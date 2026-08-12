Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибди

·35·Спорт
Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибди
Қисқача

Наполи ва Челси Бенуа Бадашилнинг 3 миллион еврога ижара асосида трансфери бўйича дастлабки келишувга эришди, бироқ сотиб олиш ҳуқуқи қиймати юзасидан музокаралар давом этмоқда. Челси ушбу суммани 18 миллиондан 20 миллион еврогача белгилаган, Наполи эса харажатларни камайтиришга уринмоқда. Бенуа Бадашил Наполига ўтишни истаётгани ва бошқа Англия клубининг таклифини рад этгани трансфернинг тез якунланишига умид уйғотмоқда.

Италиянинг Наполи клуби Англия Премер-лигаси вакили Челси ҳимоячиси Бенуа Бадашилни ўз сафига қўшиб олишга ишонч билан қараяпти. Гарчи Лондон клуби футболчи учун талаб қилинадиган молиявий суммани оширган бўлса-да, томонлар ўртасидаги музокаралар ижобий якунланиши кутилмоқда. Goal.com хабарига кўра, франциялик футболчи бош мураббий Массимилиано Аллегри учун қишки трансфер ойнасидаги асосий нишонга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

А Серия вакили ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида франциялик футболчини жамоага олиб келишни режалаштирган. Икки клуб ўртасида 3 миллион евро қийматдаги ижара шартномаси бўйича дастлабки келишувга эришилган. Бироқ, сотиб олиш ҳуқуқининг якуний қиймати борасида музокаралар ҳамон давом этмоқда.

Трансфер тафсилотлари ва шахсий омил

Футболчининг ўзи ҳам Стадио Диего Армандо Марадона стадионига кўчиб ўтишни фаол равишда истамоқда. Бенуа Бадашил Наполига йўл олишни устувор вазифа деб билиб, Англиянинг бошқа номи ошкор этилмаган клубидан тушган таклифларни рад этган. Бу эса италян клубининг позициясини янада мустаҳкамламоқда.

Челси дастлаб сотиб олиш мажбуриятини 15 миллион евро этиб белгилашни сўраган эди. Кейинчалик томонлар мажбуриятни сотиб олиш ҳуқуқига ўзгартирган бўлса-да, лондонликлар ушбу рақамни 18 миллиондан 20 миллион еврогача кўтаришди. Ҳозирда Наполи раҳбарияти ушбу трансфер суммасини имкон қадар пастроқ қилиш устида ишламоқда.

Ҳимоядаги кризис ва Аллегри режалари

Наполининг Челси марказий ҳимоячиси учун ҳаракати жамоа ҳимоя чизиғидаги жиддий жароҳатлар инқирози туфайли ўта муҳим вазифага айланди. Асосий ҳимоячи Алессандро Буонгиорно тиззасидан жарроҳлик амалиётини бошдан кечириб, учдан тўрт ойгача бўлган муддатга сафдан чиққан.

Шунингдек, Сам Беукема Ахилл пайидан жароҳат олган бўлса, Лука Марианукси яқинда тизза бойламларини йиртиб олди. Ушбу йўқотишлар Массимилиано Аллегри юзага келган мавсумолди тайёргарликда ҳимоя вариантлари бўйича жиддий муаммога дуч келишига сабаб бўлди.

Футболчининг ўзи жамоага қўшилишни хоҳлаётгани ва томонлар ўртасидаги молиявий фарқ унчалик катта эмаслиги сабабли, Наполи трансферни тез фурсатда якунлашга умид қилмоқда. Аллегри франциялик ҳимоячини имкон қадар тезроқ таркибга интеграция қилишни ва янги мавсум олдидан ўз сафига қўшиб олишни истамоқда.

НаполиЧелсиБенуа БадашилА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятЛаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятБугун, 16:14Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиЛаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиБугун, 15:53Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиКристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиБугун, 15:39Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиЧелси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 14:19Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 14:12Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарМайк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади