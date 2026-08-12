Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқда
Камчатка ўлкаси интернет магистрал тармоғидаги таъмирлаш ишлари сабаб вақтинча сунъий йўлдош алоқаси захирасига ўтказилмоқда. Бунга яриморолни материк билан боғловчи ягона сув ости тўла-оптик алоқа линиясининг Левашов бурни яқинида шикастланиш хавфи туғилгани сабаб бўлган.
Россиянинг Камчатка ўлкаси интернет магистрал тармоғидаги таъмирлаш ишлари муносабати билан вақтинча сунъий йўлдош алоқаси захирасига ўтказилмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу чора яриморолни материк билан боғловчи ягона сув ости тўла-оптик алоқа линиясида юзага келган хавф туфайли заруратга айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳукумат вакилларининг таъкидлашича, ҳозирги кунда деярли барча алоқа операторлари ўз қувватларини тўлиқ захира каналларга йўналтиришга улгурган. Минтақадаги барча муҳим инфратузилма объектлари, жумладан, тезкор хизматлар, шифохоналар, банкоматлар ва йирик савдо тармоқлари штат режимида ишлашда давом этиши таъминланмоқда.
Алоқа тармоқларини қайта созлаш жараёниКамчатка ўлкаси рақамли ривожланиш вазири Григорий Бондаренконинг сўзларига кўра, мазкур жараёндаги асосий вазифа бутун маршрутизацияни сунъий йўлдош каналига тўлиқ мослаштиришдан иборат. Ушбу мураккаб техник вазифани бажаришга ўнлаб мутахассислар жалб қилинган бўлиб, бунга қадар улкан тайёргарлик ишлари амалга оширилган.
Асосий тармоқни захирага ўтказиш жараёни 11-августдан 12-августга ўтар кечаси бошланган ва абонентлар учун босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Сув ости оптик толали алоқа линиясидаги энг асосий таъмирлаш ишлари 12-августдан 15-августга қадар давом этиши режалаштирилган.
Интернет чекловлари ва хизматлар барқарорлигиТаъмирлаш ишлари кетаётган вақтда Камчатка ҳудудида уй ва мобил интернет вақтинча ишламайди. Шунга қарамай, овозли уяли алоқа, СМС хабарлар, эфир телевидениеси ҳамда стасионар телефонлар ўз фаолиятини сақлаб қолади.
Шунингдек, банк карталари ёрдамида тўловларни амалга ошириш 12-август ўрталаридан бошлаб тўхтатилган. Мутахассислар ушбу фавқулодда таъмирлашга Левашов бурни яқинида қирғоқнинг танқидий даражада ювилиб кетиши сабаб бўлганини, натижада кабелнинг қуруқликка чиқиш қисмига шикаст етиш хавфи туғилганини билдиришмоқда.
Мазкур ҳудудда Ростелеком мутахассислари кабелнинг шикастланган қисмини алмаштириб, уни ер остига чуқурроқ кўмиб чиқишади ва иккита бирлаштирувчи муфтани ўрнатишади.
…