«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!

·40·Спорт
«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!
Қисқача

«PSJ» «Астон Вилла»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қаторасига иккинчи йил қўлга киритди. Залсбургдаги «Ред Булл Арена»да ўтган учрашувда парижликлар сафида Хвича Кварацхелия 20-дақиқада, Дезире Дуе эса 61-дақиқада гол урди, «Астон Вилла»нинг ягона голига 45-дақиқада Маджо муаллифлик қилди. УЕФА Суперкубоги-2026 баҳси 12 август куни ўтказилди. Луис Энрике шогирдлари янги мавсумни яна бир нуфузли соврин билан бошлади.

Австриянинг Зальцбург шаҳридаги муҳташам «Ред Булл Арена» стадионида Европа футболининг жорий мавсумдаги илк титули — УЕФА Суперкубоги ўз эгасини топди. Муросасиз кечган беллашувда Чемпионлар лигаси ғолиби Франциянинг «ПСЖ» клуби ва Европа лигаси чемпиони Англиянинг «Астон Вилла» жамоалари куч синашди.

Луис Энрике шогирдлари шиддатли ва драмаларга бой кечган баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, қаторасига иккинчи йил қитъанинг бош Суперкубогини ўз музейига олиб кетди.

Кварацхелия ва Дуэнинг голлари «ПСЖ»га зафар келтирди

Ўйин кутилганидек парижликларнинг кетма-кет ҳужумлари билан бошланди. Тезкор гол эса узоқ куттирмади: 20-дақиқада Хвича Кварацхелия рақиб ҳимоясини ёриб кириб, ҳисобни очди — 1:0.

Биринчи бўлим тугаши арафасида Англия клуби вазиятни тенглаштиришга муваффақ бўлди. 45-дақиқада Маджо «ПСЖ» дарвозабони Матвей Сафоновни доғда қолдириб, таблодаги ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.

Иккинчи бўлимда Луис Энрике майдонга Усмон Дембелени тушириб, ҳужум чизиғини янада кучайтирди. Бу ўз самарасини берди — 61-дақиқада ёш иқтидор эгаси Дезире Дуэ парижликларнинг ғалаба голини урди ва кубок тақдирини ҳал қилди — 2:1.

УЕФА Суперкубоги-2026

«ПСЖ» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия) — 2:1

12 август. Зальцбург, «Ред Булл Арена».

  • Голлар: Кварацхелия (20), Дуэ (61) — Маджо (45).

  • «ПСЖ»: Сафонов, Ҳакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 75), Заир-Эмери, Витинья, Невеш (Руис, 75), Аклиуш (Дембеле, 46), Кварацхелия (Бералдо, 88), Дуэ (Маюлу, 87).

  • «Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Линделёф, Торрес (Мингз, 79), Матсен, Камара (Богард, 72), Гомес (Баркли, 79), Макгинн (Алиссон, 73), Ҳеммингс, Буэндиа, Маджо (Абраҳам, 72).

  • Огоҳлантиришлар: Торрес (51), Гомес (64), Макгинн (72).

Луис Энрике жамоасининг гегемонияси давом этади

Ушбу ғалаба орқали «ПСЖ» янги мавсумни яна бир нуфузли трофей билан бошлади ва ўз гегемониясини мустаҳкамлади. Унаи Эмери бошчилигидаги «Астон Вилла» эса охирги дақиқаларгача курашган бўлса-да, парижликларнинг маҳорати ва тажрибаси олдида ожиз қолди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Пари Сен-ЖерменАстон ВиллаУЕФА СуперкубогиХвича КварацхелияЛуис Энрике
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Бугун, 09:16«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?Бугун, 09:03Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 08:52Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиЛеагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиБугун, 07:51Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиМикел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 02:50Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаТоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаБугун, 02:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди