Манчестер Сити Марселььдан Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олди
Манчестер Сити Марсель клубидан 34 ёшли аргентиналик дарвозабон Жеронимо Руллини расман трансфер қилди. У Джеймс Траффорд Лидз Юнайтед сафига кетганидан кейин дарвозабонлар чизиғидаги бўшлиқни тўлдиради ва Гианлуиги Доннаруммага захира посбони сифатида ёрдам беради. Рулли клуб билан 2028-йилнинг ёзига қадар шартнома имзолади, трансфер суммаси эса тахминан 1,7 миллион фунт стерлингни ташкил этди.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, дарвозабонлар чизиғини тажрибали посбон билан кучайтирди. ixbt.com маълумотига кўра, жамоа Марсельь клубидан 34 ёшли аргентиналик дарвозабон Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилинди. Ушбу трансфер клуб тарбияланувчиси Джеймс Траффорд Лидз Юнайтед сафига кўчиб ўтганидан сўнг амалга оширилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тажрибали дарвозабон Манчестер Сити учун бегона эмас, чунки у 2016-2017-йилги мавсумда ҳам ушбу клуб шарафини ҳимоя қилиш учун келган эди. Бироқ ўша даврда у асосий жамоадаги расмий ўйинларда майдонга туша олмаган эди. Oraдан йиллар ўтиб, Жеронимо Европанинг етакчи чемпионатлари ва халқаро майдонларда улкан тажриба тўплаб, жамоага қайтди.
Янги шартнома ва дарвозабонлар чизиғидаги ўзгаришларТомонлар имзолаган келишувга кўра, Жеронимо Рулли Манчестер Сити билан 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган шартнома тузди. Трансфер суммаси тахминан 1,7 миллион фунт стерлингни ташкил этгани айтилмоқда. Тажрибали посбон Гианлуиги Доннаруммага иккинчи рақамли захира дарвозабони сифатида ёрдам беради.
Маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти Джеймс Траффорд Лидз Юнайтедга кетганидан сўнг дарвозабонлар позициясидаги бўшлиқни тезкорлик билан ёпишга қарор қилган. Руллининг трансфери айнан шу эҳтиёжга тўғридан-тўғри жавоб сифатида амалга оширилди. Клуб бошқаруви унинг халқаро майдондаги бой тажрибасига таянмоқда.
Футболчининг дастлабки таассуротлариЖеронимо Рулли Манчестер клубига қайтганидан хурсанд эканини яширмади ва дунёнинг энг талабчан муҳитларидан бирида яна ўзини синаб кўришга шайлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, клубнинг обрўси ва юқори стандартлари бу қарорни қабул қилишни осонлаштирган.
“Бу мен учун ажойиб имконият ва мен уни қўлдан бой бермаслигим керак эди. Манчестер Ситига қўшилиш имконияти туғилганида, сиз албатта бунга рози бўласиз,” — дея таъкидлади Жеронимо Рулли клуб матбуот хизматига берган интервюсида. Футболчи ҳар доим ўсиш ва ўрганишни асосий устувор вазифа деб билишини қўшимча қилди.
Sport директори фикрлари ва жамоанинг келажагиМанчестер Сити футбол директори Уго Виана ҳам трансферга муносабат билдириб, Жеронимонинг профессионал фазилатлари танлов жараёнида ҳал қилувчи рол ўйнаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳозирда клубнинг дарвозабонлар гуруҳи жуда бақувват ҳолатда шаклланди.
“У олиб келаётган тажриба яққол кўриниб турибди — у кўп йиллар давомида энг юқори даражада ўйнаган. Гигио, Маркуш Беттинелли ва Рулли биргаликда ажойиб жамоани ташкил қилади,” — деди Уго Виана. Мураббийлар штаби ҳам дарвозабонлар гуруҳининг ҳолатидан мамнун эканлиги билдирилди.
…