«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?

·54·Жамият
«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?
Қисқача

11 август куни соат 19:13 ларда Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек туманидаги Гулсара кўчасида, «Инбазар» яқинида электр кабели қисқа туташув оқибатида узилиб, йўлга тушган. Ҳодиса жойи зудлик билан ўраб олиниб, носозлик Фавқулодда вазиятлар бошқармаси, авариявий бригада ва тегишли хизматлар томонидан бартараф этилган. Воқеа оқибатида ҳеч ким жабрланмаган, фуқаролар ва транспорт воситаларига зарар етмаган.

Ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳрида ҳаракатланаётган Yutong электробусининг устига юқори кучланишли электр кабели узилиб тушгани ва хавфли вазият юзага келгани ҳақида хабарлар ва видеотасвирлар тарқалди.

Ушбу ҳолат бўйича Мирзо Улуғбек тумани ҳокимлиги матбуот хизмати расмий маълумот бериб, аслида нима содир бўлганига аниқлик киритди.

«Инбазар» яқинидаги қисқа туташув

Маълум қилинишича, воқеа 11 август куни соат 19:13 ларда Мирзо Улуғбек туманининг Гулсара кўчасида, «Инбазар» савдо марказига яқин ҳудудда юз берган. Электр узатиш тармоғида кутилмаганда қисқа туташув содир бўлиши оқибатида кабель узилиб, йўлнинг қатнов қисмига тушган.

Ҳодиса жойига зудлик билан Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) ходимлари, туман электр тармоқлари корхонасининг авариявий бригадаси ва тегишли соҳа хизматлари етиб боришган. Хавфсизлик чоралари кўрилиб, ҳудуд зудлик билан ўраб олинган ва носозлик тўлиқ бартараф этилган.

Жароҳатланганлар ва зарар кўрганлар борми?

Ҳокимлик хабарига кўра, тармоқларда тарқалган баъзи хавотирли хабарлар ўз тасдиғини топмади:

  • Ҳодиса оқибатида жабрланганлар ва жароҳат олганлар йўқ;

  • Атрофдаги фуқароларга ҳамда ҳаракатланаётган транспорт воситаларига ҳеч қандай зарар етмаган;

  • Воқеа марказида бўлган Yutong электробусига ҳам шикаст етмагани ва у техник соз ҳолатда экани таъкидланди.

Ҳозирда ҳудудда оқибатлар тўлиқ бартараф этилиб, электр таъминоти қайта тикланган. Вазият туман масъуллари томонидан тўлиқ назоратга олинган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТошкентЮтонгМирзо УлуғбекИнбазарТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Бугун, 16:46Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқдаЎзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқдаБугун, 16:28ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)Бугун, 15:0380 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирди80 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 01:07“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилди“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилдиКеча, 21:52От миниб келган ўғил онасини қувонтирдиОт миниб келган ўғил онасини қувонтирдиКеча, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди