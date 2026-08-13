Бишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айланди

·0·Дунё
Бишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айланди

Бишкекда №2-автобусда икки йўловчи аёл ўртасидаги оддий ўриндиқ масаласи кутилмаганда муштлашувга айланиб кетди. Воқеа Жибек-Жолу проспекти ва Алматий кўчаси кесишмаси яқинида содир бўлган.

Можаро қандай бошланган?

Дастлабки маълумотларга кўра, ёши катта аёл автобусда ўтирган ёш қиздан жой бўшатишини сўраган. Қиз унинг илтимосини бажариб, ўрнини бўшатганига қарамай, икки йўловчи ўртасидаги оғзаки тортишув тўхтамаган.

Гувоҳнинг сўзларига кўра, можаро давомида биринчи бўлиб ёши катта аёл қизга қўл кўтарган. Шундан кейин вазият кескинлашиб, икки аёл ўртасида муштлашув юз берган.

Оддий ўриндиқ масаласидан бошланган тортишув қисқа вақт ичида жанжал ва муштлашувга айланиб кетган.

Ҳодиса ҳақида ҳуқуқ-тартибот идораларига хабар берилган. Милиция ходимлари можаро иштирокчиларининг шахсини аниқлаган.

Ҳозирда ҳолат юзасидан текширув олиб борилмоқда. Аёллардан бирига суд-тиббий экспертиза тайинланган.

Якуний баҳо экспертизадан сўнг берилади

Ҳуқуқ-тартибот идоралари можаронинг барча тафсилотларини ўрганмоқда. Воқеага ҳуқуқий баҳо текширув ҳамда суд-тиббий экспертиза натижаларига кўра берилиши кутилмоқда.

Сизнингча, жамоат транспортида бундай низоларнинг олдини қандай олиш мумкин? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани яқинларингиз билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиТожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиБугун, 08:51Таъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиТаъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиБугун, 00:03Учувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиУчувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиКеча, 22:12Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Кеча, 22:07Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиХитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиКеча, 19:55Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиХитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиКеча, 18:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди