Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишди

·59·Дунё
Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишди
Қисқача

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес никоҳдан кейин «мулкни ажратиш» режимига амал қилишга келишган, бу тартиб ҳар бирига никоҳгача ва никоҳ даврида ўз номига орттирган активларини алоҳида сақлаш имконини беради. Жуфтлик 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги қароргоҳида, беш нафар фарзанди иштирокида никоҳдан ўтган.

Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес никоҳдан сўнг ҳам мол-мулкларини алоҳида сақлаш тартибини танлаган. Бу ҳақда «Jornal de Notícias» нашри никоҳ ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, жуфтлик 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги қароргоҳида никоҳдан ўтган. Маросим жуда тор доирада ташкил этилган бўлиб, унда жуфтликнинг беш нафар фарзанди ҳам иштирок этган.

Никоҳдан бир кун олдин, 10 август куни Роналду ва Родригес Лиссабондаги нотариал идорада никоҳ шартномасини имзолаган. Ҳужжатга кўра, улар «мулкни ажратиш» режимига амал қилади. Бу тартиб ҳар бир томонга никоҳгача эга бўлган ҳамда никоҳ даврида ўз номига орттирган активларини алоҳида сақлаш имконини беради.

Никоҳ гувоҳномасида жуфтликнинг фамилияларини ўзгартирмагани ва доимий яшаш жойи сифатида Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд кўрсатилгани ҳам қайд этилган. Маросимда Роналдунинг яқин дўсти Мигел Пайсан, Жоржинанинг синглиси Ивана Родригес ҳамда испаниялик заргар Хосе Родригес Сангил ва унинг рафиқаси Моника Гонсалес Мартинес гувоҳ сифатида қатнашган.

Маросимда Роналдунинг онаси Долорес Авейру ва унинг опа-сингиллари иштирок этмаган. Бироқ бу ҳолат оилавий зиддият борлигини англатиши ҳақида расмий маълумот йўқ.

Роналду ва Жоржина 2016 йилда Мадридда танишган. Ўша пайтда Родригес «Gucci» дўконида сотувчи бўлиб ишлаган. Жуфтлик 2025 йил август ойида никоҳланишини эълон қилган эди.

Шу тариқа, қарийб ўн йиллик муносабатлардан сўнг оила қурган машҳур жуфтлик никоҳни расмийлаштириш билан бирга, катта молиявий активларини бошқариш бўйича ҳам ҳуқуқий тартибни белгилаб олган.

Криштиану РоналдуЖоржина РодригесПортугалияСаудия АрабистониГуччи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиБугун, 07:34«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?Бугун, 07:07Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБугун, 06:52Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиҲовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиБугун, 06:31Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиМанилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиБугун, 06:10Мисрда савдо марказида гелий баллони портладиМисрда савдо марказида гелий баллони портладиБугун, 05:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди