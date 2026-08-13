Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқда

·0·Техно
Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқда

Яқин келажакда AMD компаниясининг янги авлодга мансуб Radeon RX 9000 туркумидаги видеокарталари нархининг ошиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозори учун учинчи чоракка мўлжалланган янги тавсия этилган нархлар эълон қилинган бўлиб, улар асл қийматдан 7 фоиздан 20 фоизгача қимматроқ экани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Видеокардз таҳлилчилари келтирган маълумотларга кўра, нархларнинг ўзгариши турли моделларда турлича намоён бўлади. Хусусан, ўтган авлод вакили ҳисобланган RX 7650 ГРE модели учун нарх фарқи энг паст кўрсаткични қайд этган бўлиб, у атиги 5,6 фоизни ташкил этмоқда.

Энг юқори нарх ўсиши қайси моделларга тегишли?

Тадқиқот натижаларига кўра, энг катта нарх ўсиши айниқса Radeon RX 9070 ХТ ҳамда RX 9060 ХТ 16GB моделларида кузатилиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, ўхшаш 16 GB хот ҳажмига эга бўлган оддий RX 9070 модели шунга ўхшаш даражада кескин қимматлашмайди.

Ҳозирги вақтда Хитойнинг йирик JD.com савдо майдончасидаги жорий нархлар таҳлил қилинганда, AMD маҳсулотлари қийматида ҳали сезиларли ўзгаришлар кўзга ташланмагани аниқланди. Шу билан бирга, асосий рақобатчи ҳисобланган NVIDIA компаниясининг GeForce RTX 50 туркумидаги видеокарталари аллақачон сезиларли даражада қимматлашиб улгурган.

Бозор вазияти ва рақобат устунлиги

Мазкур ҳолат туфайли ҳозирги вақтда AMD ва NVIDIA рақобатчи карталарининг чакана нархлари орасидаги тафовут тарихий жиҳатдан энг юқори чўққига чиқди. Натижада, AMD Radeon видеокарталари харидорлар учун анча тежамкор ва фойдали муқобил бўлиб қолмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Хитой бозори учун белгиланган янги нарх сиёсати босқичма-босқич бошқа минтақаларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, нархларнинг бироз кўтарилишига қарамابان, мавжуд нарх фарқи AMD маҳсулотларининг глобал бозордаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

RadeonВидеокарталарAMDНархларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиGoogle Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиБугун, 04:51Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиРоскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиБугун, 03:53Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиБугун, 03:26Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиСунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиБугун, 03:21Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумБугун, 02:58Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаОрбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди