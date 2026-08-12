Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)
Криштиану Роналду ва унинг узоқ йиллик севгилиси Жоржина Родригеснинг тўйи бўлиши ҳақидаги хабарлар бир неча бор муҳокама қилинган эди. Жуфтликнинг никоҳи ҳашаматли маросим тарзида ўтиши ва унда кўплаб машҳур меҳмонлар иштирок этиши кутилганди.
Бироқ Us weekly нашри маълумотига кўра, Роналду ва Жоржина 11 август куни Португалияда расман никоҳдан ўтган. Севишганлар катта тантана уюштириш ўрнига, ушбу муҳим кунни фақат энг яқин инсонлари даврасида нишонлашни маъқул кўрган. Тантанада Роналду ва Жоржинанинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этган.
Футбол юлдузи Instagram саҳифасида никоҳ узукларининг суратини “C&G” ёзуви билан улашиб, никоҳдан ўтганини тасдиқлаган.
Шу тариқа, кўп йиллардан бери бирга ҳаёт кечириб келаётган Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес муносабатларини расман никоҳ билан мустаҳкамлади. Уларга узоқ ва бахтли оилавий ҳаёт тилаймиз.
…