Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?

·42·Жамият
Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?
Қисқача

2026 йил 29 августдан 1 сентябргача беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган ходимлар кетма-кет 4 кун, олти кунлик иш ҳафтасидагилар эса 3 кун дам олади. Президентнинг 2025 йил 24 декабрда имзоланган ПФ–257-сон фармонига мувофиқ, 31 август — душанба барча ходимлар учун қўшимча дам олиш куни этиб белгиланган. 1 сентябр — Мустақиллик куни, 2 сентябр — чоршанба эса одатдаги иш куни ҳисобланади.

Мустақиллик куни муносабати билан Ўзбекистонда навбатдаги узоқ дам олиш кунлари яқинлашмоқда. Бу йил айрим ходимлар кетма-кет 4 кун, бошқалар эса 3 кун дам олади.

Президентнинг 2025 йил 24 декабрда имзоланган ПФ–257-сон фармонига мувофиқ, 2026 йил 31 август — душанба барча ходимлар учун, иш ҳафтасининг туридан қатъи назар, қўшимча дам олиш куни этиб белгиланган.

5 кунлик иш ҳафтасида — кетма-кет 4 кун дам

Беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун байрам арафасида анча узоқ танаффус ҳосил бўлади.

  • 29 август — шанба, одатий дам олиш куни.

  • 30 август — якшанба, одатий дам олиш куни.

  • 31 август — душанба, қўшимча дам олиш куни.

  • 1 сентябрь — сешанба, Мустақиллик куни.

Шундай қилиб, беш кунлик иш режимидаги ходимлар 29 августдан 1 сентябргача кетма-кет тўрт кун дам олади. 1 сентябрь Меҳнат кодексига мувофиқ ишланмайдиган расмий байрам куни ҳисобланади.

6 кунлик иш ҳафтасида неча кун дам берилади?

Олти кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун 29 август — шанба одатда иш куни ҳисобланади.

Уларнинг дам олиши:

  • 30 август — якшанба,

  • 31 август — қўшимча дам олиш куни,

  • 1 сентябрь — Мустақиллик куни

ҳисобига кетма-кет уч кун давом этади. Фармонда 31 август иш ҳафтасининг туридан қатъи назар барча ходимларга дам олиш куни сифатида белгиланган.

2 сентябрда иш бошланади

Узоқ дам олишдан кейин 2 сентябрь, чоршанба — одатдаги иш куни бўлади.

Демак, алоҳида янги қарор қабул қилинмаса, беш кунлик иш ҳафтасида ишловчилар 4 кунлик, олти кунлик иш ҳафтасидагилар эса 3 кунлик дам олишдан сўнг чоршанба куни ишга қайтади. Президент фармонида 2026 йил Мустақиллик байрами учун 31 августдан ташқари яна қўшимча кун белгиланмаган.

Қисқа календарь

Сана

Ҳафта куни

Ҳолати

29 август

Шанба

5 кунликларда дам, 6 кунликларда иш

30 август

Якшанба

Дам олиш куни

31 август

Душанба

Барча учун қўшимча дам

1 сентябрь

Сешанба

Мустақиллик куни

2 сентябрь

Чоршанба

Одатдаги иш куни

Беш кунлик иш ҳафтасида ходимларга ҳафтада икки кун, олти кунлик иш ҳафтасида эса бир кун дам берилиши белгиланган; умумий дам олиш куни якшанба ҳисобланади.

Демак, кичик таътил учун имконият бор

Тўрт кунлик танаффус беш кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун қисқа саёҳат, оилавий дам олиш ёки шунчаки куч тўплаш учун қулай имконият бўлиши мумкин.

Энг муҳими, саналарни адаштирмаслик: 29 августдан дам бошланади, 1 сентябрь Мустақиллик куни нишонланади, 2 сентябрдан эса одатий иш тартиби қайта тикланади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?«Инбазар» яқинида фавқулодда ҳолат: электробус ва йўловчиларга зарар етганми?Бугун, 16:43Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқдаЎзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқдаБугун, 16:28ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)ЙПХдан қочган ва буни видеога олган мотоциклчи 15 суткага қамалди (видео)Бугун, 15:0380 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирди80 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 01:07“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилди“HOWO” юк машинаси солиқ қарздорлиги учун хатланиб аукционга қўйилдиКеча, 21:52От миниб келган ўғил онасини қувонтирдиОт миниб келган ўғил онасини қувонтирдиКеча, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди