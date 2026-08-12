ҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқда

·34·Техно
ҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқда
Қисқача

ҲМД компанияси ишлаб чиқарилиши бекор қилинган Нокиа N95 ғояси асосида замонавий ва ҳамёнбоп слайдер-смартфон тайёрламоқда. Қурилма олдинга суриладиган экран механизмига эга бўлиб, қўшимча физик бошқарув элементлари ёки клавиатурадан фойдаланиш имконини беради. У 6,39 дюймли ИПС LCD дисплей, ЗЕИСС оптикасига эга 48, 8 ва 5 мегапикселли уч каррали камера, 16 мегапикселли олд камера ҳамда 4500 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда.

ҲМД компанияси замонавий талабларга мослаштирилган ўзига хос слайдер-смартфонни чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма аввалроқ ишлаб чиқариши бекор қилинган Нокиа N95 ғоясини давом эттиради, бироқ анча ҳамёнбоп нархда таклиф этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Афсонавий дизайннинг янгича талқини

Мазкур лойиҳа технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотган аввалги концептларга таянади. Янги слайдер конструкцияси фойдаланувчиларга классик ва замонавий функционалликни бирдек қулай тарзда бирлаштирган ҳолда тақдим этилиши билан аҳамиятлидир.

Инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, қурилма олдинга суриладиган экран механизмига эга бўлади. Бу орқали фойдаланувчилар қўшимча физик бошқарув элементлари ёки клавиатурадан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.

Техник имкониятлар ва дисплей

Қурилманинг асосий қисми замонавий талабларга жавоб берадиган сифатли бутловчи қисмлар билан жиҳозланиши режалаштирилган. Хусусан, олдинги бекор қилинган версия хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, янги гаджет қуйидаги техник параметрларга эга бўлиши мумкин:

  • 6,39 дюймли ИПС LCD дисплей ва ФҲД+ аниқлик
  • Экран сурилганда очиладиган махсус клавиатура блоки
  • Икки каррали динамиклар тизими ва ўрнатилган қулай қисм-таянч (подставка)
  • ЗEИСС оптикасига эга уч каррали асосий камера модули
Смартфоннинг оптик имкониятлари ҳам эътиборга лойиқ бўлиб, асосий блокда 48, 8 ва 5 мегапикселли сенсорлар бўлиши кутилмоқда. Селфи ихлосмандлари учун эса махсус ёритиш чироғи билан жиҳозланган 16 мегапикселли олд камера тақдим этилиши кўзда тутилган.

Автономлик ва нарх сиёсати

Қурилманинг қувват захираси ҳам кундалик фойдаланиш учун етарли даражада бўлиши вада қилинмоқда. Маълумотларга кўра, смартфон 4500 мА•ч сиғимли аккумулятор ҳамда 20 ватт қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди.

ҲМД бу гал ҳам ўз анъанасига содиқ қолиб, илғор дизайн ечимларини оммавий харидорлар учун ҳамёнбоп нархларда тақдим этишни мақсад қилган. Ушбу слайдернинг бозорга чиқарилиш санаси ва бошқа тафсилотлари тез орада маълум қилиниши кутилмоқда.

ҲМДНокиаСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51Сунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиСунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиБугун, 16:21Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиRedmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиБугун, 15:52SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаSpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаБугун, 15:27Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиАқлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди