SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқда

·19·Техно
SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқда
Қисқача

Илон Маскнинг айтишича, келгуси тўрт-беш йил ичида сунъий интеллект SpaceX умумий қийматининг 99 фоизини ташкил қилади. У сунъий интеллектдан олинадиган тушум сентябр ойидаёқ компаниянинг бошқа барча даромадларидан ошиб кетиши, тўртинчи чоракда эса сезиларли даражада юқори бўлишини таъкидлади.

SpaceX компанияси раҳбари Илон Маск ходимлар учун уюштирган чиқишида сунъий интеллект технологиялари корхона келажагида ҳал қилувчи ўрин тутишини маълум қилди. ixbt.com нашрининг ёзишича, яқин йилларда сунъий интеллект йўналиши компания қийматининг мутлақ қисмига айланиши кутилмоқда ва бу анъанавий ракетасозлик ҳамда сунъий йўлдош лойиҳаларини ортда қолдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, жорий йил бошида SpaceX Илон Маск томонидан 2023-йилда асос солинган xAI стартапини ўз таркибига қўшиб олган эди. Ушбу тузилма оммага машҳур Grok чат-ботини ишлаб чиққан ҳамда АҚШнинг Теннесси штатида Колоссус номли қувватли суперкомпьютерлар кластерини бошқариб келмоқда. Бу эса компаниянинг технологик трансформациясидаги илк қадам бўлди.

Молиявий кўрсаткичлардаги кескин бурилиш

Компаниянинг биржа чиқишидан кейинги илк чораклик ҳисоботи эълон қилинганидан бир ҳафта ўтиб ўтган 29 дақиқалик чиқишида Маск сунъий интеллектга киритилаётган улкан инвестициялар ҳақида батафсил тўхталди. Унинг сўзларига кўра, мазкур йўналишдан келадиган тушумлар тез орада бошқа барча соҳалар даромадидан юқори бўлади.

«Бизнинг сунъий интеллект бўйича тушумимиз бутун бошли SpaceX'нинг бошқа даромадларини ҳатто сентябрь ойиёқ — келаси ойнинг ўзидаёқ ортда қолдиради ва тўртинчи чоракда улардан сезиларли даражада ошиб кетади», — дея таъкидлади Илон Маск ўз чиқишида. Бу ҳолат аэрокосмик гигант учун янги давр бошланаётганидан дарак беради.

Келгуси беш йилликдаги улкан режалар

Маскнинг башорат қилишича, келгуси тўрт-беш йил ичида сунъий интеллект SpaceX умумий қийматининг нақд 99 фоизини ташкил қилади. У беш йилдан сўнг бу кўрсаткич муқаррарлигини ва компания қиймати мисли кўрилмаган астрономик даражага етишини алоҳида қайд этди.

Ҳозирги кунда компания ўз инфратузилмасини жадал кенгайтирмоқда. Хусусан, режаларга кўра, келаси йилнинг охирига қадар умумий қуввати 10 гигаватт бўлган сунъий интеллект учун мўлжалланган ҳисоблаш қувватларини ишга тушириш кўзда тутилган. Бу эса келажакдаги технологик сакрашлар учун мустаҳкам пойдевор ҳозирлайди.

SpaceXИлон Масксунъий интеллектxAIGrok
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиRedmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиБугун, 15:52Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиАқлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиБугун, 15:20Starlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқдаStarlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқдаБугун, 14:55Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиСунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиБугун, 14:20Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинStarship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинБугун, 13:52Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиХитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди