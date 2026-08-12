Сунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошди

·33·Техно
Сунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошди
Қисқача

Дастурий таъминотни синовдан ўтказишга ихтисослашган Блакксмит 45 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, компания қийматини 550 миллион долларга етказди. Пеак ХВ Партнерс бошчилигидаги Сериес Б раундида ГВ ва Й Комбинатор ҳам қатнашди, натижада стартапнинг жами жалб қилган маблағлари 58,5 миллион долларга етди; бир йил аввал унинг қиймати 60 миллион доллар эди.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши дастурлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиргани боис, бугунги кунда асосий муаммо код ёзиш эмас, балки уни синовдан ўтказиш ва тасдиқлашга айланиб улгурди. ixbt.com маълумотига кўра, дастурий таъминотни синовдан ўтказишга ихтисослашган Блакксмит статтапи ушбу бозордаги ўзгаришлардан фойдаланиш мақсадида 45 миллион доллар миқдорида янги инвестиция маблағини жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пеак ХВ Партнерс бошчилигида ўтказилган Сериес Б раунди натижасида Блакксмит компаниясининг умумий қиймати 550 миллион долларга баҳоланди. Эслатиб ўтамиз, бундан бир йил аввал компания 10 миллион долларлик Сериес А инвестициясини олганида унинг қиймати атиги 60 миллион долларни ташкил этган эди. Шунингдек, мазкур молиялаштириш раундида ГВ ва Й Комбинатор каби мавжуд инвесторлар ҳам иштирок этиб, статтапнинг умумий жалб қилган маблағлари ҳажмини 58,5 миллион долларга етказди.

Сунъий интеллект келтириб чиқарган янги муаммо

2024-йилда ташкил этилган Блакксмит компанияси корхоналарга дастурий таъминотни ишлаб чиқаришга чиқаришдан олдин уни яратиш, синовдан ўтказиш ва текширишда кўмаклашади. Компания ҳаммуассиси ва бош директори Адития Жаяпракашнинг эксклюзив интервюсида таъкидлашича, статтап мижозлари сони бир йил ичида 700 тадан ошиқроқдан 5000 тадан кўпроққа етган. Уларнинг орасида Меркурй, Супабасе, Клерк, Ашбй ва Эхпенсифй каби етакчи компаниялар бор.

Cursor, OpenAI компаниясининг Кодех ва Anthropic томонидан яратилган Claude Коде каби сунъий интеллектга асосланган кодлаш воситалари дастурий таъминот гуруҳларига код яратишни анча осонлаштирди. Бироқ, сунъий интеллект ёзган кодларнинг сифати ҳар доим ҳам кафолатланмагани сабабли, унинг хатоларсиз ишлашини текшириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Компаниянинг бозордаги ўрни ва рақобат муҳити

Жаяпракашнинг сўзларига кўра, кодни текшириш жараёни мутахассислар олдида турган асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда ва одамлар кўпроқ код ёзгани сари бу муаммо янада долзарблашмоқда. Дастлаб узлуксиз интеграция иш жараёнлари учун булутли провайдер сифатида иш бошлаган Блакксмит кейинчалик ўз платформасини хато код текширувларини автоматик равишда тузатувчи Кодесмит номли сунъий интеллект агенти билан кенгайтирди.

Атиги 10 нафар ходим билан 10 миллион долларлик йиллик даромад суръатига эришган статтап ўз жамоасини 30 кишига етказди ва даромадини ўн миллионлаб долларларга оширди. Айрим йирик мижозлар платформа учун йилига 1 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфламоқда. Шунга қарамай, Блакксмит рақобат муҳити юқори бўлган бозорда фаолият юритмоқда.

Компаниянинг асосий рақобатчилари қаторига GitHub Актионс, Cursor Аутоматионс, Кодех ҳамда Claude Коде таркибидаги текширув имкониятлари, шунингдек, Amazon Веб Сервисес, Microsoft Azure ва Google Cloud таклиф этаётган сунъий интеллект кодини синовдан ўтказиш хизматлари киради. Жаяпракашнинг билдиришича, уларнинг статтапи рақобатда синов тезлиги ва қулай нарх сиёсатига таянмоқда. Келгусида Блакксмит дастурчиларга дастурий таъминотни тезроқ ёзиш, тасдиқлаш ва бирлаштиришда ёрдам берувчи кенгроқ воситалар мажмуасини яратишни режалаштирган.

БлакксмитСунъий интеллектИнвестицияДастурлашСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51ҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаБугун, 16:22Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиRedmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиБугун, 15:52SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаSpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаБугун, 15:27Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиАқлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди