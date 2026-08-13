Бишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айланди
Бишкекда №2-автобусда икки йўловчи аёл ўртасидаги оддий ўриндиқ масаласи кутилмаганда муштлашувга айланиб кетди. Воқеа Жибек-Жолу проспекти ва Алматий кўчаси кесишмаси яқинида содир бўлган.
Можаро қандай бошланган?
Дастлабки маълумотларга кўра, ёши катта аёл автобусда ўтирган ёш қиздан жой бўшатишини сўраган. Қиз унинг илтимосини бажариб, ўрнини бўшатганига қарамай, икки йўловчи ўртасидаги оғзаки тортишув тўхтамаган.
Гувоҳнинг сўзларига кўра, можаро давомида биринчи бўлиб ёши катта аёл қизга қўл кўтарган. Шундан кейин вазият кескинлашиб, икки аёл ўртасида муштлашув юз берган.
Оддий ўриндиқ масаласидан бошланган тортишув қисқа вақт ичида жанжал ва муштлашувга айланиб кетган.
Ҳодиса ҳақида ҳуқуқ-тартибот идораларига хабар берилган. Милиция ходимлари можаро иштирокчиларининг шахсини аниқлаган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан текширув олиб борилмоқда. Аёллардан бирига суд-тиббий экспертиза тайинланган.
Якуний баҳо экспертизадан сўнг берилади
Ҳуқуқ-тартибот идоралари можаронинг барча тафсилотларини ўрганмоқда. Воқеага ҳуқуқий баҳо текширув ҳамда суд-тиббий экспертиза натижаларига кўра берилиши кутилмоқда.
Сизнингча, жамоат транспортида бундай низоларнинг олдини қандай олиш мумкин? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани яқинларингиз билан улашинг.
…