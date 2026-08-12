Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этди
Ресервоир стартупси ақлли сув иситгичларини ишлаб чиқиш учун Асймметрик Капитал Партнерс бошчилигида 8 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Қурилмалар уйда сув истеъмоли одатларини бир ой давомида ўрганиб, иссиқ сувга бўлган эҳтиёжни башорат қилади ва электр нархи паст пайтларда бакни қиздиради. Ресервоир иссиқлик помпаси оддий электр сув иситгичларига қараганда деярли тўрт баравар, табиий газда ишлайдиган версияларга нисбатан эса беш баравар самаралироқ.
Уй хўжалигидаги энг эътибордан четда қолган, бироқ энергия сарфи бўйича энг муҳим маиший техника воситаларидан бири бўлган сув иситгичларини тубдан янгилаш вақти келди. Одатда одамлар фақат душдан совуқ сув келганда ёки фавқулодда вазиятларда эслайдиган бу қурилмалар уй энергия бюджетининг қарийб 18 фоизини ташкил қилади ва турар жойлардаги сув тошқинларининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. ixbt.com ва бошқа технология нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мазкур муаммони ҳал этишга киришган Ресервоир стартупси ўзининг ақлли сув иситгичларини яратиш учун 8 миллион доллар миқдорида инвестиция маблағини жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Формлабс 3D-босма компаниясининг собиқ бош бизнес директори Люк Уинстон-Алманзар Габриел Пари-Амон ва Джейк Фелсер билан биргаликда Ресервоир лойиҳасига асос солган. Унинг таъкидлашича, анъанавий сув иситгичлари мутлақо ақлсиз бўлиб, уларни ишлатиш учун кетадиган энергия ҳатто электр автомобилини ҳайдашга сарфланадиган қувватдан ҳам ошиб кетиши мумкин. Янги жалб қилинган 8 миллион долларлик бошланғич капитал Асймметрик Капитал Партнерс бошчилигида, шунингдек Фоундер Коллективе ва МКЖ иштирокида йиғилди.
Ақлли технология ва энергия тармоғини барқарорлаштиришМолиялаштириш босқичи якунлангач, компания ўз қурилмаларини ўзининг илк бозори ҳисобланган Бостон шаҳри ва унинг атрофдаги ҳудудлардаги уйларга ўрнатишни кенгайтирмоқда. Ҳозирга қадар Ресервоир тахминан 100 та қурилмани ўрнатган бўлиб, келаси йилнинг охиригача бу кўрсаткични 1000 тага етказиш режалаштирилган. Уинстон-Алманзар бу кўрсаткич қувват бўйича мегаватт миқёсига чиқишни англатишини ва иссиқ сув кўринишида мегаватт-соат энергияни сақлаш электр тармоқларини барқарорлаштиришга улкан ҳисса қўшишини таъкидлади.
Аксарият замонавий бўлмаган қурилмалардан фарқли ўлароқ, Ресервоир истеъмолчиларнинг иссиқ сувга бўлган эҳтиёжини олдиндан башорат қила олади. Бу эса тизимга электр энергиясига талаб паст ва нархлар арзон бўлган пайтларда бакни қиздириш имконини беради. Қолаверса, қурилманинг иссиқлик помпаси оддий электр сув иситгичига нисбатан деярли тўрт баравар, табиий газда ишлайдиган версиясига қараганда эса беш баравар юқори самарадорликка эга.
Истеъмолчилар учун қулайлик ва келажакдаги режаларСтартап вакиллари тармоқ мутахассисларини энергия сақлаш имкониятлари қувватлаши мумкин бўлса-да, оддий харидорларни фақат шу билан жалб қилиб бўлмаслигини яхши тушунишади. Аксарият одамлар сув иситгичи бузилганда сантехникда қайси бири мавжуд бўлса, ўшани сотиб олишади. Шу сабабли Ресервоир жамоаси экологик тоза маҳсулот айни пайтда энг қулай маҳсулот ҳам бўлиши керак деган тамойилга таяниб иш кўрмоқда.
Одамлар ўзи қидириб топиб сотиб оладиган қурилмани яратиш учун унга одатий сув иситгичларида учрамайдиган бир қатор функциялар киритилди. Хусусан, башоратли иситиш функцияси энергия омбори билан узвий боғланган. Ресервоир қурилмаси уйга ўрнатилгач, илк бир ой давомида сув истеъмоли одатларини ўрганиб, махсус сунъий интеллект моделини машқ қилдиради. Ўқитиш жараёни тугагандан сўнг, тизим пулни тежаш ва етарли захирани таъминлаш учун иссиқлик насосини энг самарали ва тежамкор вақтларда ишга туширади.
Келгусида Ресервоир ўз қурилмалари паркини бирлаштирган ҳолда коммунал хизматларнинг талабга жавоб бериш дастурларида қатнашишни режалаштирмоқда. Бундай дастурлар йирик истеъмолчиларга маълум вақтларда тармоқдан қувват олмаслик эвазига яхшигина даромад келтиради. Уинстон-Алманзар ушбу тўловлардан фойдаланган ҳолда Ресервоир маҳсулотлари нархини мақбул даражада сақлаб қолиш йўлларини кўриб чиқаётганини маълум қилди.
…