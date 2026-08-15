«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?
Ўтган йили Оқ уй ва жаҳоннинг етакчи технология гиганти ўртасида юз берган шов-шувли можаро расман барҳам топди. АҚШ президенти Дональд Трамп ва миллиардер Илон Маск бир неча ойлик кескин оммавий қарама-қаршиликдан сўнг муносабатларини тўлиқ тиклашга муваффақ бўлди.
АҚШнинг нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашри берган инсайдерлик маълумотларига кўра, икки етакчи фигуранинг яқинлашувида Оқ уй расмийларининг воситачилиги, умумий танишлар ва бир қатор муҳим учрашувлар ҳал қилувчи роль ўйнаган.
100 миллион доллар ва Air Force One бортидаги суҳбат
Икки томон муносабатлари илиқлашганининг ёрқин далили сифатида Маскнинг май ойида Трампнинг Хитойга расмий ташрифи чоғида президентнинг Air Force One самолётида ҳамроҳлик қилгани кўрсатилмоқда. Бортдаги мулоқот самимий ва дўстона руҳда кечган.
Маълумотларга кўра, Маск АҚШдаги оралиқ сайловларда республикачиларни фаол қўллаб-қувватлаш учун камида 100 миллион доллар ажратишга тайёрлигини билдирган. Бу маблағ асосан сайловчиларнинг фаоллигини ошириш кампанияларига йўналтирилади. Шу билан бирга, миллиардернинг ўзи эндиликда кундалик сиёсатдан бироз масофа сақлашни режалаштирмоқда.
«Янги партия тузиш» режаси ва Жей Ди Вэнснинг воситачилиги
WSJ ва The Washington Post нашрларининг ёзишича, можаро авжига чиққан пайтда муҳим воситачиликни вице-президент Жей Ди Вэнс ҳамда Оқ уй аппарати раҳбари Сюзи Уайлз ўз зиммасига олган:
Партия ғоясидан қайтиш: Вэнс Маскни Трамп билан жанжалдан кейин ўз сиёсий партиясини тузиш тўғрисидаги қалтис қароридан қайтарган;
Узр қўнғироғи: Кўп ўтмай, Маск шахсан президентга қўнғироқ қилиб, ижтимоий тармоқлардаги айрим ҳаддан ташқари кескин баёнотлари учун афсусда эканини айтган ва постларини ўчириб ташлаган;
Оқ уйга қайтиш: Шундан сўнг Маск Оқ уйда Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон шарафига берилган расмий қабулда яна кўриниш берган.
Можаро нимадан бошланган эди?
Трамп ва Маск ўртасидаги зиддият 2025 йилнинг ёзида авж олганди:
Оқ уй Маск томонидан таклиф этилган Жаред Айзекманнинг NASA раҳбари лавозимига номзодини қайтариб олган;
Бунга жавобан Маск маъмуриятнинг янги солиқ ва бюджет харажатлари тўғрисидаги қонун лойиҳасини очиқ танқид қилган;
Трамп эса Маск компанияларига (SpaceX, Tesla) бериладиган давлат субсидиялари ва шартномаларини тўхтатиш билан таҳдид қилган эди.
Ҳозирги кунда Трамп ва Маск ойда тахминан бир марта мулоқот қилиб, сунъий интеллект (AI), Хитой сиёсати ва глобал хавфсизлик масалаларини муҳокама қилмоқда. Трамп Маскни ҳамон ўз дўсти деб билишини айтган бўлса-да, ёрдамчиларининг фикрича, уларнинг муносабатлари энди аввалгидек чексиз ишончга эмас, балки аниқ прагматик манфаатларга таянади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…