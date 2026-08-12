Сунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошди
Дастурий таъминотни синовдан ўтказишга ихтисослашган Блакксмит 45 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, компания қийматини 550 миллион долларга етказди. Пеак ХВ Партнерс бошчилигидаги Сериес Б раундида ГВ ва Й Комбинатор ҳам қатнашди, натижада стартапнинг жами жалб қилган маблағлари 58,5 миллион долларга етди; бир йил аввал унинг қиймати 60 миллион доллар эди.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши дастурлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиргани боис, бугунги кунда асосий муаммо код ёзиш эмас, балки уни синовдан ўтказиш ва тасдиқлашга айланиб улгурди. ixbt.com маълумотига кўра, дастурий таъминотни синовдан ўтказишга ихтисослашган Блакксмит статтапи ушбу бозордаги ўзгаришлардан фойдаланиш мақсадида 45 миллион доллар миқдорида янги инвестиция маблағини жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пеак ХВ Партнерс бошчилигида ўтказилган Сериес Б раунди натижасида Блакксмит компаниясининг умумий қиймати 550 миллион долларга баҳоланди. Эслатиб ўтамиз, бундан бир йил аввал компания 10 миллион долларлик Сериес А инвестициясини олганида унинг қиймати атиги 60 миллион долларни ташкил этган эди. Шунингдек, мазкур молиялаштириш раундида ГВ ва Й Комбинатор каби мавжуд инвесторлар ҳам иштирок этиб, статтапнинг умумий жалб қилган маблағлари ҳажмини 58,5 миллион долларга етказди.
Сунъий интеллект келтириб чиқарган янги муаммо2024-йилда ташкил этилган Блакксмит компанияси корхоналарга дастурий таъминотни ишлаб чиқаришга чиқаришдан олдин уни яратиш, синовдан ўтказиш ва текширишда кўмаклашади. Компания ҳаммуассиси ва бош директори Адития Жаяпракашнинг эксклюзив интервюсида таъкидлашича, статтап мижозлари сони бир йил ичида 700 тадан ошиқроқдан 5000 тадан кўпроққа етган. Уларнинг орасида Меркурй, Супабасе, Клерк, Ашбй ва Эхпенсифй каби етакчи компаниялар бор.
Cursor, OpenAI компаниясининг Кодех ва Anthropic томонидан яратилган Claude Коде каби сунъий интеллектга асосланган кодлаш воситалари дастурий таъминот гуруҳларига код яратишни анча осонлаштирди. Бироқ, сунъий интеллект ёзган кодларнинг сифати ҳар доим ҳам кафолатланмагани сабабли, унинг хатоларсиз ишлашини текшириш муҳим аҳамият касб этмоқда.
Компаниянинг бозордаги ўрни ва рақобат муҳитиЖаяпракашнинг сўзларига кўра, кодни текшириш жараёни мутахассислар олдида турган асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда ва одамлар кўпроқ код ёзгани сари бу муаммо янада долзарблашмоқда. Дастлаб узлуксиз интеграция иш жараёнлари учун булутли провайдер сифатида иш бошлаган Блакксмит кейинчалик ўз платформасини хато код текширувларини автоматик равишда тузатувчи Кодесмит номли сунъий интеллект агенти билан кенгайтирди.
Атиги 10 нафар ходим билан 10 миллион долларлик йиллик даромад суръатига эришган статтап ўз жамоасини 30 кишига етказди ва даромадини ўн миллионлаб долларларга оширди. Айрим йирик мижозлар платформа учун йилига 1 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфламоқда. Шунга қарамай, Блакксмит рақобат муҳити юқори бўлган бозорда фаолият юритмоқда.
Компаниянинг асосий рақобатчилари қаторига GitHub Актионс, Cursor Аутоматионс, Кодех ҳамда Claude Коде таркибидаги текширув имкониятлари, шунингдек, Amazon Веб Сервисес, Microsoft Azure ва Google Cloud таклиф этаётган сунъий интеллект кодини синовдан ўтказиш хизматлари киради. Жаяпракашнинг билдиришича, уларнинг статтапи рақобатда синов тезлиги ва қулай нарх сиёсатига таянмоқда. Келгусида Блакксмит дастурчиларга дастурий таъминотни тезроқ ёзиш, тасдиқлаш ва бирлаштиришда ёрдам берувчи кенгроқ воситалар мажмуасини яратишни режалаштирган.
…