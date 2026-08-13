Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)
Шимолий ва Марказий Америка клублари ўртасида давом этаётган нуфузли Лигалар кубоги мусобақасининг 3-туридан ўрин олган баҳсда мухлислар катта ҳаяжон ва кутилмаган натижага гувоҳ бўлишди. АҚШнинг «Интер Майами» клуби ўз майдонида Мексиканинг «Леон» жамоасини қабул қилиб, голларга бой кечган беллашувда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Ушбу учрашувнинг энг эътиборли жиҳати Лионель Мессининг майдонга қайтиши бўлди.
Мессининг қайтиши ва иккинчи бўлимдаги драма
Аргентиналик афсонавий футболчи отаси Хорхе Мессининг вафоти сабабли бошидан кечирган оғир кунлар туфайли жамоасининг сўнгги бир нечта ўйинларини ўтказиб юборган эди. Мураббийлар штаби Мессини ушбу баҳсда захирада қолдириб, 46-дақиқада (иккинчи бўлим бошида) майдонга туширди.
Ўйин шиддатли курашлар остида кечди:
42-дақиқада Пинтер «Интер Майами»ни олдинга олиб чиқди — 1:0.
50-дақиқада мексикаликлар вакили Арчила ҳисобни тенглаштирди — 1:1.
53-дақиқада майамиликлар яримҳимоячиси Брайт яна мезбонларни олдинга олиб чиқди — 2:1.
Бироқ «Леон» камбэк қила олди: 61-дақиқада Домингес ҳисобни 2:2 кўринишига келтирган бўлса, 83-дақиқада Арчила дублини расмийлаштириб, меҳмонларга ғалаба келтирди — 2:3.
Лигалар кубоги. 3-тур
«Интер Майами» (АҚШ) — «Леон» (Мексика) — 2:3
13 август. «Nu Stadium».
Голлар: Пинтер (42), Брайт (53) — Арчила (50, 83), Домингес (61).
«Интер Майами»: Риос Ново, Фрэй (Мура, 86), Лужан, Аллен (Регилон, 64), Микаэл (Кайседо, 33), Каземиро, Де Паул, Брайт, Делинойс (Пламбэк, 65), Пинтер (Месси, 46), Сеговия.
«Интер Майами»нинг турнирдаги ҳолати
Эслатиб ўтамиз, «Интер Майами» 2023 йилда айнан ушбу Лигалар кубоги турнирида зафар кучиб, ўз тарихидаги илк трофейни қўлга киритган эди. Ушбу кутилмаган мағлубиятдан сўнг жамоа кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун кейинги турларда фақат ғалаба учун майдонга тушишига тўғри келади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…