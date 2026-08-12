Нюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Фраттеси таклиф қилинди
Нюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Давиде Фраттесини трансфер қилиш имконияти таклиф қилинди ва клуб бу вариантни жиддий кўриб чиқмоқда. Инглиз жамоаси Бруно Гимараес кетганидан кейин марказий ярим ҳимоядаги бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Томонлар футболчининг нархи ва ўйин услубига мослигини баҳоламоқда, аммо ҳозирча расмий келишув йўқ. Александар Станкович ҳам Нюкасл Юнайтеднинг трансфер нишонларидан бири сифатида тилга олинган.
Англиянинг Нюкасл Юнайтед клубига яқинлашиб келаётган трансферлар ойнасида таркибни кучайтириш учун Миланнинг Интер жамоаси ярим ҳимоячиси Давиде Фраттесини ўз сафига қўшиб олиш имконияти тақдим этилди. Goal.com хабар беришича, инглиз клуби раҳбарияти майдон марказидаги бўшлиқни тўлдириш мақсадида ушбу вариантни жиддий кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Нюкасл Юнайтед учун майдон марказини кучайтириш энг долзарб вазифалардан бири бўлиб турибди. Раҳбарият жорий мавсумдаги юқори мақсадларга эришиш учун тажрибали футболчини жалб қилиш ҳал қилувчи аҳамият касб этишига ишонмоқда. Клуб скаутлари трансфер бозоридаги имкониятларни диққат билан ўрганишмоқда.
Марказдаги йўқотиш ва янги номзодлар«Қарғалар» жамоаси олдида Бруно Гимараес кетганидан кейин ҳосил бўлган улкан бўшлиқни муносиб тарзда ёпиш вазифаси турибди. Мураббийлар штаби собиқ етакчининг ўйинига тенг келадиган ва унинг таъсирини тўлақонли такрорлай оладиган футболчини топиш жамоа барқарорлиги учун ўта муҳим эканини таъкидламоқда.
Давиде Фраттесининг трансфер бозорида мавжудлиги инглиз клубининг селекция бўлими эътиборини тортди. Интер ярим ҳимоячисининг хизматлари Нюкасл Юнайтедга яқинда таклиф қилинган бўлиб, ҳозирда томонлар футболчининг нархи ва унинг жамоа ўйин услубига мос келишини баҳолашмоқда.
Трансфер музокаралари ва келгусидаги режаларМаълум бўлишича, Давиде Фраттесидан ташқари, «Сент- Джеймс Парк» стадионига боғланаётган бошқа футболчилар ҳам бор. Жумладан, Александар Станкович ҳам клуб трансфер нишонларидан бирига айлангани ва скаутлар тармоғи унинг ўсишини яқиндан кузатиб бораётгани айтилмоқда.
Клуб бош мураббийи ва спорт директорлари мавсум давомида юқори натижаларни сақлаб қолиш учун асосий таркибда рақобатни кучайтира оладиган ёш ва иқтидорли ўйинчиларни жалб этиш устида ишламоқда. Ҳозирча расмий келишувга эришилмаган бўлса-да, трансфер музокаралари давом этмоқда.
…