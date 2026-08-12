Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашди

·0·Спорт
Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашди

Испаниянинг Барселона клуби трансфер бозорида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида ўз режаларини тузишда давом этмоқда. Каталонияликлар жамоаси Атлетико Мадрид футболчиси Хулиан Альварес қўлга киритилмаган тақдирда, унинг ўрнига Лаутаро Мартинес вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Ушбу қизиқиш фонида спорт директори Деку футболчининг агенти билан учрашув ўтказгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хулиан Альварес трансферидаги қийинчиликлар

Goal.com хабар беришича, Барселона бир неча ҳафтадан буён Хулиан Альварес трансфери устида иш олиб бормоқда. Бироқ Атлетико Мадрид клуби бу борада муросасиз позицияда қолмоқда. Мадридликлар ўз ҳужумчисини фақатгина унинг шартномасида кўрсатилган товон пули тўлиқ тўлангандагина қўйиб юборишга тайёр эканини қатъий таъкидламоқда.

Айнан шу музокаралардаги турғунлик ва молиявий талаблар Каталония клубини муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилмоқда. Натижада диққат эътибор Италиянинг Интер жамоаси сардори ва етакчи ҳужумчиси Лаутаро Мартинесга қаратилди.

Интер ва мухлисларнинг муносабати

Испания ОАВ тарқатган хабарлар Милан шаҳридаги қизғин муҳит ва Интер мухлисларининг ҳафсаласи пир бўлишига сабаб бўлмоқда. Жамоа ишқибозлари ўз етакчиси ва сардорининг ёзги трансфер ойнасида бошқа клубга ўтиб кетишидан жиддий хавотир билдирмоқда.

Шунга қарамай, Италия манбалари ва Интер раҳбариятига яқин шахслар бу миш-мишларни қатъиян рад этмоқда. Милан клуби ўзининг асосий тўпурарини сотиш нияти йўқлигини ва унинг келажагини жамоа лойиҳасининг марказида кўришини очиқчасига маълум қилди.

Хулоса қилиб айтганда, Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа муқобил вариантларни ҳам ўрганишга мажбур бўлади. Лаутаро Мартинес атрофидаги вазият эса ёзги трансфер мавсумининг энг қизиқарли ва шов-шувли мавзуларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Лаутаро МартинесБарселонаИнтерХулиан АльваресТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиКристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиБугун, 15:39Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиНаполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиБугун, 15:18Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиЧелси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 14:19Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 14:12Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарМайк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарБугун, 13:58Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиАрсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади