«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?

·0·Дунё
«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?

Ўтган йили Оқ уй ва жаҳоннинг етакчи технология гиганти ўртасида юз берган шов-шувли можаро расман барҳам топди. АҚШ президенти Дональд Трамп ва миллиардер Илон Маск бир неча ойлик кескин оммавий қарама-қаршиликдан сўнг муносабатларини тўлиқ тиклашга муваффақ бўлди.

АҚШнинг нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашри берган инсайдерлик маълумотларига кўра, икки етакчи фигуранинг яқинлашувида Оқ уй расмийларининг воситачилиги, умумий танишлар ва бир қатор муҳим учрашувлар ҳал қилувчи роль ўйнаган.

100 миллион доллар ва Air Force One бортидаги суҳбат

Икки томон муносабатлари илиқлашганининг ёрқин далили сифатида Маскнинг май ойида Трампнинг Хитойга расмий ташрифи чоғида президентнинг Air Force One самолётида ҳамроҳлик қилгани кўрсатилмоқда. Бортдаги мулоқот самимий ва дўстона руҳда кечган.

Маълумотларга кўра, Маск АҚШдаги оралиқ сайловларда республикачиларни фаол қўллаб-қувватлаш учун камида 100 миллион доллар ажратишга тайёрлигини билдирган. Бу маблағ асосан сайловчиларнинг фаоллигини ошириш кампанияларига йўналтирилади. Шу билан бирга, миллиардернинг ўзи эндиликда кундалик сиёсатдан бироз масофа сақлашни режалаштирмоқда.

«Янги партия тузиш» режаси ва Жей Ди Вэнснинг воситачилиги

WSJ ва The Washington Post нашрларининг ёзишича, можаро авжига чиққан пайтда муҳим воситачиликни вице-президент Жей Ди Вэнс ҳамда Оқ уй аппарати раҳбари Сюзи Уайлз ўз зиммасига олган:

  • Партия ғоясидан қайтиш: Вэнс Маскни Трамп билан жанжалдан кейин ўз сиёсий партиясини тузиш тўғрисидаги қалтис қароридан қайтарган;

  • Узр қўнғироғи: Кўп ўтмай, Маск шахсан президентга қўнғироқ қилиб, ижтимоий тармоқлардаги айрим ҳаддан ташқари кескин баёнотлари учун афсусда эканини айтган ва постларини ўчириб ташлаган;

  • Оқ уйга қайтиш: Шундан сўнг Маск Оқ уйда Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон шарафига берилган расмий қабулда яна кўриниш берган.

Можаро нимадан бошланган эди?

Трамп ва Маск ўртасидаги зиддият 2025 йилнинг ёзида авж олганди:

  1. Оқ уй Маск томонидан таклиф этилган Жаред Айзекманнинг NASA раҳбари лавозимига номзодини қайтариб олган;

  2. Бунга жавобан Маск маъмуриятнинг янги солиқ ва бюджет харажатлари тўғрисидаги қонун лойиҳасини очиқ танқид қилган;

  3. Трамп эса Маск компанияларига (SpaceX, Tesla) бериладиган давлат субсидиялари ва шартномаларини тўхтатиш билан таҳдид қилган эди.

Ҳозирги кунда Трамп ва Маск ойда тахминан бир марта мулоқот қилиб, сунъий интеллект (AI), Хитой сиёсати ва глобал хавфсизлик масалаларини муҳокама қилмоқда. Трамп Маскни ҳамон ўз дўсти деб билишини айтган бўлса-да, ёрдамчиларининг фикрича, уларнинг муносабатлари энди аввалгидек чексиз ишончга эмас, балки аниқ прагматик манфаатларга таянади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБугун, 06:52Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиҲовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиБугун, 06:31Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиМанилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиБугун, 06:10Мисрда савдо марказида гелий баллони портладиМисрда савдо марказида гелий баллони портладиБугун, 05:26Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Бугун, 00:40Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Бугун, 00:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди