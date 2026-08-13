Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқда
Яқин келажакда AMD компаниясининг янги авлодга мансуб Radeon RX 9000 туркумидаги видеокарталари нархининг ошиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозори учун учинчи чоракка мўлжалланган янги тавсия этилган нархлар эълон қилинган бўлиб, улар асл қийматдан 7 фоиздан 20 фоизгача қимматроқ экани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Видеокардз таҳлилчилари келтирган маълумотларга кўра, нархларнинг ўзгариши турли моделларда турлича намоён бўлади. Хусусан, ўтган авлод вакили ҳисобланган RX 7650 ГРE модели учун нарх фарқи энг паст кўрсаткични қайд этган бўлиб, у атиги 5,6 фоизни ташкил этмоқда.
Энг юқори нарх ўсиши қайси моделларга тегишли?Тадқиқот натижаларига кўра, энг катта нарх ўсиши айниқса Radeon RX 9070 ХТ ҳамда RX 9060 ХТ 16GB моделларида кузатилиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, ўхшаш 16 GB хот ҳажмига эга бўлган оддий RX 9070 модели шунга ўхшаш даражада кескин қимматлашмайди.
Ҳозирги вақтда Хитойнинг йирик JD.com савдо майдончасидаги жорий нархлар таҳлил қилинганда, AMD маҳсулотлари қийматида ҳали сезиларли ўзгаришлар кўзга ташланмагани аниқланди. Шу билан бирга, асосий рақобатчи ҳисобланган NVIDIA компаниясининг GeForce RTX 50 туркумидаги видеокарталари аллақачон сезиларли даражада қимматлашиб улгурган.
Бозор вазияти ва рақобат устунлигиМазкур ҳолат туфайли ҳозирги вақтда AMD ва NVIDIA рақобатчи карталарининг чакана нархлари орасидаги тафовут тарихий жиҳатдан энг юқори чўққига чиқди. Натижада, AMD Radeon видеокарталари харидорлар учун анча тежамкор ва фойдали муқобил бўлиб қолмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Хитой бозори учун белгиланган янги нарх сиёсати босқичма-босқич бошқа минтақаларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, нархларнинг бироз кўтарилишига қарамابان, мавжуд нарх фарқи AMD маҳсулотларининг глобал бозордаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…