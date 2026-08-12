Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотлар
Криштиану Роналду модел ва инфлюенсер Жоржина Родригес билан 11 август куни Португалияда турмуш қурди. Никоҳ маросими Лиссабон яқинидаги Кашкайш соҳил шаҳрида ўтказилиб, унда жуфтликнинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этди. Роналду тўйдан сўнг Жоржинанинг қўли ва никоҳ узуклари акс этган суратни Instagramга жойлади ва пост 30 дақиқада уч миллиондан ортиқ лайк тўплади.
Футбол оламининг машҳур юлдузи Криштиану Роналду узоқ йиллардан бери бирга бўлиб келаётган севгилиси, модель ва инфлюенсер Жоржина Родригес билан турмуш қурди. Жуфтликнинг никоҳ маросими 11 август куни Португалияда бўлиб ўтган. Бу ҳақда Роналдунинг вакиллари “Reuters”га маълум қилди.
Тўйдан сўнг Роналду ўзининг Instagram саҳифасида Жоржинанинг қўли ва ундаги никоҳ узуклари акс этган суратни эълон қилди. Ушбу пост қисқа вақт ичида мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Хусусан, сурат жойланганидан атиги 30 дақиқа ўтиб, уч миллиондан ортиқ лайк тўплади.
Маълум бўлишича, йилнинг энг кўп кутилган маросимларидан бири Португалия пойтахти Лиссабон яқинидаги Кашкайш соҳил шаҳрида ташкил этилган. Тантанада Роналду ва Жоржинанинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этган.
Жуфтлик қарийб 10 йилдан бери бирга
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес қарийб 10 йилдан бери бирга ҳаёт кечириб келмоқда. Улар Жоржина ишлаган Мадриддаги Gucci дўконида танишган. Ўша даврда Роналду “Реал Мадрид” клуби сафида тўп тепар эди.
Қизиғи, Роналду айнан бир йил аввал, 11 август куни Жоржинага турмуш қуриш таклифини билдирган эди. Ўшанда Родригес катта никоҳ узуги акс этган суратни ижтимоий тармоқда эълон қилиб, испан тилида: “Ҳа, мен розиман. Бу сафар ҳам, бутун ҳаётим давомида ҳам”, дея ёзган.
Шу тариқа, узоқ йиллик муносабатлар расмий никоҳ билан янги босқичга кўтарилди.
Роналдунинг футболдаги фаолияти
Криштиану Роналду профессионал фаолияти давомида Лиссабоннинг “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал Мадрид”, “Ювентус” ҳамда Саудия Арабистонининг “Ан-Наср” клублари шарафини ҳимоя қилган.
Футболчи яқинда фаолиятидаги олтинчи Жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этди. Бу кўрсаткич эркаклар ўртасидаги Жаҳон чемпионатларида энг кўп иштирок этиш рекорди ҳисобланади. Роналду ушбу натижани аргентиналик футбол юлдузи Лионель Месси билан баҳам кўрмоқда.
Шундай қилиб, Роналду учун 11 август нафақат спорт фаолиятидаги муҳим саналардан бири, балки шахсий ҳаётидаги энг қувончли кунлардан бири сифатида ҳам тарихда қолди.
…