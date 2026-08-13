Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)
Лионель Месси отаси ва узоқ йиллар давомида энг яқин суянчи бўлган Хорхе Мессининг 68 ёшида вафот этганидан сўнг, руҳий ва жисмоний жиҳатдан оғир ҳолатда эканини билдириб, унга таъсирли мактуб йўллади. Хорхе Месси узоқ давом этган хасталикдан сўнг Росарио шаҳридаги клиникада оламдан ўтган ва Мессининг «Барселона»даги илк қадамларидан бошлаб унинг агенти ҳамда энг яқин маслаҳатчиси бўлган.
Аргентина терма жамоаси ва «Интер Майами» клуби сардори, 39 ёшли Лионель Месси отаси ҳамда узоқ йиллар давомида унинг энг яқин суянчи — Хорхе Мессининг вафотидан сўнг жуда маҳзун ва таъсирли пост эълон қилди. Ушбу номада афсонавий футболчи руҳий ва жисмоний жиҳатдан мураккаб ҳолатда эканини ҳамда футболчилик фаолиятини давом эттириши сўроқ остида қолганини яширмади.
Маълумот учун, Хорхе Месси узоқ вақт давом этган хасталикдан сўнг Росарио шаҳридаги клиникада 68 ёшида оламдан ўтди. У Мессининг «Барселона»даги илк қадамларидан тортиб, бутун фаолияти давомида агенти ва энг яқин маслаҳатчиси бўлган эди.
«Сизсиз нима қилишимни билмайман»
Месси Instagram саҳифасида отаси хотирасига бағишлаб қолдирган постида ўзининг ички кечинмалари билан бўлишди:
«Мен сизсиз нима қилишимни, қандай қилиб ҳаётимни давом эттиришни ҳам билмайман. Мен бутун умр фақат футбол ўйнадим, энди эса буни яна узоқ вақт давом эттира олишим қийин. Сиз бошиданоқ ёнимда эдингиз. Охиригача жуда оз қолганди. Нега яна бир оз сабр қилмадингиз, шунда буни биргаликда якунлашимиз мумкин эди-ку?» — дея ёзди Месси.
ЖЧ-2026: Отанинг сўнгги истаги ва майдондаги кўз ёшлар
Мессининг таъкидлашича, унинг ЖЧ-2026 турнирида иштирок этишининг бош сабабчиси айнан отасининг илтимоси ва истаги бўлган. Бироқ, мусобақа бошланишига бир неча кун қолганда Хорхе Мессининг саломатлиги кескин ёмонлашган ва у АҚШдаги ўйинларга ташриф буюра олмаган.
Жазоирга қарши хет-трик ва йиғи: Гуруҳ босқичидаги илк ўйинда учта гол урган Месси биринчи голини нишонлаётганда кўз ёшларини тутиб тура олмаган эди. Кейинчалик у бу йиғи «футболга алоқаси бўлмаган» ва оиласидаги оғир кунлар сабаб эканини очиқлади.
Финал ва лимитнинг тугаши: Аргентина финалда қўшимча вақтда Испанияга мағлуб бўлди. Месси финалда отаси учун ғалаба қозонишни истаганини, аммо жисмоний ва руҳий имкониятлари тугаганини тан олди:
«Энди оёқларим бошқа чидай олмади. Бу сафар жисмоний имкониятларим чегарасидан ошиб кетишга ҳаракат қилдим, аммо уддалай олмадим. Биз чемпион бўла олмадик, лекин яна бир бор сиз ҳақ бўлиб чиқдингиз: мен у ерда бўлишим ва ўйнашим керак эди».
Ота йўлидан: Фарзандлар тарбиясидаги давомчилик
Футболдаги фаолияти сўроқ остида турган Месси энди бор эътиборини отасининг ўгитларига амал қилган ҳолда ўз фарзандларини тарбиялашга қаратишини таъкидлади.
«Сизни жуда соғинаман, аммо сиз доимо ёнимда бўласиз — айниқса фарзандларимни тарбиялашда. Чунки мен уларни сиз мени қандай тарбиялаган бўлсангиз, худди шундай вояга етказаман», — дейди «Интер Майами» сардори.
Миллионлаб мухлислар ва спорт жамоатчилиги ушбу оғир дамларда Жаҳон чемпионига далда билдирмоқда ва унинг катта футболдан кетиш ёки қолмаслик бўйича якуний қарорини кутмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…