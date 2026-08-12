SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқда
Илон Маскнинг айтишича, келгуси тўрт-беш йил ичида сунъий интеллект SpaceX умумий қийматининг 99 фоизини ташкил қилади. У сунъий интеллектдан олинадиган тушум сентябр ойидаёқ компаниянинг бошқа барча даромадларидан ошиб кетиши, тўртинчи чоракда эса сезиларли даражада юқори бўлишини таъкидлади.
SpaceX компанияси раҳбари Илон Маск ходимлар учун уюштирган чиқишида сунъий интеллект технологиялари корхона келажагида ҳал қилувчи ўрин тутишини маълум қилди. ixbt.com нашрининг ёзишича, яқин йилларда сунъий интеллект йўналиши компания қийматининг мутлақ қисмига айланиши кутилмоқда ва бу анъанавий ракетасозлик ҳамда сунъий йўлдош лойиҳаларини ортда қолдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, жорий йил бошида SpaceX Илон Маск томонидан 2023-йилда асос солинган xAI стартапини ўз таркибига қўшиб олган эди. Ушбу тузилма оммага машҳур Grok чат-ботини ишлаб чиққан ҳамда АҚШнинг Теннесси штатида Колоссус номли қувватли суперкомпьютерлар кластерини бошқариб келмоқда. Бу эса компаниянинг технологик трансформациясидаги илк қадам бўлди.
Молиявий кўрсаткичлардаги кескин бурилишКомпаниянинг биржа чиқишидан кейинги илк чораклик ҳисоботи эълон қилинганидан бир ҳафта ўтиб ўтган 29 дақиқалик чиқишида Маск сунъий интеллектга киритилаётган улкан инвестициялар ҳақида батафсил тўхталди. Унинг сўзларига кўра, мазкур йўналишдан келадиган тушумлар тез орада бошқа барча соҳалар даромадидан юқори бўлади.
«Бизнинг сунъий интеллект бўйича тушумимиз бутун бошли SpaceX'нинг бошқа даромадларини ҳатто сентябрь ойиёқ — келаси ойнинг ўзидаёқ ортда қолдиради ва тўртинчи чоракда улардан сезиларли даражада ошиб кетади», — дея таъкидлади Илон Маск ўз чиқишида. Бу ҳолат аэрокосмик гигант учун янги давр бошланаётганидан дарак беради.
Келгуси беш йилликдаги улкан режаларМаскнинг башорат қилишича, келгуси тўрт-беш йил ичида сунъий интеллект SpaceX умумий қийматининг нақд 99 фоизини ташкил қилади. У беш йилдан сўнг бу кўрсаткич муқаррарлигини ва компания қиймати мисли кўрилмаган астрономик даражага етишини алоҳида қайд этди.
Ҳозирги кунда компания ўз инфратузилмасини жадал кенгайтирмоқда. Хусусан, режаларга кўра, келаси йилнинг охирига қадар умумий қуввати 10 гигаватт бўлган сунъий интеллект учун мўлжалланган ҳисоблаш қувватларини ишга тушириш кўзда тутилган. Бу эса келажакдаги технологик сакрашлар учун мустаҳкам пойдевор ҳозирлайди.
…