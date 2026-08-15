Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалди

·0·Дунё
Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалди

АҚШда бир мусулмон ҳайдовчининг йўл четида намоз ўқиётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Ушбу тасвирларни уй эгаси бўлган христиан аёл интернетга жойлаштириб, турли дин вакилларига нисбатан ҳурмат ва бағрикенгликка чақирган.

Маълум қилинишича, Рамазон ойида бир ҳайдовчи ибодат қилиш учун хавфсиз жой қидирган ва аёлнинг уйи қаршисида тўхтаган. У ерда йўл ҳаракатига халал бермаган ҳолда намозини адо этган. Уй эгаси эса бу ҳолатни салбий қабул қилмасдан, аксинча, видеога олиб, ижтимоий тармоқда улашган.

Аёлнинг айтишича, у видеони жамоатчиликка тарқатиш орқали инсонларнинг диний эътиқоди турлича бўлишига қарамай, бир-бирига ҳурмат билан муносабатда бўлиш муҳимлигини кўрсатмоқчи бўлган.

Видеонинг тарқалиши АҚШда мусулмонларга нисбатан муносабатлар яна муҳокама қилинаётган пайтга тўғри келди. Жумладан, конгрессмен Ненси Мейс сўнгги ҳафталарда мусулмонлар ва исломга нисбатан кескин баёнотлари билан танқидларга учради. Унинг ижтимоий тармоқлардаги айрим билдиришлари ОАВ ва жамоатчилик томонидан исломофобик деб баҳоланган.

CNN эфирида журналист Омар Хименес Мейснинг мусулмонларга оид баёнотларини танқид қилиб, АҚШ Конституцияси диний эркинликни ҳимоя қилишини таъкидлаган. Мейс эса ўз қарашларини ҳимоя қилишда давом этган.

Шу нуқтаи назардан, ижтимоий тармоқларда тарқалган мазкур видео кўпчилик томонидан турли эътиқод вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат ва бағрикенглик муҳимлигини эслатувчи лавҳа сифатида қабул қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиМанилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиБугун, 06:10Мисрда савдо марказида гелий баллони портладиМисрда савдо марказида гелий баллони портладиБугун, 05:26Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Бугун, 00:40Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Бугун, 00:40Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиСаккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиКеча, 23:58ДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди