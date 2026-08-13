Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)

·33·Спорт
Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)
Қисқача

Лионель Месси отаси ва узоқ йиллар давомида энг яқин суянчи бўлган Хорхе Мессининг 68 ёшида вафот этганидан сўнг, руҳий ва жисмоний жиҳатдан оғир ҳолатда эканини билдириб, унга таъсирли мактуб йўллади. Хорхе Месси узоқ давом этган хасталикдан сўнг Росарио шаҳридаги клиникада оламдан ўтган ва Мессининг «Барселона»даги илк қадамларидан бошлаб унинг агенти ҳамда энг яқин маслаҳатчиси бўлган.

Аргентина терма жамоаси ва «Интер Майами» клуби сардори, 39 ёшли Лионель Месси отаси ҳамда узоқ йиллар давомида унинг энг яқин суянчи — Хорхе Мессининг вафотидан сўнг жуда маҳзун ва таъсирли пост эълон қилди. Ушбу номада афсонавий футболчи руҳий ва жисмоний жиҳатдан мураккаб ҳолатда эканини ҳамда футболчилик фаолиятини давом эттириши сўроқ остида қолганини яширмади.

Маълумот учун, Хорхе Месси узоқ вақт давом этган хасталикдан сўнг Росарио шаҳридаги клиникада 68 ёшида оламдан ўтди. У Мессининг «Барселона»даги илк қадамларидан тортиб, бутун фаолияти давомида агенти ва энг яқин маслаҳатчиси бўлган эди.

«Сизсиз нима қилишимни билмайман»

Месси Instagram саҳифасида отаси хотирасига бағишлаб қолдирган постида ўзининг ички кечинмалари билан бўлишди:

«Мен сизсиз нима қилишимни, қандай қилиб ҳаётимни давом эттиришни ҳам билмайман. Мен бутун умр фақат футбол ўйнадим, энди эса буни яна узоқ вақт давом эттира олишим қийин. Сиз бошиданоқ ёнимда эдингиз. Охиригача жуда оз қолганди. Нега яна бир оз сабр қилмадингиз, шунда буни биргаликда якунлашимиз мумкин эди-ку?» — дея ёзди Месси.

ЖЧ-2026: Отанинг сўнгги истаги ва майдондаги кўз ёшлар

Мессининг таъкидлашича, унинг ЖЧ-2026 турнирида иштирок этишининг бош сабабчиси айнан отасининг илтимоси ва истаги бўлган. Бироқ, мусобақа бошланишига бир неча кун қолганда Хорхе Мессининг саломатлиги кескин ёмонлашган ва у АҚШдаги ўйинларга ташриф буюра олмаган.

  • Жазоирга қарши хет-трик ва йиғи: Гуруҳ босқичидаги илк ўйинда учта гол урган Месси биринчи голини нишонлаётганда кўз ёшларини тутиб тура олмаган эди. Кейинчалик у бу йиғи «футболга алоқаси бўлмаган» ва оиласидаги оғир кунлар сабаб эканини очиқлади.

  • Финал ва лимитнинг тугаши: Аргентина финалда қўшимча вақтда Испанияга мағлуб бўлди. Месси финалда отаси учун ғалаба қозонишни истаганини, аммо жисмоний ва руҳий имкониятлари тугаганини тан олди:

    «Энди оёқларим бошқа чидай олмади. Бу сафар жисмоний имкониятларим чегарасидан ошиб кетишга ҳаракат қилдим, аммо уддалай олмадим. Биз чемпион бўла олмадик, лекин яна бир бор сиз ҳақ бўлиб чиқдингиз: мен у ерда бўлишим ва ўйнашим керак эди».

Ота йўлидан: Фарзандлар тарбиясидаги давомчилик

Футболдаги фаолияти сўроқ остида турган Месси энди бор эътиборини отасининг ўгитларига амал қилган ҳолда ўз фарзандларини тарбиялашга қаратишини таъкидлади.

«Сизни жуда соғинаман, аммо сиз доимо ёнимда бўласиз — айниқса фарзандларимни тарбиялашда. Чунки мен уларни сиз мени қандай тарбиялаган бўлсангиз, худди шундай вояга етказаман», — дейди «Интер Майами» сардори.

Миллионлаб мухлислар ва спорт жамоатчилиги ушбу оғир дамларда Жаҳон чемпионига далда билдирмоқда ва унинг катта футболдан кетиш ёки қолмаслик бўйича якуний қарорини кутмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лионел МессиХорхе МессиАргентинаИнтер МайамиБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатди6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатдиБугун, 09:45Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Бугун, 09:38Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Бугун, 09:16«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?Бугун, 09:03Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Златко Далич БАА миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 08:52«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!«ПСЖ» «Астон Вилла»ни мағлуб этиб, УЕФА Суперкубогини қўлга киритди!Бугун, 08:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди