Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлди
Филиппин пойтахти Манилада кучли ёмғирлар ортидан канал ва сув йўлларида чиқиндилар миқдори кескин кўпайди. Айрим ҳудудларда сув юзаси деярли ахлат билан қопланиб, шаҳар инфратузилмасига қўшимча босим юзага келган.
Мутахассислар таъкидлашича, Манилада кучли ёғингарчилик пайтида сув йўлларига тўпланган маиший чиқиндилар сув оқими билан бир жойдан иккинчи жойга кўчиб, тошқин хавфини янада кучайтиради. Расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг июнь ойига қадар Метро Манилада дренаж тизимларидан 7,6 минг куб метрдан ортиқ чиқинди олиб ташланган.
Манила кўрфази ва унга туташ каналларда чиқиндилар муаммоси янги эмас. Илгариги кучли ёмғирлардан кейин денгиздаги чиқиндилар сув оқими ва тўлқинлар таъсирида шаҳар каналларига қайтиб кирган ҳолатлар ҳам кузатилган. Бу эса ёмғир сувларининг эркин оқишига тўсқинлик қилиб, кўчаларда сув сатҳининг кўтарилишига сабаб бўлади.
Вазиятни бартараф этиш мақсадида маҳаллий ҳокимият ва тегишли хизматлар каналлар, дренажлар ҳамда сув йўлларини тозалаш ишларини кучайтирмоқда. Ҳукумат томонидан махсус тозалаш техникаси, чиқинди ушлагичлар ва бошқа воситалардан фойдаланилмоқда.
Филиппин президенти Фердинанд Маркос кичик сув йўллари ва дренажларни чиқиндилардан мунтазам тозалаш зарурлигини таъкидлаб, тошқинларга қарши курашда фақат инфратузилмани яхшилашнинг ўзи етарли эмаслигини билдирган. Унинг таъкидлашича, чиқиндиларни йиғиш, саралаш ва қайта ишлаш тизимини ҳам такомиллаштириш муҳим.
Ҳозирда Манилада сув йўлларини тозалаш ва чиқиндиларни назорат қилиш ишлари давом этмоқда. Ҳукумат бу чораларни шаҳарда тошқинлар хавфини камайтириш ва Манила кўрфазининг экологик ҳолатини яхшилашга қаратилган кенг қамровли дастурларнинг бир қисми сифатида кўрмоқда.
…