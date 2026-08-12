Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибди
Наполи ва Челси Бенуа Бадашилнинг 3 миллион еврога ижара асосида трансфери бўйича дастлабки келишувга эришди, бироқ сотиб олиш ҳуқуқи қиймати юзасидан музокаралар давом этмоқда. Челси ушбу суммани 18 миллиондан 20 миллион еврогача белгилаган, Наполи эса харажатларни камайтиришга уринмоқда. Бенуа Бадашил Наполига ўтишни истаётгани ва бошқа Англия клубининг таклифини рад этгани трансфернинг тез якунланишига умид уйғотмоқда.
Италиянинг Наполи клуби Англия Премер-лигаси вакили Челси ҳимоячиси Бенуа Бадашилни ўз сафига қўшиб олишга ишонч билан қараяпти. Гарчи Лондон клуби футболчи учун талаб қилинадиган молиявий суммани оширган бўлса-да, томонлар ўртасидаги музокаралар ижобий якунланиши кутилмоқда. Goal.com хабарига кўра, франциялик футболчи бош мураббий Массимилиано Аллегри учун қишки трансфер ойнасидаги асосий нишонга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
А Серия вакили ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида франциялик футболчини жамоага олиб келишни режалаштирган. Икки клуб ўртасида 3 миллион евро қийматдаги ижара шартномаси бўйича дастлабки келишувга эришилган. Бироқ, сотиб олиш ҳуқуқининг якуний қиймати борасида музокаралар ҳамон давом этмоқда.
Трансфер тафсилотлари ва шахсий омилФутболчининг ўзи ҳам Стадио Диего Армандо Марадона стадионига кўчиб ўтишни фаол равишда истамоқда. Бенуа Бадашил Наполига йўл олишни устувор вазифа деб билиб, Англиянинг бошқа номи ошкор этилмаган клубидан тушган таклифларни рад этган. Бу эса италян клубининг позициясини янада мустаҳкамламоқда.
Челси дастлаб сотиб олиш мажбуриятини 15 миллион евро этиб белгилашни сўраган эди. Кейинчалик томонлар мажбуриятни сотиб олиш ҳуқуқига ўзгартирган бўлса-да, лондонликлар ушбу рақамни 18 миллиондан 20 миллион еврогача кўтаришди. Ҳозирда Наполи раҳбарияти ушбу трансфер суммасини имкон қадар пастроқ қилиш устида ишламоқда.
Ҳимоядаги кризис ва Аллегри режалариНаполининг Челси марказий ҳимоячиси учун ҳаракати жамоа ҳимоя чизиғидаги жиддий жароҳатлар инқирози туфайли ўта муҳим вазифага айланди. Асосий ҳимоячи Алессандро Буонгиорно тиззасидан жарроҳлик амалиётини бошдан кечириб, учдан тўрт ойгача бўлган муддатга сафдан чиққан.
Шунингдек, Сам Беукема Ахилл пайидан жароҳат олган бўлса, Лука Марианукси яқинда тизза бойламларини йиртиб олди. Ушбу йўқотишлар Массимилиано Аллегри юзага келган мавсумолди тайёргарликда ҳимоя вариантлари бўйича жиддий муаммога дуч келишига сабаб бўлди.
Футболчининг ўзи жамоага қўшилишни хоҳлаётгани ва томонлар ўртасидаги молиявий фарқ унчалик катта эмаслиги сабабли, Наполи трансферни тез фурсатда якунлашга умид қилмоқда. Аллегри франциялик ҳимоячини имкон қадар тезроқ таркибга интеграция қилишни ва янги мавсум олдидан ўз сафига қўшиб олишни истамоқда.
…