Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирди
Баер Леверкузеннинг 20 ёшли ҳужумчиси Кристиан Кофане Арсенал билан боғлиқ трансфер миш-мишларидан бехабар эканини ва фақат футболга эътибор қаратаётганини айтди. У агенти Эрик Деполо томонидан белгиланган 100 миллион евролик баҳони эшитиб ҳайратланган, Трансфермаркт эса футболчини ҳозирча 40 миллион еврога баҳоламоқда. Кофаненнинг Баер Леверкузен билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган.
Баер Леверкузен клубининг иқтидорли ҳужумчиси Кристиан Кофане ўзининг трансфер қиймати ва Англиянинг Арсенал жамоаси билан боғлаётган қизғин миш-мишлар борасида илк бор ўз фикрларини билдирди. Goal.com хабар беришича, 20 ёшли футболчи Бундеслигадаги ёрқин ўйинлари ортидан йирик Европа клублари, жумладан, Лондоннинг Арсенал жамоаси эътиборига тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Микел Артета жамоаси ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида динамик футболчиларни излаётгани ва Кофане клубнинг трансфер стратегиясига тўла мос келиши айтилмоқда. Бироқ ёш ҳужумчи бу каби хабарлардан бехабар эканини ва фақат яшил майдондаги ўйинларга эътибор қаратаётганини таъкидлади.
Агент томонидан эълон қилинган 100 миллион евролик баҳо футболчини ҳайратда қолдирдиКёлнер Стадт-Анзеигер нашрига берган интервюсида Кристиан Кофане трансфер қизиқишлари ҳақида тўхталиб ўтди. унинг сўзларига кўра, бу каби гап-сўзлар унинг қулоғига етиб келмаган ва у ҳеч қайси томон билан шахсан алоқага чиқмаган.
Жорий мавсумда ўзини кўрсата олган футболчи агенти Эрик Деполо томонидан унга қўйилган 100 миллион евролик баҳони эшитиб янада кўпроқ ажабланди. Трансфермаркт портали футболчини ҳозирча 40 миллион еврога баҳолаётган бир пайтда, агентининг бундай улкан рақамларни келтиргани Кофане учун кутилмаган ҳолат бўлди.
«Вой. Йўқ, мен бу ҳақда билмасдим. Сиз мени аниқ билмайсиз: мен ижтимоий тармоқлар ва шунга ўхшаш нарсалар билан қизиқмайман», дея таъкидлади ҳужумчи ўз ҳайратини яширмасдан.
Кофане Баер Леверкузендаги ривожланишига эътибор қаратмоқдаЁш футболчининг таъкидлашича, унинг агенти ёки ОАВ исталган нарсани гапириши мумкин, аммо унинг асосий вазифаси фақат футбол ўйнашдан иборат. Баер Леверкузен сафида барқарор ўйин кўрсатаётган 20 ёшли ўйинчи учун Германия клуби ўз маҳоратини ошириш учун қулай муҳит бўлиб хизмат қилмоқда.
Ҳозирда немис клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу Баер Леверкузенга келгусидаги музокараларда устунлик тақдим этади. Ўз келажаги ҳақида гапирар экан, Кофане ҳозирги пайтда фақат футболга эътибор қаратганини, бироқ журналистлар бу мавзуни очганидан кейин у ҳақида ўйлай бошлашини қўшимча қилди.
…