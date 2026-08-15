АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилди

·60·Дунё
АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилди
Қисқача

АҚШ Молия вазири Скотт Бессент Эроннинг ташқи савдо алоқаларини тўхтатиш ва экспорт-импорт каналларини бўғишга қаратилган янги «қўшалоқ зарба» санксиялар стратегиясини эълон қилди. Стратегия Эрон портларининг денгиз қамалини давом эттириш ҳамда Эрон нефтини харид қилаётган учинчи давлатлар ва компанияларга, жумладан Хитой компанияларига, иккиламчи санксиялар қўллашни назарда тутади.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги геосиёсий қарама-қаршилик янада кескин ва хавфли босқичга кирди. АҚШ Молия вазири Скотт Бессент Теҳронга нисбатан жаҳон иқтисодий изоляцияси тарихида ҳали қўлланилмаган янги ва кескин санкциялар пакети эълон қилинишини расман маълум қилди.

Бессентнинг таъкидлашича, Вашингтон Эроннинг ташқи савдо алоқаларини бутунлай тўхтатиш ва экспорт-импорт каналларини бўғишга қаратилган «қўшалоқ зарба» стратегиясини илгари сурмоқда. Бу чоралар Эрон портларининг денгиз қамалини давом эттириш билан биргаликда олиб борилади.

Хитой ва нефть харидорларига «иккиламчи санкциялар» таҳдиди

Янги чекловларнинг энг хавфли жиҳати — Эрон нефтини сотиб олишда давом этаётган учинчи давлатлар ва компанияларга қаратилади.

  • Хитой омили: Эрон хомашёсининг асосий харидори бўлган Хитой компанияларига нисбатан иккиламчи санкциялар қўлланилиши мумкин. Бу эса Вашингтон ва Пекин ўртасидаги савдо урушини янги босқичга олиб чиқиши ва жаҳон энергетика бозорида кескин чайқалишларни юзага келтириши кутилмоқда;

  • 2200 та санкция самараси: Bloomberg маълумотларига кўра, 2018 йилдан бери АҚШ Теҳронга қарши 2200 га яқин чеклов киритган бўлса-да, бу Эронни ядровий дастуридан ва Ҳўрмуз бўғози устидан назоратни топширишга мажбур қилолгани йўқ.

Теҳроннинг жавоб режаси: «Можарони Трампнинг муддати тугагунча чўзиш»

Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) бош қўмондони маслаҳатчиси Муҳаммад Ризо Нақдий Теҳроннинг узоқ муддатли ҳимоя режасини очиқлади:

«Теҳрон ўз миллий хавфсизлигини таъминлаш учун ушбу можарони Дональд Трампнинг президентлик муддати тугагунига қадар чўзиш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда».

Гарчи июнь ойида томонлар ўт очишни тўхтатишга келишган бўлса-да, тинчлик музокаралари мутлақ тупикка кириб қолган. Вашингтон Ҳўрмузда эркин кема қатновини талаб қилаётган бўлса, Эрон блокадани очиш эвазига қуйидаги 3 та шартни илгари сурмоқда:

  1. Барча халқаро санкцияларни тўлиқ бекор қилиш;

  2. Минтақадан Америка ҳарбий кучларини олиб чиқиб кетиш;

  3. Урушдан кўрилган улкан зарарни тўлиқ қоплаш.

270 миллиард долларлик талофат ва 90 фоизлик инфляция

Ҳарбий ҳаракатлар ва блокада Эрон иқтисодиётига мислсиз зарба берди:

  • Саноат инқирози: Расмий ҳисоб-китобларга кўра, кўрилган зарар 270 миллиард доллардан ошди. АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида йирик пўлат қуйиш заводлари ва нефть-кимё мажмуалари фаолияти тўхтаган;

  • Ижтимоий зарба: Financial Times маълумотларига кўра, 2 миллионга яқин фуқаро ишидан айрилган, мамлакатда йиллик инфляция даражаси 90 фоизга яқинлашган.

Ҳўрмуз бўғози ёпиқ: Нефть экспорти 40 фоизга қулади

Жаҳон нефть ва суюлтирилган газ таъминотининг бешдан бир қисми ўтадиган стратегик Ҳўрмуз бўғози ҳамон тўсиб қўйилган.

Бунинг оқибатида Форс кўрфази давлатларидан нефть ва конденсат экспорти кунига 10,7 миллион баррелгача тушиб кетди. Бу кўрсаткич можародан олдинги даражага нисбатан нақ 40 фоизга паст бўлиб, глобал бозорда ёқилғи тақчиллиги хавфини тобора оширмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

АҚШЭронСкотт БессентДональд ТрампХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиБугун, 07:34Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиРоналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиБугун, 07:15«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?Бугун, 07:07Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБугун, 06:52Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиҲовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиБугун, 06:31Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиМанилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиБугун, 06:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди