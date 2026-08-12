Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)

·38·Дунё
Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)
Қисқача

Буюк Британияда одамлар стрессдан халос бўлиш учун £1,200 тўлаб чўчқа каби яшайдиган “Пиг Спа” фаолият юритаётгани ҳақидаги хабар асоссиз. Тарқалган видео “Те Б@ит” сатирик комедия дастури учун суратга олинган бўлиб, ундаги “меҳмонлар” актёрлар ҳисобланади. Чаннел 4 Комедй видеони 2022 йил 27 ноябрда Буюк Британиядаги илк “Пиг Спа” ҳақидаги сатирик лавҳа сифатида эълон қилган.

Ижтимоий тармоқларда Буюк Британияда одамлар стрессдан халос бўлиш учун икки кун давомида чўчқа каби яшайдиган ноодатий “Pig Spa”га бораётгани ҳақида видео тарқалди. Унда иштирокчилар махсус кийимларда лойга ағдарилиб, тоғорадан овқатланаётгани ва чўчқага ўхшаб овоз чиқараётгани акс этган.

Видеодаги маълумотларга кўра, бундай ғайриоддий тажриба учун одамлар 1 200 фунт стерлинг (тахминан 1 620 доллар) тўлайди. Гўёки унинг мақсади иш, телефон ва кундалик мажбуриятлардан узоқлашиб, стрессни камайтиришдан иборат.

Бироқ бу хабар ҳақиқатга тўғри келмайди. FactCheck манбалари тарқалган видеони текшириб, унинг Буюк Британиянинг “The B@it” номли сатирик комедия дастури учун суратга олинганини аниқлаган. Видеодаги “меҳмонлар” ҳам аслида актёрлар бўлган.

Channel 4 Comedy томонидан 2022 йил 27 ноябрда эълон қилинган видеонинг ўзи ҳам “Буюк Британиядаги илк “Pig Spa” тарзида сатирик лавҳа сифатида тақдим этилган.

Шу сабабли Буюк Британияда одамлар ҳақиқатан ҳам £1,200 тўлаб чўчқа бўлиб яшайдиган спа фаолият юритаётгани ҳақидаги маълумот асоссиз. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео эса кулги ва киноя асосидаги саҳналаштирилган контентдир.

Буюк БританияЧеннел 4Зе Бэйт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиБугун, 16:39Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиБугун, 16:3297 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилдиБугун, 16:25Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиБугун, 15:38Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди