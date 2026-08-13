«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!
«PSJ» «Астон Вилла»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қаторасига иккинчи йил қўлга киритди. Залсбургдаги «Ред Булл Арена»да ўтган учрашувда парижликлар сафида Хвича Кварацхелия 20-дақиқада, Дезире Дуе эса 61-дақиқада гол урди, «Астон Вилла»нинг ягона голига 45-дақиқада Маджо муаллифлик қилди. УЕФА Суперкубоги-2026 баҳси 12 август куни ўтказилди. Луис Энрике шогирдлари янги мавсумни яна бир нуфузли соврин билан бошлади.
Австриянинг Зальцбург шаҳридаги муҳташам «Ред Булл Арена» стадионида Европа футболининг жорий мавсумдаги илк титули — УЕФА Суперкубоги ўз эгасини топди. Муросасиз кечган беллашувда Чемпионлар лигаси ғолиби Франциянинг «ПСЖ» клуби ва Европа лигаси чемпиони Англиянинг «Астон Вилла» жамоалари куч синашди.
Луис Энрике шогирдлари шиддатли ва драмаларга бой кечган баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, қаторасига иккинчи йил қитъанинг бош Суперкубогини ўз музейига олиб кетди.
Кварацхелия ва Дуэнинг голлари «ПСЖ»га зафар келтирди
Ўйин кутилганидек парижликларнинг кетма-кет ҳужумлари билан бошланди. Тезкор гол эса узоқ куттирмади: 20-дақиқада Хвича Кварацхелия рақиб ҳимоясини ёриб кириб, ҳисобни очди — 1:0.
Биринчи бўлим тугаши арафасида Англия клуби вазиятни тенглаштиришга муваффақ бўлди. 45-дақиқада Маджо «ПСЖ» дарвозабони Матвей Сафоновни доғда қолдириб, таблодаги ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
Иккинчи бўлимда Луис Энрике майдонга Усмон Дембелени тушириб, ҳужум чизиғини янада кучайтирди. Бу ўз самарасини берди — 61-дақиқада ёш иқтидор эгаси Дезире Дуэ парижликларнинг ғалаба голини урди ва кубок тақдирини ҳал қилди — 2:1.
УЕФА Суперкубоги-2026
«ПСЖ» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия) — 2:1
12 август. Зальцбург, «Ред Булл Арена».
Голлар: Кварацхелия (20), Дуэ (61) — Маджо (45).
«ПСЖ»: Сафонов, Ҳакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 75), Заир-Эмери, Витинья, Невеш (Руис, 75), Аклиуш (Дембеле, 46), Кварацхелия (Бералдо, 88), Дуэ (Маюлу, 87).
«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Линделёф, Торрес (Мингз, 79), Матсен, Камара (Богард, 72), Гомес (Баркли, 79), Макгинн (Алиссон, 73), Ҳеммингс, Буэндиа, Маджо (Абраҳам, 72).
Огоҳлантиришлар: Торрес (51), Гомес (64), Макгинн (72).
Луис Энрике жамоасининг гегемонияси давом этади
Ушбу ғалаба орқали «ПСЖ» янги мавсумни яна бир нуфузли трофей билан бошлади ва ўз гегемониясини мустаҳкамлади. Унаи Эмери бошчилигидаги «Астон Вилла» эса охирги дақиқаларгача курашган бўлса-да, парижликларнинг маҳорати ва тажрибаси олдида ожиз қолди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…