Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!

·0·Спорт
Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!

Ўзбекистон терма жамоасининг иқтидорли яримҳимоячиси, Озарбойжоннинг «Сабаҳ» клуби аъзоси Умарали Раҳмоналиев Европанинг «Топ-5» чемпионатлари вакиллари эътиборига тушди. Франциянинг номдор «Ланс» клуби 22 ёшли ҳамюртимизни ўз трансфер нишонига айлантирган.

Бу ҳақда спорт оламига оид нуфузли 90plus.media нашри хабар тарқатмоқда.

«Ланс» скаутлари доимий кузатувда: Расмий таклиф тайёрланмоқда

Манбанинг таъкидлашича, Франция Лига 1 вакили Умарали Раҳмоналиевни ўзининг трансферлар рўйхатига киритган ва унинг майдондаги ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.

«Ланс» скаутлари яримҳимоячининг сўнгги ўйинларини мунтазам равишда таҳлил қилиб бормоқда ва яқин кунларда Франция клуби «Сабаҳ» жамоасига расмий трансфер таклифи билан мурожаат қилиши кутилмоқда.

Озарбойжон чемпионлиги ва Раҳмоналиевнинг бозор қиймати

Умарали Раҳмоналиев сўнгги мавсумда «Сабаҳ» жамоаси сафида ёрқин ва барқарор ўйин кўрсатиб, Озарбойжон чемпионлигини қўлга киритди. Унинг майдон марказидаги фаоллиги, тактик савияси ва универсаллиги Европа клублари скаутларида катта таассурот қолдирди.

Нўфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, 22 ёшли Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзосининг бозор қиймати айни дамда 1,2 миллион еврони ташкил этмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Раҳмоналиев Франция чемпионатида тўп сурадиган навбатдаги ўзбекистонлик легионерга айланиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?Бугун, 09:03Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 08:52«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!Бугун, 08:45Леагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиЛеагуес Куп мусобақаси: Лионель Месси қайтди, аммо Интер Маями турнирдан чиқиб кетдиБугун, 07:51Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиМикел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 02:50Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаТоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаБугун, 02:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди