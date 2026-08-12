Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда

·59·Жамият
Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда
Қисқача

Ўзбекистонда пластик бутилка ва алюминий банкаларни қабул қилувчи Фандоматълар ўрнатилгани ҳақида ижтимоий тармоқларда хабарлар тарқалди. Қурилмага топширилган чиқинди учун маблағ картага ўтказилади ва ҳозирча битта бутилка учун 78 сўм тўланмоқда. Тизимнинг асосий мақсади даромад олишдан кўра пластик чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлашга йўналтириш орқали экологияни асрашдан иборат.

Эндиликда Ўзбекистонда ҳам чиқиндиларни топшириб, бунинг эвазига пул олиш имконияти пайдо бўлди. Германиядаги тизимга ўхшаш тарзда шаҳарларда пластик бутилка ва алюминий банкаларни қабул қилувчи махсус Fandomat'лар ўрнатилгани ҳақида ижтимоий тармоқларда хабарлар тарқалди.

Тизимдан фойдаланиш жуда оддий: фойдаланилган бутилка ёки банкани махсус қурилмага топширасиз ва белгиланган маблағ картангизга ўтказилади. Бу нафақат қўшимча даромад олиш, балки атроф-муҳитни тоза сақлашга ҳам хизмат қилади.

Ҳозирча битта бутилка учун 78 сўм тўланмоқда. Масалан, 150 та бутилка топширилса, тахминан 1 доллар миқдорида маблағ йиғиш мумкин.

Албатта, ҳозирча бу орқали катта даромад олиш қийин. Бироқ тизимнинг асосий мақсади ҳам пул топиш эмас, балки пластик чиқиндиларни белгиланган жойларга топшириш ва уларни қайта ишлашга йўналтириш орқали экологияни асрашдан иборат.

Айни пайтда Fandomat'лар айрим ҳудудларда пайдо бўлаётган бўлса, келгусида уларни вилоятлар, маҳаллалар ва ҳатто қишлоқларда ҳам кўриш мумкин. Бир дона пластик бутилка учун тўланадиган маблағ кам бўлса-да, бундай чиқиндиларни тўғри йиғиш экология учун муҳим.

Ҳозирча бу маълумотлар расмий манбалар томонидан тасдиқланмаган. Fandomat'лар Ўзбекистонда айнан нечта экани, қайси ҳудуд ва манзилларга ўрнатилгани ҳақида ҳам расмий маълумот берилмаган.

ЎзбекистонГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Бугун, 16:46«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?Бугун, 16:43ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)Бугун, 15:0380 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирди80 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 01:07“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилди“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилдиКеча, 21:52От миниб келган ўғил онасини қувонтирдиОт миниб келган ўғил онасини қувонтирдиКеча, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди