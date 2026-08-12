Лаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазият

·0·Спорт
Лаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазият

Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун муқобил вариантларни кўриб чиқмоқда. Каталонияликлар жамоанинг асосий трансфер мақсади бўлган Хулиан Альварес қўлга киритилмаган тақдирда, Интер ҳужумчиси Лаутаро Мартинез вариантига эътибор қаратиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди. Ушбу эҳтимолий қизиқиш футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ҳафталарда Барселона раҳбарияти Хулиан Альварес трансфери устида фаол иш олиб борган эди. Бироқ Атлетико Мадрид клуби ўз футболчисини қўйиб юбориш ниятида эмас ва унинг товон пулини тўлиқ тўлашни қатъий талаб қилмоқда. Трансфер нархининг юқорилиги ва Мадрид клубининг муросасиз позицияси каталонияликларни бошқа футболчиларни қидиришга мажбур қилмоқда.

Деку ва агент учрашуви тафсилотлари

Испания ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, шу фонда Барселона спорт директори Деку Лаутаро Мартинезнинг агенти билан музокаралар ўтказган. Бироқ Фабрицио Романо ўзининг YouTube каналида берган маълумотига таяниб хабар қилишича, бу учрашув фақатгина аргентиналик ҳужумчи билан чекланиб қолмаган. Агент Александро Камано бошқа футболчиларнинг ҳам вакили ҳисобланади ва учрашув кун тартиби кенгроқ мавзуларни ўз ичига олган.

Миланнинг Интер клуби ва футболчининг ўзига яқин манбалар бу миш-мишларга нисбатан жуда хотиржам муносабатда эканлигини билдиришмоқда. Милан шаҳридан олинган хабарларга кўра, Италия клуби ўз сардорини сотиш ниятида эмас. Нерадзуррилар раҳбарияти Лаутаро жамоанинг келажаги учун қанчалик муҳимлигини яхши тушунади ва уни қўйиб юбориш ҳақидаги ҳар қандай уринишларни рад этишга тайёр.

Интер мухлислари хавотири ва келажак

Шунга қарамай, мазкур трансфер миш-мишлари Интер мухлислари орасида маълум маънода хавотир уйғотди. Жамоанинг етакчи тўпурари атрофидаги ҳар қандай янгилик ишқибозлар эътиборидан четда қолмаяпти. Клуб ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома ҳамда томонларнинг ўзаро муносабатлари ҳозирча ҳар қандай трансфер эҳтимолини истисно қилмоқда.

Ҳозирги босқичда Барселона учун Хулиан Альварес асосий устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Агар Атлетико Мадрид билан музокараларда ижобий натижага эришилмаса, каталонияликлар бошқа номзодларга жиддийроқ ёндашиши мумкин. Бироқ Лаутаро Мартинез масаласида Милан клубининг қатъий позицияси бу трансфер амалга ошишини мураккаблаштиради.

Хулоса қилиб айтганда, ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сари Европа грандлари атрофидаги миш-мишлар кўпайиб бормоқда. Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун имкониятларни қидиришда давом этар экан, Интер ўз етакчисини сақлаб қолиш учун барча чораларни кўрмоқда. Яқин ойлар бу масала бўйича якуний жавобни беради.

Лаутаро МартинезБарселонаИнтерХулиан АльваресТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиЛаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиБугун, 15:53Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиКристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиБугун, 15:39Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиНаполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиБугун, 15:18Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиЧелси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 14:19Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 14:12Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарМайк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади