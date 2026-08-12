Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашди
Испаниянинг Барселона клуби трансфер бозорида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида ўз режаларини тузишда давом этмоқда. Каталонияликлар жамоаси Атлетико Мадрид футболчиси Хулиан Альварес қўлга киритилмаган тақдирда, унинг ўрнига Лаутаро Мартинес вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Ушбу қизиқиш фонида спорт директори Деку футболчининг агенти билан учрашув ўтказгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хулиан Альварес трансферидаги қийинчиликларGoal.com хабар беришича, Барселона бир неча ҳафтадан буён Хулиан Альварес трансфери устида иш олиб бормоқда. Бироқ Атлетико Мадрид клуби бу борада муросасиз позицияда қолмоқда. Мадридликлар ўз ҳужумчисини фақатгина унинг шартномасида кўрсатилган товон пули тўлиқ тўлангандагина қўйиб юборишга тайёр эканини қатъий таъкидламоқда.
Айнан шу музокаралардаги турғунлик ва молиявий талаблар Каталония клубини муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилмоқда. Натижада диққат эътибор Италиянинг Интер жамоаси сардори ва етакчи ҳужумчиси Лаутаро Мартинесга қаратилди.
Интер ва мухлисларнинг муносабатиИспания ОАВ тарқатган хабарлар Милан шаҳридаги қизғин муҳит ва Интер мухлисларининг ҳафсаласи пир бўлишига сабаб бўлмоқда. Жамоа ишқибозлари ўз етакчиси ва сардорининг ёзги трансфер ойнасида бошқа клубга ўтиб кетишидан жиддий хавотир билдирмоқда.
Шунга қарамай, Италия манбалари ва Интер раҳбариятига яқин шахслар бу миш-мишларни қатъиян рад этмоқда. Милан клуби ўзининг асосий тўпурарини сотиш нияти йўқлигини ва унинг келажагини жамоа лойиҳасининг марказида кўришини очиқчасига маълум қилди.
Хулоса қилиб айтганда, Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа муқобил вариантларни ҳам ўрганишга мажбур бўлади. Лаутаро Мартинес атрофидаги вазият эса ёзги трансфер мавсумининг энг қизиқарли ва шов-шувли мавзуларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…