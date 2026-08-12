Манчестер Сити Марселььдан Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олди

·35·Спорт
Манчестер Сити Марселььдан Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Манчестер Сити Марсель клубидан 34 ёшли аргентиналик дарвозабон Жеронимо Руллини расман трансфер қилди. У Джеймс Траффорд Лидз Юнайтед сафига кетганидан кейин дарвозабонлар чизиғидаги бўшлиқни тўлдиради ва Гианлуиги Доннаруммага захира посбони сифатида ёрдам беради. Рулли клуб билан 2028-йилнинг ёзига қадар шартнома имзолади, трансфер суммаси эса тахминан 1,7 миллион фунт стерлингни ташкил этди.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, дарвозабонлар чизиғини тажрибали посбон билан кучайтирди. ixbt.com маълумотига кўра, жамоа Марсельь клубидан 34 ёшли аргентиналик дарвозабон Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилинди. Ушбу трансфер клуб тарбияланувчиси Джеймс Траффорд Лидз Юнайтед сафига кўчиб ўтганидан сўнг амалга оширилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тажрибали дарвозабон Манчестер Сити учун бегона эмас, чунки у 2016-2017-йилги мавсумда ҳам ушбу клуб шарафини ҳимоя қилиш учун келган эди. Бироқ ўша даврда у асосий жамоадаги расмий ўйинларда майдонга туша олмаган эди. Oraдан йиллар ўтиб, Жеронимо Европанинг етакчи чемпионатлари ва халқаро майдонларда улкан тажриба тўплаб, жамоага қайтди.

Янги шартнома ва дарвозабонлар чизиғидаги ўзгаришлар

Томонлар имзолаган келишувга кўра, Жеронимо Рулли Манчестер Сити билан 2028-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган шартнома тузди. Трансфер суммаси тахминан 1,7 миллион фунт стерлингни ташкил этгани айтилмоқда. Тажрибали посбон Гианлуиги Доннаруммага иккинчи рақамли захира дарвозабони сифатида ёрдам беради.

Маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти Джеймс Траффорд Лидз Юнайтедга кетганидан сўнг дарвозабонлар позициясидаги бўшлиқни тезкорлик билан ёпишга қарор қилган. Руллининг трансфери айнан шу эҳтиёжга тўғридан-тўғри жавоб сифатида амалга оширилди. Клуб бошқаруви унинг халқаро майдондаги бой тажрибасига таянмоқда.

Футболчининг дастлабки таассуротлари

Жеронимо Рулли Манчестер клубига қайтганидан хурсанд эканини яширмади ва дунёнинг энг талабчан муҳитларидан бирида яна ўзини синаб кўришга шайлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, клубнинг обрўси ва юқори стандартлари бу қарорни қабул қилишни осонлаштирган.

“Бу мен учун ажойиб имконият ва мен уни қўлдан бой бермаслигим керак эди. Манчестер Ситига қўшилиш имконияти туғилганида, сиз албатта бунга рози бўласиз,” — дея таъкидлади Жеронимо Рулли клуб матбуот хизматига берган интервюсида. Футболчи ҳар доим ўсиш ва ўрганишни асосий устувор вазифа деб билишини қўшимча қилди.

Sport директори фикрлари ва жамоанинг келажаги

Манчестер Сити футбол директори Уго Виана ҳам трансферга муносабат билдириб, Жеронимонинг профессионал фазилатлари танлов жараёнида ҳал қилувчи рол ўйнаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳозирда клубнинг дарвозабонлар гуруҳи жуда бақувват ҳолатда шаклланди.

“У олиб келаётган тажриба яққол кўриниб турибди — у кўп йиллар давомида энг юқори даражада ўйнаган. Гигио, Маркуш Беттинелли ва Рулли биргаликда ажойиб жамоани ташкил қилади,” — деди Уго Виана. Мураббийлар штаби ҳам дарвозабонлар гуруҳининг ҳолатидан мамнун эканлиги билдирилди.

Манчестер СитйЖеронимо РуллиПремиер ЛеагуеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Фраттеси таклиф қилиндиНюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Фраттеси таклиф қилиндиБугун, 16:58Лаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятЛаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятБугун, 16:14Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиЛаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиБугун, 15:53Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиКристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиБугун, 15:39Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиНаполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиБугун, 15:18Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиЧелси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади