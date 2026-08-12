Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирди

·29·Спорт
Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирди
Қисқача

Баер Леверкузеннинг 20 ёшли ҳужумчиси Кристиан Кофане Арсенал билан боғлиқ трансфер миш-мишларидан бехабар эканини ва фақат футболга эътибор қаратаётганини айтди. У агенти Эрик Деполо томонидан белгиланган 100 миллион евролик баҳони эшитиб ҳайратланган, Трансфермаркт эса футболчини ҳозирча 40 миллион еврога баҳоламоқда. Кофаненнинг Баер Леверкузен билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган.

Баер Леверкузен клубининг иқтидорли ҳужумчиси Кристиан Кофане ўзининг трансфер қиймати ва Англиянинг Арсенал жамоаси билан боғлаётган қизғин миш-мишлар борасида илк бор ўз фикрларини билдирди. Goal.com хабар беришича, 20 ёшли футболчи Бундеслигадаги ёрқин ўйинлари ортидан йирик Европа клублари, жумладан, Лондоннинг Арсенал жамоаси эътиборига тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Микел Артета жамоаси ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида динамик футболчиларни излаётгани ва Кофане клубнинг трансфер стратегиясига тўла мос келиши айтилмоқда. Бироқ ёш ҳужумчи бу каби хабарлардан бехабар эканини ва фақат яшил майдондаги ўйинларга эътибор қаратаётганини таъкидлади.

Агент томонидан эълон қилинган 100 миллион евролик баҳо футболчини ҳайратда қолдирди

Кёлнер Стадт-Анзеигер нашрига берган интервюсида Кристиан Кофане трансфер қизиқишлари ҳақида тўхталиб ўтди. унинг сўзларига кўра, бу каби гап-сўзлар унинг қулоғига етиб келмаган ва у ҳеч қайси томон билан шахсан алоқага чиқмаган.

Жорий мавсумда ўзини кўрсата олган футболчи агенти Эрик Деполо томонидан унга қўйилган 100 миллион евролик баҳони эшитиб янада кўпроқ ажабланди. Трансфермаркт портали футболчини ҳозирча 40 миллион еврога баҳолаётган бир пайтда, агентининг бундай улкан рақамларни келтиргани Кофане учун кутилмаган ҳолат бўлди.

«Вой. Йўқ, мен бу ҳақда билмасдим. Сиз мени аниқ билмайсиз: мен ижтимоий тармоқлар ва шунга ўхшаш нарсалар билан қизиқмайман», дея таъкидлади ҳужумчи ўз ҳайратини яширмасдан.

Кофане Баер Леверкузендаги ривожланишига эътибор қаратмоқда

Ёш футболчининг таъкидлашича, унинг агенти ёки ОАВ исталган нарсани гапириши мумкин, аммо унинг асосий вазифаси фақат футбол ўйнашдан иборат. Баер Леверкузен сафида барқарор ўйин кўрсатаётган 20 ёшли ўйинчи учун Германия клуби ўз маҳоратини ошириш учун қулай муҳит бўлиб хизмат қилмоқда.

Ҳозирда немис клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу Баер Леверкузенга келгусидаги музокараларда устунлик тақдим этади. Ўз келажаги ҳақида гапирар экан, Кофане ҳозирги пайтда фақат футболга эътибор қаратганини, бироқ журналистлар бу мавзуни очганидан кейин у ҳақида ўйлай бошлашини қўшимча қилди.

Кристиан КофанеАрсеналБаер ЛеверкузенБундеслигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиЛаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиБугун, 15:53Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиНаполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиБугун, 15:18Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиЧелси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 14:19Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 14:12Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарМайк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарБугун, 13:58Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиАрсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади