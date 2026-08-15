Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлди

·0·Дунё
Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлди

Филиппин пойтахти Манилада кучли ёмғирлар ортидан канал ва сув йўлларида чиқиндилар миқдори кескин кўпайди. Айрим ҳудудларда сув юзаси деярли ахлат билан қопланиб, шаҳар инфратузилмасига қўшимча босим юзага келган.

Мутахассислар таъкидлашича, Манилада кучли ёғингарчилик пайтида сув йўлларига тўпланган маиший чиқиндилар сув оқими билан бир жойдан иккинчи жойга кўчиб, тошқин хавфини янада кучайтиради. Расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг июнь ойига қадар Метро Манилада дренаж тизимларидан 7,6 минг куб метрдан ортиқ чиқинди олиб ташланган.

Манила кўрфази ва унга туташ каналларда чиқиндилар муаммоси янги эмас. Илгариги кучли ёмғирлардан кейин денгиздаги чиқиндилар сув оқими ва тўлқинлар таъсирида шаҳар каналларига қайтиб кирган ҳолатлар ҳам кузатилган. Бу эса ёмғир сувларининг эркин оқишига тўсқинлик қилиб, кўчаларда сув сатҳининг кўтарилишига сабаб бўлади.

Вазиятни бартараф этиш мақсадида маҳаллий ҳокимият ва тегишли хизматлар каналлар, дренажлар ҳамда сув йўлларини тозалаш ишларини кучайтирмоқда. Ҳукумат томонидан махсус тозалаш техникаси, чиқинди ушлагичлар ва бошқа воситалардан фойдаланилмоқда.

Филиппин президенти Фердинанд Маркос кичик сув йўллари ва дренажларни чиқиндилардан мунтазам тозалаш зарурлигини таъкидлаб, тошқинларга қарши курашда фақат инфратузилмани яхшилашнинг ўзи етарли эмаслигини билдирган. Унинг таъкидлашича, чиқиндиларни йиғиш, саралаш ва қайта ишлаш тизимини ҳам такомиллаштириш муҳим.

Ҳозирда Манилада сув йўлларини тозалаш ва чиқиндиларни назорат қилиш ишлари давом этмоқда. Ҳукумат бу чораларни шаҳарда тошқинлар хавфини камайтириш ва Манила кўрфазининг экологик ҳолатини яхшилашга қаратилган кенг қамровли дастурларнинг бир қисми сифатида кўрмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрда савдо марказида гелий баллони портладиМисрда савдо марказида гелий баллони портладиБугун, 05:26Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Бугун, 00:40Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Бугун, 00:40Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиСаккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиКеча, 23:58ДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганКеча, 22:27«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқладиКеча, 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди