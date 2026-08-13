Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!
Осиё футболида ва Яқин Шарқ минтақасида навбатдаги шов-шувли ва йирик тайинлов амалга оширилди. Бирлашган Араб Амирликлари Футбол Ассоциацияси (UAEFA) хорватиялик таниқли мутахассис, 59 ёшли Златко Далични БАА миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи сифатида расман эълон қилди.
Ушбу постда Далич руминиялик тажрибали мураббий Космин Олариунинг (Cosmin Olăroiu) ўрнини эгаллади.
ЖЧ-2018 кумуш ва ЖЧ-2022 бронза медали эгаси
Златко Далич жаҳон футболидаги энг муваффақиятли ва барқарор терма жамоа мураббийларидан бири сифатида тан олинган. У 2017 йилдан бери Хорватия миллий терма жамоасини узилувсиз бошқариб келаётган эди.
Унинг раҳбарлиги остида Хорватия терма жамоаси оламшумул натижаларга эришди:
ЖЧ-2018 (Россия): Мундиал финалига қадар етиб бориб, тарихий кумуш медалларни қўлга киритди;
ЖЧ-2022 (Қатар): Жаҳон чемпионатида муваффақиятни такрорлаб, бронза медалига эга чиқди.
Тажрибали мутахассис ЖЧ-2026 турнири якунланганидан сўнг Хорватия терма жамоасидаги 9 йиллик афсонавий фаолиятига нуқта қўйган эди.
Осиёга таниш мураббий
Далич учун БАА ва Яқин Шарқ футболи мутлақо бегона эмас. У ўз вақтида БААнинг «Аль-Айн» клубини бошқариб, АФК Чемпионлар лигаси финалига қадар олиб чиққан ва маҳаллий футбол муҳитини жуда яхши билади.
БАА Футбол Ассоциацияси Даличнинг катта турнирлардаги бетакрор тажрибаси орқали миллий терма жамоани янги босқичга олиб чиқиш ва халқаро майдонда муносиб натижалар кўрсатишни мақсад қилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…