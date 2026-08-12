Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқда

·25·Техно
Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқда
Қисқача

Камчатка ўлкаси интернет магистрал тармоғидаги таъмирлаш ишлари сабаб вақтинча сунъий йўлдош алоқаси захирасига ўтказилмоқда. Бунга яриморолни материк билан боғловчи ягона сув ости тўла-оптик алоқа линиясининг Левашов бурни яқинида шикастланиш хавфи туғилгани сабаб бўлган.

Россиянинг Камчатка ўлкаси интернет магистрал тармоғидаги таъмирлаш ишлари муносабати билан вақтинча сунъий йўлдош алоқаси захирасига ўтказилмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу чора яриморолни материк билан боғловчи ягона сув ости тўла-оптик алоқа линиясида юзага келган хавф туфайли заруратга айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳукумат вакилларининг таъкидлашича, ҳозирги кунда деярли барча алоқа операторлари ўз қувватларини тўлиқ захира каналларга йўналтиришга улгурган. Минтақадаги барча муҳим инфратузилма объектлари, жумладан, тезкор хизматлар, шифохоналар, банкоматлар ва йирик савдо тармоқлари штат режимида ишлашда давом этиши таъминланмоқда.

Алоқа тармоқларини қайта созлаш жараёни

Камчатка ўлкаси рақамли ривожланиш вазири Григорий Бондаренконинг сўзларига кўра, мазкур жараёндаги асосий вазифа бутун маршрутизацияни сунъий йўлдош каналига тўлиқ мослаштиришдан иборат. Ушбу мураккаб техник вазифани бажаришга ўнлаб мутахассислар жалб қилинган бўлиб, бунга қадар улкан тайёргарлик ишлари амалга оширилган.

Асосий тармоқни захирага ўтказиш жараёни 11-августдан 12-августга ўтар кечаси бошланган ва абонентлар учун босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Сув ости оптик толали алоқа линиясидаги энг асосий таъмирлаш ишлари 12-августдан 15-августга қадар давом этиши режалаштирилган.

Интернет чекловлари ва хизматлар барқарорлиги

Таъмирлаш ишлари кетаётган вақтда Камчатка ҳудудида уй ва мобил интернет вақтинча ишламайди. Шунга қарамай, овозли уяли алоқа, СМС хабарлар, эфир телевидениеси ҳамда стасионар телефонлар ўз фаолиятини сақлаб қолади.

Шунингдек, банк карталари ёрдамида тўловларни амалга ошириш 12-август ўрталаридан бошлаб тўхтатилган. Мутахассислар ушбу фавқулодда таъмирлашга Левашов бурни яқинида қирғоқнинг танқидий даражада ювилиб кетиши сабаб бўлганини, натижада кабелнинг қуруқликка чиқиш қисмига шикаст етиш хавфи туғилганини билдиришмоқда.

Мазкур ҳудудда Ростелеком мутахассислари кабелнинг шикастланган қисмини алмаштириб, уни ер остига чуқурроқ кўмиб чиқишади ва иккита бирлаштирувчи муфтани ўрнатишади.

КамчаткаИнтернетАлоқаТехнологияРостелеком
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлдиБугун, 17:27ҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаБугун, 16:22Сунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиСунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиБугун, 16:21Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиRedmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиБугун, 15:52SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаSpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаБугун, 15:27Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиАқлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди