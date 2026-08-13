Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)

·0·Спорт
Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)

Шимолий ва Марказий Америка клублари ўртасида давом этаётган нуфузли Лигалар кубоги мусобақасининг 3-туридан ўрин олган баҳсда мухлислар катта ҳаяжон ва кутилмаган натижага гувоҳ бўлишди. АҚШнинг «Интер Майами» клуби ўз майдонида Мексиканинг «Леон» жамоасини қабул қилиб, голларга бой кечган беллашувда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Ушбу учрашувнинг энг эътиборли жиҳати Лионель Мессининг майдонга қайтиши бўлди.

Мессининг қайтиши ва иккинчи бўлимдаги драма

Аргентиналик афсонавий футболчи отаси Хорхе Мессининг вафоти сабабли бошидан кечирган оғир кунлар туфайли жамоасининг сўнгги бир нечта ўйинларини ўтказиб юборган эди. Мураббийлар штаби Мессини ушбу баҳсда захирада қолдириб, 46-дақиқада (иккинчи бўлим бошида) майдонга туширди.

Ўйин шиддатли курашлар остида кечди:

  • 42-дақиқада Пинтер «Интер Майами»ни олдинга олиб чиқди — 1:0.

  • 50-дақиқада мексикаликлар вакили Арчила ҳисобни тенглаштирди — 1:1.

  • 53-дақиқада майамиликлар яримҳимоячиси Брайт яна мезбонларни олдинга олиб чиқди — 2:1.

  • Бироқ «Леон» камбэк қила олди: 61-дақиқада Домингес ҳисобни 2:2 кўринишига келтирган бўлса, 83-дақиқада Арчила дублини расмийлаштириб, меҳмонларга ғалаба келтирди — 2:3.

Лигалар кубоги. 3-тур

«Интер Майами» (АҚШ) — «Леон» (Мексика) — 2:3

13 август. «Nu Stadium».

  • Голлар: Пинтер (42), Брайт (53) — Арчила (50, 83), Домингес (61).

  • «Интер Майами»: Риос Ново, Фрэй (Мура, 86), Лужан, Аллен (Регилон, 64), Микаэл (Кайседо, 33), Каземиро, Де Паул, Брайт, Делинойс (Пламбэк, 65), Пинтер (Месси, 46), Сеговия.

«Интер Майами»нинг турнирдаги ҳолати

Эслатиб ўтамиз, «Интер Майами» 2023 йилда айнан ушбу Лигалар кубоги турнирида зафар кучиб, ўз тарихидаги илк трофейни қўлга киритган эди. Ушбу кутилмаган мағлубиятдан сўнг жамоа кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун кейинги турларда фақат ғалаба учун майдонга тушишига тўғри келади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Бугун, 09:25Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Бугун, 09:16«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?Бугун, 09:03Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 08:52«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!Бугун, 08:45Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиЛеагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиБугун, 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди