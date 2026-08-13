JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирди

·0·Маданият
JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирди

Мухлисининг Instagram орқали қилган илтимосини кўрган JONY уни эътиборсиз қолдирмади. Хонанда Москвадан Анапага бориб, 8 август куни мухлисининг тўйига кутилмаганда ташриф буюрди.

Мухлис хонандага мурожаат қилган

Келин Instagram орқали JONY'га мурожаат қилиб, уни тўйига таклиф этган. У сўнгги икки йил давомида оғир кунларни бошидан кечирганини, бўлажак турмуш ўртоғи билан танишуви эса ҳаётидаги энг муҳим воқеалардан бири бўлганини айтган.

Келин учун тўйида севимли хонандасини кўриш катта орзу бўлган.

JONY мухлисининг мурожаатини кўриб, унинг истагини амалга оширишга қарор қилди.

Москвадан Анапага йўл олди

Хонанда мурожаатга жавобан Москвадан Анапага борган ва тўй маросимида келин-куёв учун кутилмаган сюрприз қилган.

JONYнинг тўйга ташрифи меҳмонлар ва янги оила учун ҳам унутилмас лаҳзага айланган.

Сизга машҳур хонанда севимли қўшиқчингиз бўлиб, тўйингизга кутилмаганда келса, қандай ҳис қилар эдингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва янгиликни дўстларингиз билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларРоналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларКеча, 15:31 Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео) Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео)Кеча, 14:55Анн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиАнн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиКеча, 13:42Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиДженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиКеча, 10:40Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Кеча, 00:54Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)11.08, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади