ҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқда
ҲМД компанияси ишлаб чиқарилиши бекор қилинган Нокиа N95 ғояси асосида замонавий ва ҳамёнбоп слайдер-смартфон тайёрламоқда. Қурилма олдинга суриладиган экран механизмига эга бўлиб, қўшимча физик бошқарув элементлари ёки клавиатурадан фойдаланиш имконини беради. У 6,39 дюймли ИПС LCD дисплей, ЗЕИСС оптикасига эга 48, 8 ва 5 мегапикселли уч каррали камера, 16 мегапикселли олд камера ҳамда 4500 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда.
ҲМД компанияси замонавий талабларга мослаштирилган ўзига хос слайдер-смартфонни чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма аввалроқ ишлаб чиқариши бекор қилинган Нокиа N95 ғоясини давом эттиради, бироқ анча ҳамёнбоп нархда таклиф этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Афсонавий дизайннинг янгича талқиниМазкур лойиҳа технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотган аввалги концептларга таянади. Янги слайдер конструкцияси фойдаланувчиларга классик ва замонавий функционалликни бирдек қулай тарзда бирлаштирган ҳолда тақдим этилиши билан аҳамиятлидир.
Инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, қурилма олдинга суриладиган экран механизмига эга бўлади. Бу орқали фойдаланувчилар қўшимча физик бошқарув элементлари ёки клавиатурадан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.
Техник имкониятлар ва дисплейҚурилманинг асосий қисми замонавий талабларга жавоб берадиган сифатли бутловчи қисмлар билан жиҳозланиши режалаштирилган. Хусусан, олдинги бекор қилинган версия хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, янги гаджет қуйидаги техник параметрларга эга бўлиши мумкин:
- 6,39 дюймли ИПС LCD дисплей ва ФҲД+ аниқлик
- Экран сурилганда очиладиган махсус клавиатура блоки
- Икки каррали динамиклар тизими ва ўрнатилган қулай қисм-таянч (подставка)
- ЗEИСС оптикасига эга уч каррали асосий камера модули
Автономлик ва нарх сиёсатиҚурилманинг қувват захираси ҳам кундалик фойдаланиш учун етарли даражада бўлиши вада қилинмоқда. Маълумотларга кўра, смартфон 4500 мА•ч сиғимли аккумулятор ҳамда 20 ватт қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди.
ҲМД бу гал ҳам ўз анъанасига содиқ қолиб, илғор дизайн ечимларини оммавий харидорлар учун ҳамёнбоп нархларда тақдим этишни мақсад қилган. Ушбу слайдернинг бозорга чиқарилиш санаси ва бошқа тафсилотлари тез орада маълум қилиниши кутилмоқда.
…