётган ёки қўнаётган пайтда, ўз ўрнидан силжиб кетиб, ўзига ва бошқа йўловчиларга хавф туғдириши мумкин.
Ҳодиса ижтимоий тармоқларда турли мунозараларга сабаб бўлди. Айримлар ота-оналар фарзандини қатъийроқ назорат қилиши кераклигини айтган бўлса, бошқалар болалар самолётдан қўрқиши ёки камар тақишга қийналиши мумкинлигини таъкидлади.
Йўловчилардан бири Арие Козучнинг айтишича, бола безовталик қилмаган, аксинча, қўрқиб кетгандек кўринган. У ҳатто ўриндиқ остига яширинган ва экипаж уни камар билан боғлашга уринганида яна ўша ерга сирғалиб кирган.
…