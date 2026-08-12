Нюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Фраттеси таклиф қилинди

·24·Спорт
Нюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Фраттеси таклиф қилинди
Қисқача

Нюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Давиде Фраттесини трансфер қилиш имконияти таклиф қилинди ва клуб бу вариантни жиддий кўриб чиқмоқда. Инглиз жамоаси Бруно Гимараес кетганидан кейин марказий ярим ҳимоядаги бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Томонлар футболчининг нархи ва ўйин услубига мослигини баҳоламоқда, аммо ҳозирча расмий келишув йўқ. Александар Станкович ҳам Нюкасл Юнайтеднинг трансфер нишонларидан бири сифатида тилга олинган.

Англиянинг Нюкасл Юнайтед клубига яқинлашиб келаётган трансферлар ойнасида таркибни кучайтириш учун Миланнинг Интер жамоаси ярим ҳимоячиси Давиде Фраттесини ўз сафига қўшиб олиш имконияти тақдим этилди. Goal.com хабар беришича, инглиз клуби раҳбарияти майдон марказидаги бўшлиқни тўлдириш мақсадида ушбу вариантни жиддий кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Нюкасл Юнайтед учун майдон марказини кучайтириш энг долзарб вазифалардан бири бўлиб турибди. Раҳбарият жорий мавсумдаги юқори мақсадларга эришиш учун тажрибали футболчини жалб қилиш ҳал қилувчи аҳамият касб этишига ишонмоқда. Клуб скаутлари трансфер бозоридаги имкониятларни диққат билан ўрганишмоқда.

Марказдаги йўқотиш ва янги номзодлар

«Қарғалар» жамоаси олдида Бруно Гимараес кетганидан кейин ҳосил бўлган улкан бўшлиқни муносиб тарзда ёпиш вазифаси турибди. Мураббийлар штаби собиқ етакчининг ўйинига тенг келадиган ва унинг таъсирини тўлақонли такрорлай оладиган футболчини топиш жамоа барқарорлиги учун ўта муҳим эканини таъкидламоқда.

Давиде Фраттесининг трансфер бозорида мавжудлиги инглиз клубининг селекция бўлими эътиборини тортди. Интер ярим ҳимоячисининг хизматлари Нюкасл Юнайтедга яқинда таклиф қилинган бўлиб, ҳозирда томонлар футболчининг нархи ва унинг жамоа ўйин услубига мос келишини баҳолашмоқда.

Трансфер музокаралари ва келгусидаги режалар

Маълум бўлишича, Давиде Фраттесидан ташқари, «Сент- Джеймс Парк» стадионига боғланаётган бошқа футболчилар ҳам бор. Жумладан, Александар Станкович ҳам клуб трансфер нишонларидан бирига айлангани ва скаутлар тармоғи унинг ўсишини яқиндан кузатиб бораётгани айтилмоқда.

Клуб бош мураббийи ва спорт директорлари мавсум давомида юқори натижаларни сақлаб қолиш учун асосий таркибда рақобатни кучайтира оладиган ёш ва иқтидорли ўйинчиларни жалб этиш устида ишламоқда. Ҳозирча расмий келишувга эришилмаган бўлса-да, трансфер музокаралари давом этмоқда.

Нюкасл ЮнайтедДавиде ФраттесиИнтер МиланAPЛ трансферларБруно Гимараес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Марселььдан Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олдиМанчестер Сити Марселььдан Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:33Лаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятЛаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятБугун, 16:14Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиЛаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиБугун, 15:53Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиКристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиБугун, 15:39Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиНаполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиБугун, 15:18Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиЧелси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади