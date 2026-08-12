Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)

·0·Дунё
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)

Криштиану Роналду ва унинг узоқ йиллик севгилиси Жоржина Родригеснинг тўйи бўлиши ҳақидаги хабарлар бир неча бор муҳокама қилинган эди. Жуфтликнинг никоҳи ҳашаматли маросим тарзида ўтиши ва унда кўплаб машҳур меҳмонлар иштирок этиши кутилганди.

Бироқ Us weekly нашри маълумотига кўра, Роналду ва Жоржина 11 август куни Португалияда расман никоҳдан ўтган. Севишганлар катта тантана уюштириш ўрнига, ушбу муҳим кунни фақат энг яқин инсонлари даврасида нишонлашни маъқул кўрган. Тантанада Роналду ва Жоржинанинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этган.

Футбол юлдузи Instagram саҳифасида никоҳ узукларининг суратини “C&G” ёзуви билан улашиб, никоҳдан ўтганини тасдиқлаган.

Шу тариқа, кўп йиллардан бери бирга ҳаёт кечириб келаётган Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес муносабатларини расман никоҳ билан мустаҳкамлади. Уларга узоқ ва бахтли оилавий ҳаёт тилаймиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиБугун, 15:38Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 15:26Боланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБоланинг хатти-ҳаракатлари сабаб парвоз бекор қилиндиБугун, 15:25Қозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаҚозоғистонда 15 миллион фуқаронинг маълумотлари даркнетга чиқарилгани айтилмоқдаБугун, 13:37Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Қозоғистонда гўзаллик хизматларига қанча маблағ сарфланди?Бугун, 13:25Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди