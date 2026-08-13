JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирди
Мухлисининг Instagram орқали қилган илтимосини кўрган JONY уни эътиборсиз қолдирмади. Хонанда Москвадан Анапага бориб, 8 август куни мухлисининг тўйига кутилмаганда ташриф буюрди.
Мухлис хонандага мурожаат қилган
Келин Instagram орқали JONY'га мурожаат қилиб, уни тўйига таклиф этган. У сўнгги икки йил давомида оғир кунларни бошидан кечирганини, бўлажак турмуш ўртоғи билан танишуви эса ҳаётидаги энг муҳим воқеалардан бири бўлганини айтган.
Келин учун тўйида севимли хонандасини кўриш катта орзу бўлган.
JONY мухлисининг мурожаатини кўриб, унинг истагини амалга оширишга қарор қилди.
Москвадан Анапага йўл олди
Хонанда мурожаатга жавобан Москвадан Анапага борган ва тўй маросимида келин-куёв учун кутилмаган сюрприз қилган.
JONYнинг тўйга ташрифи меҳмонлар ва янги оила учун ҳам унутилмас лаҳзага айланган.
Сизга машҳур хонанда севимли қўшиқчингиз бўлиб, тўйингизга кутилмаганда келса, қандай ҳис қилар эдингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва янгиликни дўстларингиз билан улашинг.
…