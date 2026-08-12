Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олди

·54·Дунё
Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олди
Қисқача

Ҳиндистоннинг Панна ҳудудида етти ишчи 17,96 карат оғирликдаги, дастлабки қиймати камида 5 миллион рупий — тахминан 52,4 минг доллар деб баҳоланган олмос топди. Панна олмос идораси ходими Рави Пател тошни «гем сифатли» олмос деб баҳолади. Олмос октябр ойидаги чораклик ауксионда сотилади, давлат эса тушумнинг 12 фоизини роялти сифатида ушлаб қолади. Қолган маблағ етти ишчи ўртасида тенг тақсимланади.

Ҳиндистоннинг марказий қисмидаги олмос қазиб олиш ҳудуди ҳисобланган Паннада етти нафар камбағал ишчи ҳаётини бутунлай ўзгартириши мумкин бўлган қимматбаҳо топилмага эга бўлди. Улар икки йил аввал ижарага олган ер майдонида оғирлиги 17,96 карат бўлган йирик олмос топишди.

Панна олмос идораси ходими Рави Пател мазкур тошни «гем сифатли», яъни табиий олмосларнинг энг сифатли ва нодир турларидан бири деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, олмоснинг дастлабки қиймати камида 5 миллион рупий — тахминан 52,4 минг доллар деб баҳоланмоқда.

Олмос ишчилар ҳаётини ўзгартириши мумкин

Олмос топилган Панна Мадҳя-Прадеш штатида жойлашган бўлиб, бу ҳудуд Ҳиндистондаги олмос захираларининг асосий қисми тўпланган жойлардан бири ҳисобланади. Бироқ минтақа мамлакатнинг энг кам ривожланган ҳудудларидан бири бўлиб, аҳоли камбағаллик, ишсизлик ва сув танқислиги каби муаммоларга дуч келмоқда.

Шу сабабли маҳаллий аҳоли учун қимматбаҳо олмос топиш катта имконият ҳисобланади. Аммо олмос топган одам ҳар доим ҳам унинг даромадидан фойдалана олмайди. Паннадаги кўплаб кончилар кунбай ишлайди ва агар улар олмос топса, тушган маблағ асосан ерни ижарага берган шахсга тегади.

Бу сафар эса вазият бошқача. Олмосни топган етти ишчининг ўзи унинг сотувидан даромад олиши мумкин.

Олмосни қандай топишди?

Маълум бўлишича, Ахилеш Пал ва яна олти нафар ишчи икки йил аввал Паннанинг Сарокха қишлоғидаги конни арзон нархда ижарага олган. Бироқ улар узоқ вақт давомида омадли топилмага дуч келмагани сабабли конни бир йилга ёпиб қўйишган.

Яқинда улар қўшни ҳудудда янги кон ишини бошлашган. Кучли ёмғирдан кейин эски конни ҳам текширишга қарор қилишган ва айнан шу пайтда қимматбаҳо тошни кўриб қолишган.

«Биз у ерда тахминан икки йил қазиб ишладик, аммо омадимиз келмади. Шунинг учун конни бир йилга ёпдик. Янги конни бошлаганимизда эскисини ҳам кўриб чиқдик ва олмосни айнан ўша ердан топдик», — деди Пал.

Олмос октябрь ойида аукционга қўйилади

Рави Пателнинг маълум қилишича, олмос октябрь ойида бўлиб ўтадиган навбатдаги чораклик аукционда сотувга чиқарилади. Унда Ҳиндистондан ташқари бошқа давлатлардан келган харидорлар ҳам иштирок этиши мумкин.

Маълумотларга кўра, давлат сотув маблағидан 12 фоиз роялти ушлаб қолади. Қолган пул эса олмосни топган етти ишчи ўртасида тенг тақсимланади.

Бу эса ишчилар учун катта молиявий имконият бўлиши мумкин. Маҳаллий ОАВга уч нафар ишчи ҳозиргача камбағаллик сабабли уйланиш имконига эга бўлмаганини айтган. Энди эса ушбу кутилмаган топилма уларга ҳаётини ўзгартириш ва оила қуриш имконини бериши мумкин.

ҲиндистонПаннаМадхья-ПрадешРави ПателАкхилеш Пал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиБугун, 16:3297 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилдиБугун, 16:25Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиБугун, 15:38Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди