Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетди

·43·Жамият
Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетди
Қисқача

Тошкент вилоятининг Янги йўл тумани ҳудудидан ўтувчи M39 «Тошкент–Термиз» автомобил йўлида Исузу русумли юк машинаси ёниб кетди. Воқеа 14 август куни тахминан соат 18:30 да 48 ёшли ҳайдовчи бошқарувидаги транспорт воситасининг двигател қисмида ёнғин чиқиши ортидан юз берган. Ёнғин автомобилнинг бошқа қисмларига ҳам тарқалган, бироқ ҳайдовчи ва бошқа ҳаракат иштирокчиларидан ҳеч бири жароҳатланмаган.

Тошкент вилоятининг Янги йўл тумани ҳудудидан ўтувчи М39 «Тошкент–Термиз» автомобиль йўлида Isuzu русумли юк машинасида ёнғин содир бўлди.

Маълум қилинишича, воқеа 14 август куни тахминан соат 18:30 да юз берган. 48 ёшли ҳайдовчи юк машинасини бошқариб кетаётган вақтда транспорт воситасининг двигател қисмида тўсатдан ёнғин чиққан.

Кўп ўтмай аланга автомобилнинг бошқа қисмларига ҳам тарқалиб, юк машинаси ёниб кетган.

Ҳодиса оқибатида ҳайдовчи ва бошқа ҳаракат иштирокчиларидан ҳеч бири жароҳат олмаган. Инсон саломатлигига зарар етказилмаган.

Айни пайтда воқеа сабаблари ва ёнғиннинг келиб чиқиш ҳолатларини аниқлаш мақсадида Янги йўл тумани Фавқулодда вазиятлар бўлими томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

ИсузуЯнги йўлТошкентТермиз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиТошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиБугун, 05:51Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиКеча, 18:15Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Кеча, 18:12Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаБлогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаКеча, 17:46“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирган“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирганКеча, 15:56“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди