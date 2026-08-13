Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!

·1·Спорт
Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!

Осиё футболида ва Яқин Шарқ минтақасида навбатдаги шов-шувли ва йирик тайинлов амалга оширилди. Бирлашган Араб Амирликлари Футбол Ассоциацияси (UAEFA) хорватиялик таниқли мутахассис, 59 ёшли Златко Далични БАА миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи сифатида расман эълон қилди.

Ушбу постда Далич руминиялик тажрибали мураббий Космин Олариунинг (Cosmin Olăroiu) ўрнини эгаллади.

ЖЧ-2018 кумуш ва ЖЧ-2022 бронза медали эгаси

Златко Далич жаҳон футболидаги энг муваффақиятли ва барқарор терма жамоа мураббийларидан бири сифатида тан олинган. У 2017 йилдан бери Хорватия миллий терма жамоасини узилувсиз бошқариб келаётган эди.

Унинг раҳбарлиги остида Хорватия терма жамоаси оламшумул натижаларга эришди:

  • ЖЧ-2018 (Россия): Мундиал финалига қадар етиб бориб, тарихий кумуш медалларни қўлга киритди;

  • ЖЧ-2022 (Қатар): Жаҳон чемпионатида муваффақиятни такрорлаб, бронза медалига эга чиқди.

Тажрибали мутахассис ЖЧ-2026 турнири якунланганидан сўнг Хорватия терма жамоасидаги 9 йиллик афсонавий фаолиятига нуқта қўйган эди.

Осиёга таниш мураббий

Далич учун БАА ва Яқин Шарқ футболи мутлақо бегона эмас. У ўз вақтида БААнинг «Аль-Айн» клубини бошқариб, АФК Чемпионлар лигаси финалига қадар олиб чиққан ва маҳаллий футбол муҳитини жуда яхши билади.

БАА Футбол Ассоциацияси Даличнинг катта турнирлардаги бетакрор тажрибаси орқали миллий терма жамоани янги босқичга олиб чиқиш ва халқаро майдонда муносиб натижалар кўрсатишни мақсад қилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!Бугун, 08:45Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиЛеагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиБугун, 07:51Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиМикел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 02:50Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаТоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаБугун, 02:33Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиРоберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиБугун, 01:59Арсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиАрсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиБугун, 00:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди