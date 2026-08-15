Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетди
Тошкент вилоятининг Янги йўл тумани ҳудудидан ўтувчи M39 «Тошкент–Термиз» автомобил йўлида Исузу русумли юк машинаси ёниб кетди. Воқеа 14 август куни тахминан соат 18:30 да 48 ёшли ҳайдовчи бошқарувидаги транспорт воситасининг двигател қисмида ёнғин чиқиши ортидан юз берган. Ёнғин автомобилнинг бошқа қисмларига ҳам тарқалган, бироқ ҳайдовчи ва бошқа ҳаракат иштирокчиларидан ҳеч бири жароҳатланмаган.
Тошкент вилоятининг Янги йўл тумани ҳудудидан ўтувчи М39 «Тошкент–Термиз» автомобиль йўлида Isuzu русумли юк машинасида ёнғин содир бўлди.
Маълум қилинишича, воқеа 14 август куни тахминан соат 18:30 да юз берган. 48 ёшли ҳайдовчи юк машинасини бошқариб кетаётган вақтда транспорт воситасининг двигател қисмида тўсатдан ёнғин чиққан.
Кўп ўтмай аланга автомобилнинг бошқа қисмларига ҳам тарқалиб, юк машинаси ёниб кетган.
Ҳодиса оқибатида ҳайдовчи ва бошқа ҳаракат иштирокчиларидан ҳеч бири жароҳат олмаган. Инсон саломатлигига зарар етказилмаган.
Айни пайтда воқеа сабаблари ва ёнғиннинг келиб чиқиш ҳолатларини аниқлаш мақсадида Янги йўл тумани Фавқулодда вазиятлар бўлими томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
…