Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолди
Колумбиянинг Кали шаҳрида қутқарувчилар вайроналар остида 48 соатдан ортиқ қолган икки ойлик чақалоқ Саломонни тирик ҳолда қутқаришди. Унинг отаси ўз танаси билан боласини бетон парчаларининг тўғридан тўғри зарбасидан ҳимоя қилган. Ота ва Саломонга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда, бироқ боланинг онаси ва амакиси ҳануз бедарак йўқолганлар рўйхатида.
Фото: Bild
Колумбияда содир бўлган даҳшатли зилзила фожиаси ичида оталик меҳри ва иродасининг беқиёс намунаси намоён бўлди. Кали шаҳрида қутқарувчилар вайроналар остида 48 соатдан ортиқ вақт давомида қолган икки ойлик чақалоқни омон-эсон олиб чиқишга муваффақ бўлишди.
Газ ҳиди ва вайроналар остидаги йиғи овози
Маҳаллий полиция ва қутқарувчилар гуруҳи вайроналарни тозалаш ва қидирув-қутқарув ишларини олиб бораётган бир пайтда, қулаган бино парчалари остидан заиф чақалоқ йиғиси эшитилди. Ҳудудда кучли газ сизиб чиқиши кузатилаётгани ва портлаш хавфи юқорилигига қарамай, икки нафар полициячи ва маҳаллий кўнгиллилар хавф-хатарни бўйниларига олиб, вайроналарни қўл билан тозалашга киришишди.
Қулаб тушган оғир бетон плиталар остидан даҳшатли ва шу билан бирга таъсирли манзара намоён бўлди: ота қаттиқ вайроналар билан қопланган бўлишига қарамай, ўз танасини сипорга қилиб, икки ойлик жигарбандини бағрига маҳкам босиб олганди. Айнан отанинг танаси чақалоқни бетон парчаларининг тўғридан-тўғри зарбасидан сақлаб қолган.
«У бизни кўриши билан фақат бир нарсани — нима бўлган тақдирда ҳам боласини ўлишига йўл қўймаслигимизни ялиниб сўради», — дея эслайди қидирувда иштирок этган полиция ходимларидан бири.
Ота ва кичик Саломон омон қолди, лекин кураш давом этмоқда
Шифокорларнинг маълум қилишича, ота ва унинг икки ойлик ўғли — кичик Саломон тирик қолган ва ҳозирда уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Афсуски, ушбу оила учун суронли кунлар ҳали тугагани йўқ — боланинг онаси ва амакиси ҳанузгача бедарак йўқолганлар рўйхатида қолмоқда.
Колумбиядаги 7,4 магнитудали офат: Вақт омили бой берилмоқда
Эслатиб ўтамиз, 10 август куни Колумбияда 7,4 магнитудали вайронкор зилзила содир бўлди. Расмий ва сўнгги маълумотларга кўра:
Камида 240 киши ҳалок бўлган;
2 600 га яқин аҳоли турли даражадаги жароҳатлар олган.
Қутқарув хизматлари вайроналар остидан одамларни қидиришда кечаю кундуз тиним билмай ишламоқда. Бироқ сейсмолог ва экспертлар офатдан сўнг дастлабки 72 соат ўтгач, вайроналар остида қолган одамларни тирик топиш эҳтимоли кескин пасайишидан огоҳлантиришмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…