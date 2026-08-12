97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди

·40·Дунё
97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди
Қисқача

Ҳиндистоннинг Ассам штатида 97 ёшли Локада Дуарҳни кучли тошқин вақтида оила аъзолари банан таналаридан ясаган вақтинчалик сол ёрдамида хавфсиз жойга олиб чиқди. 19 июл куни сув Чаринг қишлоғини босганда, Локадани келини Борнали Баруа ва унинг турмуш ўртоғи 90–120 сантиметр чуқурликдаги кучли оқимдан бир соат ичида вақтинчалик бошпанага етказди.

Ҳиндистоннинг Ассам штатида кучли тошқинлар пайтида 97 ёшли Локада Дуарҳни оила аъзолари банан таналаридан ясалган оддий сол ёрдамида хавфсиз жойга олиб чиқишди.

19 июль куни ярим тунда сув Чаринг қишлоғини босиб келганида, деярли ётоқдан тура олмайдиган Локадани олиб чиқиш учун на қайиқ, на қутқарувчилар ва на ёрдам берадиган қўшни бор эди. Шунда уни келини Борнали Баруа ва турмуш ўртоғи банан таналаридан ясалган вақтинчалик солга жойлаштириб, кучли оқим орасида бошпана томон олиб кетишди.

Сув 90–120 сантиметр чуқурликда бўлиб, оқим шу қадар кучли эдики, улар бир-бирининг қўлидан ушлаб, таёқлар ёрдамида аста-секин ҳаракатланишга мажбур бўлган. Бир соатдан сўнг учаласи миллий автомагистрал бўйида ташкил этилган вақтинчалик бошпанага етиб борган.

Тошқинлар нафақат уларнинг уйини, балки Борнали Баруанинг йиллар давомида меҳнат қилиб яратган хўжалигини ҳам вайрон қилган. У илгари журналист бўлиб ишлаган, 2016 йилда чорвачилик билан шуғуллана бошлаган ва 2019 йилда Ассамнинг “Энг яхши чорвадор фермери” деб топилган.

Унинг хўжалигида қарийб 300 та эчки, 500 та ўрдак, 1 000 та товуқ ва балиқлар бор эди. Тошқин оқибатида у чорвасининг катта қисмидан, жумладан 300 та ўрдак, 300 та товуқ ва кўплаб эчкиларидан айрилди. Шунингдек, озуқа тайёрлаш машинаси, мебель, ноутбуклар, транспорт воситалари ва оилавий китоблар коллекцияси ҳам зарар кўрди.

Ассамда тошқинлар одатий ҳодиса бўлса-да, мутахассислар сўнгги йилларда уларнинг частотаси, кучлилиги ва кўлами тарихий меъёрлардан ошиб бораётганини таъкидламоқда. Бунга кучли ёғингарчилик, дарёларга чўкмалар тушиши, ўрмонларнинг қисқариши, тоғларни кесиш ва сув тошқинларига етарлича мослаштирилмаган инфратузилма сабаб бўлаётгани айтилмоқда.

Баруа оиласи 10 кун давомида вақтинчалик бошпанада яшади. У ерда бир неча кун электр ва мобиль алоқа ҳам бўлмаган. Шунга қарамай, нотаниш инсонлар ҳам оилага ёрдам бериб, озиқ-овқат тайёрлаш, тозалаш ва тирик қолган эчкиларга қарашда кўмаклашган.

Ҳозир Борнали ва оиласи вайрон бўлган уйи яқинидаги қўшниси хонадонида яшамоқда. Улар уйига қайтишни режалаштирмоқда. Борнали эса қишлоқни тарк этмоқчи эмас.

У келажакда кучли ёғингарчилик яна такрорланса, уй пойдеворини баландроқ қилиш, хавфсиз жой сифатида махсус платформа қуриш ҳамда озиқ-овқат ва ичимлик сувини олдиндан захиралаш кераклигини англаб етган.

“Биз тошқинлар билан бирга яшашни ўрганишимиз керак”, дейди у.v

АссамҲиндистонЛокада ДуарҳБорнали БаруаЧаринг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиБугун, 16:39Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиБугун, 16:32Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиБугун, 15:38Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди