Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этди

·21·Техно
Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этди
Қисқача

Ресервоир стартупси ақлли сув иситгичларини ишлаб чиқиш учун Асймметрик Капитал Партнерс бошчилигида 8 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Қурилмалар уйда сув истеъмоли одатларини бир ой давомида ўрганиб, иссиқ сувга бўлган эҳтиёжни башорат қилади ва электр нархи паст пайтларда бакни қиздиради. Ресервоир иссиқлик помпаси оддий электр сув иситгичларига қараганда деярли тўрт баравар, табиий газда ишлайдиган версияларга нисбатан эса беш баравар самаралироқ.

Уй хўжалигидаги энг эътибордан четда қолган, бироқ энергия сарфи бўйича энг муҳим маиший техника воситаларидан бири бўлган сув иситгичларини тубдан янгилаш вақти келди. Одатда одамлар фақат душдан совуқ сув келганда ёки фавқулодда вазиятларда эслайдиган бу қурилмалар уй энергия бюджетининг қарийб 18 фоизини ташкил қилади ва турар жойлардаги сув тошқинларининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. ixbt.com ва бошқа технология нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мазкур муаммони ҳал этишга киришган Ресервоир стартупси ўзининг ақлли сув иситгичларини яратиш учун 8 миллион доллар миқдорида инвестиция маблағини жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Формлабс 3D-босма компаниясининг собиқ бош бизнес директори Люк Уинстон-Алманзар Габриел Пари-Амон ва Джейк Фелсер билан биргаликда Ресервоир лойиҳасига асос солган. Унинг таъкидлашича, анъанавий сув иситгичлари мутлақо ақлсиз бўлиб, уларни ишлатиш учун кетадиган энергия ҳатто электр автомобилини ҳайдашга сарфланадиган қувватдан ҳам ошиб кетиши мумкин. Янги жалб қилинган 8 миллион долларлик бошланғич капитал Асймметрик Капитал Партнерс бошчилигида, шунингдек Фоундер Коллективе ва МКЖ иштирокида йиғилди.

Ақлли технология ва энергия тармоғини барқарорлаштириш

Молиялаштириш босқичи якунлангач, компания ўз қурилмаларини ўзининг илк бозори ҳисобланган Бостон шаҳри ва унинг атрофдаги ҳудудлардаги уйларга ўрнатишни кенгайтирмоқда. Ҳозирга қадар Ресервоир тахминан 100 та қурилмани ўрнатган бўлиб, келаси йилнинг охиригача бу кўрсаткични 1000 тага етказиш режалаштирилган. Уинстон-Алманзар бу кўрсаткич қувват бўйича мегаватт миқёсига чиқишни англатишини ва иссиқ сув кўринишида мегаватт-соат энергияни сақлаш электр тармоқларини барқарорлаштиришга улкан ҳисса қўшишини таъкидлади.

Аксарият замонавий бўлмаган қурилмалардан фарқли ўлароқ, Ресервоир истеъмолчиларнинг иссиқ сувга бўлган эҳтиёжини олдиндан башорат қила олади. Бу эса тизимга электр энергиясига талаб паст ва нархлар арзон бўлган пайтларда бакни қиздириш имконини беради. Қолаверса, қурилманинг иссиқлик помпаси оддий электр сув иситгичига нисбатан деярли тўрт баравар, табиий газда ишлайдиган версиясига қараганда эса беш баравар юқори самарадорликка эга.

Истеъмолчилар учун қулайлик ва келажакдаги режалар

Стартап вакиллари тармоқ мутахассисларини энергия сақлаш имкониятлари қувватлаши мумкин бўлса-да, оддий харидорларни фақат шу билан жалб қилиб бўлмаслигини яхши тушунишади. Аксарият одамлар сув иситгичи бузилганда сантехникда қайси бири мавжуд бўлса, ўшани сотиб олишади. Шу сабабли Ресервоир жамоаси экологик тоза маҳсулот айни пайтда энг қулай маҳсулот ҳам бўлиши керак деган тамойилга таяниб иш кўрмоқда.

Одамлар ўзи қидириб топиб сотиб оладиган қурилмани яратиш учун унга одатий сув иситгичларида учрамайдиган бир қатор функциялар киритилди. Хусусан, башоратли иситиш функцияси энергия омбори билан узвий боғланган. Ресервоир қурилмаси уйга ўрнатилгач, илк бир ой давомида сув истеъмоли одатларини ўрганиб, махсус сунъий интеллект моделини машқ қилдиради. Ўқитиш жараёни тугагандан сўнг, тизим пулни тежаш ва етарли захирани таъминлаш учун иссиқлик насосини энг самарали ва тежамкор вақтларда ишга туширади.

Келгусида Ресервоир ўз қурилмалари паркини бирлаштирган ҳолда коммунал хизматларнинг талабга жавоб бериш дастурларида қатнашишни режалаштирмоқда. Бундай дастурлар йирик истеъмолчиларга маълум вақтларда тармоқдан қувват олмаслик эвазига яхшигина даромад келтиради. Уинстон-Алманзар ушбу тўловлардан фойдаланган ҳолда Ресервоир маҳсулотлари нархини мақбул даражада сақлаб қолиш йўлларини кўриб чиқаётганини маълум қилди.

РесервоирСув иситгичСтартапИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиRedmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиБугун, 15:52SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаSpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаБугун, 15:27Starlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқдаStarlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқдаБугун, 14:55Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиСунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиБугун, 14:20Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинStarship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинБугун, 13:52Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиХитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди