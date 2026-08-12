Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?
2026 йил 29 августдан 1 сентябргача беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган ходимлар кетма-кет 4 кун, олти кунлик иш ҳафтасидагилар эса 3 кун дам олади. Президентнинг 2025 йил 24 декабрда имзоланган ПФ–257-сон фармонига мувофиқ, 31 август — душанба барча ходимлар учун қўшимча дам олиш куни этиб белгиланган. 1 сентябр — Мустақиллик куни, 2 сентябр — чоршанба эса одатдаги иш куни ҳисобланади.
Мустақиллик куни муносабати билан Ўзбекистонда навбатдаги узоқ дам олиш кунлари яқинлашмоқда. Бу йил айрим ходимлар кетма-кет 4 кун, бошқалар эса 3 кун дам олади.
Президентнинг 2025 йил 24 декабрда имзоланган ПФ–257-сон фармонига мувофиқ, 2026 йил 31 август — душанба барча ходимлар учун, иш ҳафтасининг туридан қатъи назар, қўшимча дам олиш куни этиб белгиланган.
5 кунлик иш ҳафтасида — кетма-кет 4 кун дам
Беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун байрам арафасида анча узоқ танаффус ҳосил бўлади.
29 август — шанба, одатий дам олиш куни.
30 август — якшанба, одатий дам олиш куни.
31 август — душанба, қўшимча дам олиш куни.
1 сентябрь — сешанба, Мустақиллик куни.
Шундай қилиб, беш кунлик иш режимидаги ходимлар 29 августдан 1 сентябргача кетма-кет тўрт кун дам олади. 1 сентябрь Меҳнат кодексига мувофиқ ишланмайдиган расмий байрам куни ҳисобланади.
6 кунлик иш ҳафтасида неча кун дам берилади?
Олти кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун 29 август — шанба одатда иш куни ҳисобланади.
Уларнинг дам олиши:
30 август — якшанба,
31 август — қўшимча дам олиш куни,
1 сентябрь — Мустақиллик куни
ҳисобига кетма-кет уч кун давом этади. Фармонда 31 август иш ҳафтасининг туридан қатъи назар барча ходимларга дам олиш куни сифатида белгиланган.
2 сентябрда иш бошланади
Узоқ дам олишдан кейин 2 сентябрь, чоршанба — одатдаги иш куни бўлади.
Демак, алоҳида янги қарор қабул қилинмаса, беш кунлик иш ҳафтасида ишловчилар 4 кунлик, олти кунлик иш ҳафтасидагилар эса 3 кунлик дам олишдан сўнг чоршанба куни ишга қайтади. Президент фармонида 2026 йил Мустақиллик байрами учун 31 августдан ташқари яна қўшимча кун белгиланмаган.
Қисқа календарь
Сана
Ҳафта куни
Ҳолати
29 август
Шанба
5 кунликларда дам, 6 кунликларда иш
30 август
Якшанба
Дам олиш куни
31 август
Душанба
Барча учун қўшимча дам
1 сентябрь
Сешанба
Мустақиллик куни
2 сентябрь
Чоршанба
Одатдаги иш куни
Беш кунлик иш ҳафтасида ходимларга ҳафтада икки кун, олти кунлик иш ҳафтасида эса бир кун дам берилиши белгиланган; умумий дам олиш куни якшанба ҳисобланади.
Демак, кичик таътил учун имконият бор
Тўрт кунлик танаффус беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун қисқа саёҳат, оилавий дам олиш ёки шунчаки куч тўплаш учун қулай имконият бўлиши мумкин.
Энг муҳими, саналарни адаштирмаслик: 29 августдан дам бошланади, 1 сентябрь Мустақиллик куни нишонланади, 2 сентябрдан эса одатий иш тартиби қайта тикланади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…