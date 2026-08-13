Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!
Ўзбекистон терма жамоасининг иқтидорли яримҳимоячиси, Озарбойжоннинг «Сабаҳ» клуби аъзоси Умарали Раҳмоналиев Европанинг «Топ-5» чемпионатлари вакиллари эътиборига тушди. Франциянинг номдор «Ланс» клуби 22 ёшли ҳамюртимизни ўз трансфер нишонига айлантирган.
Бу ҳақда спорт оламига оид нуфузли 90plus.media нашри хабар тарқатмоқда.
«Ланс» скаутлари доимий кузатувда: Расмий таклиф тайёрланмоқда
Манбанинг таъкидлашича, Франция Лига 1 вакили Умарали Раҳмоналиевни ўзининг трансферлар рўйхатига киритган ва унинг майдондаги ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.
«Ланс» скаутлари яримҳимоячининг сўнгги ўйинларини мунтазам равишда таҳлил қилиб бормоқда ва яқин кунларда Франция клуби «Сабаҳ» жамоасига расмий трансфер таклифи билан мурожаат қилиши кутилмоқда.
Озарбойжон чемпионлиги ва Раҳмоналиевнинг бозор қиймати
Умарали Раҳмоналиев сўнгги мавсумда «Сабаҳ» жамоаси сафида ёрқин ва барқарор ўйин кўрсатиб, Озарбойжон чемпионлигини қўлга киритди. Унинг майдон марказидаги фаоллиги, тактик савияси ва универсаллиги Европа клублари скаутларида катта таассурот қолдирди.
Нўфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, 22 ёшли Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзосининг бозор қиймати айни дамда 1,2 миллион еврони ташкил этмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Раҳмоналиев Франция чемпионатида тўп сурадиган навбатдаги ўзбекистонлик легионерга айланиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…