Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишди
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес никоҳдан кейин «мулкни ажратиш» режимига амал қилишга келишган, бу тартиб ҳар бирига никоҳгача ва никоҳ даврида ўз номига орттирган активларини алоҳида сақлаш имконини беради. Жуфтлик 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги қароргоҳида, беш нафар фарзанди иштирокида никоҳдан ўтган.
Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес никоҳдан сўнг ҳам мол-мулкларини алоҳида сақлаш тартибини танлаган. Бу ҳақда «Jornal de Notícias» нашри никоҳ ҳужжатларига таяниб хабар берди.
Маълум қилинишича, жуфтлик 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги қароргоҳида никоҳдан ўтган. Маросим жуда тор доирада ташкил этилган бўлиб, унда жуфтликнинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этган.
Никоҳдан бир кун олдин, 10 август куни Роналду ва Родригес Лиссабондаги нотариал идорада никоҳ шартномасини имзолаган. Ҳужжатга кўра, улар «мулкни ажратиш» режимига амал қилади. Бу тартиб ҳар бир томонга никоҳгача эга бўлган ҳамда никоҳ даврида ўз номига орттирган активларини алоҳида сақлаш имконини беради.
Никоҳ гувоҳномасида жуфтликнинг фамилияларини ўзгартирмагани ва доимий яшаш жойи сифатида Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд кўрсатилгани ҳам қайд этилган. Маросимда Роналдунинг яқин дўсти Мигел Пайсан, Жоржинанинг синглиси Ивана Родригес ҳамда испаниялик заргар Хосе Родригес Сангил ва унинг рафиқаси Моника Гонсалес Мартинес гувоҳ сифатида қатнашган.
Маросимда Роналдунинг онаси Долорес Авейру ва унинг опа-сингиллари иштирок этмаган. Бироқ бу ҳолат оилавий зиддият борлигини англатиши ҳақида расмий маълумот йўқ.
Роналду ва Жоржина 2016 йилда Мадридда танишган. Ўша пайтда Родригес «Gucci» дўконида сотувчи бўлиб ишлаган. Жуфтлик 2025 йил август ойида никоҳланишини эълон қилган эди.
Шу тариқа, қарийб ўн йиллик муносабатлардан сўнг оила қурган машҳур жуфтлик никоҳни расмийлаштириш билан бирга, катта молиявий активларини бошқариш бўйича ҳам ҳуқуқий тартибни белгилаб олган.
…