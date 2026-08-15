«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақида

·42·Спорт
«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақида
Қисқача

«Навбаҳор» Суперлиганинг 17-турида «Бунёдкор»ни 4:3 ҳисобида мағлуб этди. Temuр Кападзе жамоа 2:0 ҳисобида олдинга чиққач, ўйинни бўшаштириб юборгани ва ҳимоядаги хатолар энг катта муаммо эканини таъкидлади. Муҳаммадали Ғиёсовнинг жароҳати жиддий эмаслиги, таркибдаги ўзгаришлар эса тиғиз тақвим сабаб футболчилардаги толиқиш билан боғлиқлиги айтилди.

Ўзбекистон Суперлигаси 17-туридан ўрин олган «Навбаҳор» ҳамда «Бунёдкор» клублари ўртасидаги баҳс ҳақиқий голлар шоусига айланди. 7 та гол урилган муросасиз ўйинда наманганликлар 4:3 ҳисобида иродали ва муҳим ғалабани қўлга киритди.

Учрашув якунлангач, «лочинлар» устози Темур Кападзе журналистлар қаршисида матбуот анжуманида қатнашиб, баҳснинг мураккаб жиҳатлари, ҳимоядаги муаммолар ва таркиб ўзгаришларига батафсил тўхталди.

«2:0 дан кейин ўйинни ташлаб юбордик»

Темур Кападзе қийин кечган ғалаба ва ҳимоя чизиғидаги камчиликлар ҳақида куюнчаклик билан фикр билдирди:

«Аввало, «Навбаҳор» мухлисларини қийин ғалаба билан табриклайман. Аслида ўйинни бунчалик оғирлаштирмаслигимиз керак эди. 2:0 ҳисобида олдинда бораётгандик, яна голлар уришимиз лозим эди.

Муҳаммадали Ғиёсовнинг жароҳати таъсир қилдими, билмадим, аммо йигитлар ўйинни бироз бўшаштириб юборишди. Рақибнинг ҳар бир тепган тўпи дарвозамиздан жой олгани алам қилди. Ҳимоядаги хатоларимиз — айни пайтда энг катта бош оғриғимиз. Камчиликлар устида ишлаймиз, чунки жуда осон голлар ўтказиб юбордик. Олдимизда «Насаф» билан жиддий беллашув кутиб турибди».

Ғиёсовнинг жароҳати ва таркибдаги ротация

Учрашув давомида мажбурий ўзгартирилган ва гол муаллифи бўлган Муҳаммадали Ғиёсовнинг ҳолати ҳақида устоз қувонарли янгиликни айтди:

«Биз бошида жиддий хавотирда эдик. Шифокорлар кўрикдан ўтказишди, хайриятки, жароҳати унчалик оғир эмас, оёғини бироз қайириб олибди, холос.

Таркибдаги ўзгаришларга келсак, тиғиз тақвим туфайли футболчиларда толиқиш кузатилмоқда. Захирадаги ҳар бир ўйинчига тўлиқ ишонаман. Жиянов, Усмонов, Абдураҳмонов каби йигитлар майдонга тушиб, ўйин темпини яхши кучайтириб беришди».

Абдулла Абдуллаев нега битта ҳам ўйинда қатнашмай жамоани тарк этди?

Матбуот анжуманида жамоага яқинда келиб, тезда «Нефтчи»га ўтиб кетган тажрибали яримҳимоячи Абдулла Абдуллаев масаласига ҳам аниқлик киритилди:

«Абдуллаев билан 5 ойлик, яъни йил охиригача шартнома имзолагандик. Жароҳати борлигини билардик ва бир ойда тузалиши кутилганди. Бироқ бир ой ўтиб қилинган такрорий рентген унинг суяги битишига ҳали анча вақт кераклигини кўрсатди.

Агар 1,5–2 йиллик шартнома бўлганида кутиш мумкин эди. Биз олдиндан келишиб олгандик: жароҳат чўзилса, битим бекор қилинади. Чунки унинг тўлиқ тикланишига 2-3 ой кетиб, мавсум ҳам тугаб қоларди. «Нефтчи» унга узоқ муддатли шартнома таклиф қилди ва бу тўғри қарор. Раҳбарият билан дўстона хайрлашдик. У кучли футболчи ва терма жамоамизга ҳали кўп керак бўлади», — дея сўзини якунлади Кападзе.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Темур КападзеНавбаҳорБунёдкорМуҳаммадали ҒиёсовНасаф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Бугун, 06:03Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Бугун, 05:41Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Бугун, 05:33АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиАҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиБугун, 04:32Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?