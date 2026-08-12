Лаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазият
Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун муқобил вариантларни кўриб чиқмоқда. Каталонияликлар жамоанинг асосий трансфер мақсади бўлган Хулиан Альварес қўлга киритилмаган тақдирда, Интер ҳужумчиси Лаутаро Мартинез вариантига эътибор қаратиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди. Ушбу эҳтимолий қизиқиш футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ҳафталарда Барселона раҳбарияти Хулиан Альварес трансфери устида фаол иш олиб борган эди. Бироқ Атлетико Мадрид клуби ўз футболчисини қўйиб юбориш ниятида эмас ва унинг товон пулини тўлиқ тўлашни қатъий талаб қилмоқда. Трансфер нархининг юқорилиги ва Мадрид клубининг муросасиз позицияси каталонияликларни бошқа футболчиларни қидиришга мажбур қилмоқда.
Деку ва агент учрашуви тафсилотлариИспания ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, шу фонда Барселона спорт директори Деку Лаутаро Мартинезнинг агенти билан музокаралар ўтказган. Бироқ Фабрицио Романо ўзининг YouTube каналида берган маълумотига таяниб хабар қилишича, бу учрашув фақатгина аргентиналик ҳужумчи билан чекланиб қолмаган. Агент Александро Камано бошқа футболчиларнинг ҳам вакили ҳисобланади ва учрашув кун тартиби кенгроқ мавзуларни ўз ичига олган.
Миланнинг Интер клуби ва футболчининг ўзига яқин манбалар бу миш-мишларга нисбатан жуда хотиржам муносабатда эканлигини билдиришмоқда. Милан шаҳридан олинган хабарларга кўра, Италия клуби ўз сардорини сотиш ниятида эмас. Нерадзуррилар раҳбарияти Лаутаро жамоанинг келажаги учун қанчалик муҳимлигини яхши тушунади ва уни қўйиб юбориш ҳақидаги ҳар қандай уринишларни рад этишга тайёр.
Интер мухлислари хавотири ва келажакШунга қарамай, мазкур трансфер миш-мишлари Интер мухлислари орасида маълум маънода хавотир уйғотди. Жамоанинг етакчи тўпурари атрофидаги ҳар қандай янгилик ишқибозлар эътиборидан четда қолмаяпти. Клуб ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома ҳамда томонларнинг ўзаро муносабатлари ҳозирча ҳар қандай трансфер эҳтимолини истисно қилмоқда.
Ҳозирги босқичда Барселона учун Хулиан Альварес асосий устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Агар Атлетико Мадрид билан музокараларда ижобий натижага эришилмаса, каталонияликлар бошқа номзодларга жиддийроқ ёндашиши мумкин. Бироқ Лаутаро Мартинез масаласида Милан клубининг қатъий позицияси бу трансфер амалга ошишини мураккаблаштиради.
Хулоса қилиб айтганда, ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сари Европа грандлари атрофидаги миш-мишлар кўпайиб бормоқда. Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун имкониятларни қидиришда давом этар экан, Интер ўз етакчисини сақлаб қолиш учун барча чораларни кўрмоқда. Яқин ойлар бу масала бўйича якуний жавобни беради.
…