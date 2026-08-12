Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолди

·89·Дунё
Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолди
Қисқача

Колумбиянинг Кали шаҳрида қутқарувчилар вайроналар остида 48 соатдан ортиқ қолган икки ойлик чақалоқ Саломонни тирик ҳолда қутқаришди. Унинг отаси ўз танаси билан боласини бетон парчаларининг тўғридан тўғри зарбасидан ҳимоя қилган. Ота ва Саломонга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда, бироқ боланинг онаси ва амакиси ҳануз бедарак йўқолганлар рўйхатида.

Фото: Bild

Колумбияда содир бўлган даҳшатли зилзила фожиаси ичида оталик меҳри ва иродасининг беқиёс намунаси намоён бўлди. Кали шаҳрида қутқарувчилар вайроналар остида 48 соатдан ортиқ вақт давомида қолган икки ойлик чақалоқни омон-эсон олиб чиқишга муваффақ бўлишди.

Газ ҳиди ва вайроналар остидаги йиғи овози

Маҳаллий полиция ва қутқарувчилар гуруҳи вайроналарни тозалаш ва қидирув-қутқарув ишларини олиб бораётган бир пайтда, қулаган бино парчалари остидан заиф чақалоқ йиғиси эшитилди. Ҳудудда кучли газ сизиб чиқиши кузатилаётгани ва портлаш хавфи юқорилигига қарамай, икки нафар полициячи ва маҳаллий кўнгиллилар хавф-хатарни бўйниларига олиб, вайроналарни қўл билан тозалашга киришишди.

Қулаб тушган оғир бетон плиталар остидан даҳшатли ва шу билан бирга таъсирли манзара намоён бўлди: ота қаттиқ вайроналар билан қопланган бўлишига қарамай, ўз танасини сипорга қилиб, икки ойлик жигарбандини бағрига маҳкам босиб олганди. Айнан отанинг танаси чақалоқни бетон парчаларининг тўғридан-тўғри зарбасидан сақлаб қолган.

«У бизни кўриши билан фақат бир нарсани — нима бўлган тақдирда ҳам боласини ўлишига йўл қўймаслигимизни ялиниб сўради», — дея эслайди қидирувда иштирок этган полиция ходимларидан бири.

Ота ва кичик Саломон омон қолди, лекин кураш давом этмоқда

Шифокорларнинг маълум қилишича, ота ва унинг икки ойлик ўғли — кичик Саломон тирик қолган ва ҳозирда уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Афсуски, ушбу оила учун суронли кунлар ҳали тугагани йўқ — боланинг онаси ва амакиси ҳанузгача бедарак йўқолганлар рўйхатида қолмоқда.

Колумбиядаги 7,4 магнитудали офат: Вақт омили бой берилмоқда

Эслатиб ўтамиз, 10 август куни Колумбияда 7,4 магнитудали вайронкор зилзила содир бўлди. Расмий ва сўнгги маълумотларга кўра:

  • Камида 240 киши ҳалок бўлган;

  • 2 600 га яқин аҳоли турли даражадаги жароҳатлар олган.

Қутқарув хизматлари вайроналар остидан одамларни қидиришда кечаю кундуз тиним билмай ишламоқда. Бироқ сейсмолог ва экспертлар офатдан сўнг дастлабки 72 соат ўтгач, вайроналар остида қолган одамларни тирик топиш эҳтимоли кескин пасайишидан огоҳлантиришмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

КолумбияКалиСаломон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиБугун, 16:3997 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилдиБугун, 16:25Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиБугун, 15:38Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди