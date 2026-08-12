«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?
11 август куни соат 19:13 ларда Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек туманидаги Гулсара кўчасида, «Инбазар» яқинида электр кабели қисқа туташув оқибатида узилиб, йўлга тушган. Ҳодиса жойи зудлик билан ўраб олиниб, носозлик Фавқулодда вазиятлар бошқармаси, авариявий бригада ва тегишли хизматлар томонидан бартараф этилган. Воқеа оқибатида ҳеч ким жабрланмаган, фуқаролар ва транспорт воситаларига зарар етмаган.
Ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳрида ҳаракатланаётган Yutong электробусининг устига юқори кучланишли электр кабели узилиб тушгани ва хавфли вазият юзага келгани ҳақида хабарлар ва видеотасвирлар тарқалди.
Ушбу ҳолат бўйича Мирзо Улуғбек тумани ҳокимлиги матбуот хизмати расмий маълумот бериб, аслида нима содир бўлганига аниқлик киритди.
«Инбазар» яқинидаги қисқа туташув
Маълум қилинишича, воқеа 11 август куни соат 19:13 ларда Мирзо Улуғбек туманининг Гулсара кўчасида, «Инбазар» савдо марказига яқин ҳудудда юз берган. Электр узатиш тармоғида кутилмаганда қисқа туташув содир бўлиши оқибатида кабель узилиб, йўлнинг қатнов қисмига тушган.
Ҳодиса жойига зудлик билан Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) ходимлари, туман электр тармоқлари корхонасининг авариявий бригадаси ва тегишли соҳа хизматлари етиб боришган. Хавфсизлик чоралари кўрилиб, ҳудуд зудлик билан ўраб олинган ва носозлик тўлиқ бартараф этилган.
Жароҳатланганлар ва зарар кўрганлар борми?
Ҳокимлик хабарига кўра, тармоқларда тарқалган баъзи хавотирли хабарлар ўз тасдиғини топмади:
Ҳодиса оқибатида жабрланганлар ва жароҳат олганлар йўқ;
Атрофдаги фуқароларга ҳамда ҳаракатланаётган транспорт воситаларига ҳеч қандай зарар етмаган;
Воқеа марказида бўлган Yutong электробусига ҳам шикаст етмагани ва у техник соз ҳолатда экани таъкидланди.
Ҳозирда ҳудудда оқибатлар тўлиқ бартараф этилиб, электр таъминоти қайта тикланган. Вазият туман масъуллари томонидан тўлиқ назоратга олинган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…