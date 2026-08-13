6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатди
«ПСЖ»нинг УЕФА Суперкубогида «Астон Вилла» устидан қозонган 2:1 ҳисобидаги драматик ғалабаси нафақат парижликлар музейига навбатдаги трофейни олиб келди, балки жамоа бош мураббийи Луис Энрике учун ҳам фаолиятидаги тарихий босқичга айланди.
Испаниялик 56 ёшли мутахассис қўлга киритилган еврокубоклар сони бўйича жаҳон футболи афсоналари билан бир қаторга кўтарилди.
Фергюсон ва Трапаттони даражасида: Еврокубоклар бўйича ТОП-3
Ушбу УЕФА Суперкубоги Луис Энрике фаолиятидаги 6-еврокубок соврини бўлди (у 3 марта Чемпионлар лигасида ва 3 марта УЕФА Суперкубогида зафар кучган). Ушбу натижаларни у «Барселона» ва «ПСЖ» клубларини бошқарган ҳолда расмийлаштирган.
Ушбу ғалаба орқали испаниялик мураббий еврокубоклар сони бўйича «Манчестер Юнайтед» афсонаси сэр Алекс Фергюсон ҳамда италиялик машҳур мураббий Жованни Трапаттонига етиб олиб, фахрли учинчи ўринга кўтарилди.
Европа футболи тарихида Энрикедан олдинда фақат икки мураббий бор:
Карло Анчелотти («Милан», «Реал Мадрид») — 10 та еврокубок;
Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити») — 7 та еврокубок;
Луис Энрике («Барселона», «ПСЖ») — 6 та еврокубок.
100 фоизлик натижа: Зинедин Зиданнинг рекорди ортда қолди
Луис Энрике еврокубоклар финалидаги бетакрор кўрсаткичи билан ҳам тарихга кирди. Испаниялик мутахассис фаолияти давомида еврокубокларда 6 та финалга чиқиб, уларнинг барчасида (100%) ғалаба қозонган.
Бу кўрсаткич орқали у ўз вақтида «Реал» билан 5 та еврокубок финалининг барчасида зафар қучган афсонавий Зинедин Зиданни ортда қолдирди. Энрикенинг бу рекордли серияси ва юқори тактик салоҳияти «ПСЖ»нинг янги мавсумда ҳам Европа майдонларидаги фаворитлигини таъминламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…