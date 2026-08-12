Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотлар

·45·Маданият
Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотлар
Қисқача

Криштиану Роналду модел ва инфлюенсер Жоржина Родригес билан 11 август куни Португалияда турмуш қурди. Никоҳ маросими Лиссабон яқинидаги Кашкайш соҳил шаҳрида ўтказилиб, унда жуфтликнинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этди. Роналду тўйдан сўнг Жоржинанинг қўли ва никоҳ узуклари акс этган суратни Instagramга жойлади ва пост 30 дақиқада уч миллиондан ортиқ лайк тўплади.

Футбол оламининг машҳур юлдузи Криштиану Роналду узоқ йиллардан бери бирга бўлиб келаётган севгилиси, модель ва инфлюенсер Жоржина Родригес билан турмуш қурди. Жуфтликнинг никоҳ маросими 11 август куни Португалияда бўлиб ўтган. Бу ҳақда Роналдунинг вакиллари “Reuters”га маълум қилди.

Тўйдан сўнг Роналду ўзининг Instagram саҳифасида Жоржинанинг қўли ва ундаги никоҳ узуклари акс этган суратни эълон қилди. Ушбу пост қисқа вақт ичида мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Хусусан, сурат жойланганидан атиги 30 дақиқа ўтиб, уч миллиондан ортиқ лайк тўплади.

Маълум бўлишича, йилнинг энг кўп кутилган маросимларидан бири Португалия пойтахти Лиссабон яқинидаги Кашкайш соҳил шаҳрида ташкил этилган. Тантанада Роналду ва Жоржинанинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этган.

Жуфтлик қарийб 10 йилдан бери бирга

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес қарийб 10 йилдан бери бирга ҳаёт кечириб келмоқда. Улар Жоржина ишлаган Мадриддаги Gucci дўконида танишган. Ўша даврда Роналду “Реал Мадрид” клуби сафида тўп тепар эди.

Қизиғи, Роналду айнан бир йил аввал, 11 август куни Жоржинага турмуш қуриш таклифини билдирган эди. Ўшанда Родригес катта никоҳ узуги акс этган суратни ижтимоий тармоқда эълон қилиб, испан тилида: “Ҳа, мен розиман. Бу сафар ҳам, бутун ҳаётим давомида ҳам”, дея ёзган.

Шу тариқа, узоқ йиллик муносабатлар расмий никоҳ билан янги босқичга кўтарилди.

Роналдунинг футболдаги фаолияти

Криштиану Роналду профессионал фаолияти давомида Лиссабоннинг “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал Мадрид”, “Ювентус” ҳамда Саудия Арабистонининг “Ан-Наср” клублари шарафини ҳимоя қилган.

Футболчи яқинда фаолиятидаги олтинчи Жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этди. Бу кўрсаткич эркаклар ўртасидаги Жаҳон чемпионатларида энг кўп иштирок этиш рекорди ҳисобланади. Роналду ушбу натижани аргентиналик футбол юлдузи Лионель Месси билан баҳам кўрмоқда.

Шундай қилиб, Роналду учун 11 август нафақат спорт фаолиятидаги муҳим саналардан бири, балки шахсий ҳаётидаги энг қувончли кунлардан бири сифатида ҳам тарихда қолди.

Криштиану РоналдуЖоржина РодригесПортугалияРеал МадридЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео) Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 14:55Анн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиАнн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиБугун, 13:42Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиДженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиБугун, 10:40Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Бугун, 00:54Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Кеча, 23:59Актриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлдиАктриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлдиКеча, 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!