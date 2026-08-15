Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?

·1·Спорт
Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?

«Қироллик клуби» қароргоҳида катта ўзгаришлар шамоли эсмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби бошқарувига қайтган португалиялик мутахассис Жозе Моуринио ўзининг дастлабки иккита бош талабини клубда қатъий ўрнатмоқда: трансфер сиёсатида яккаҳокимлик ва клуб ичидаги иерархияга сўзсиз риоя қилиш.

Испаниянинг нуфузли AS нашри ёзишича, португалиялик «The Special One» турли фикрларни эшитса-да, барча муҳим масалалардаги якуний қарорни фақат шахсан ўзи қабул қилмоқда.

Трансфер сиёсати: Номлар эмас, аниқ профиллар

Моуринио жамоа билан шартнома тузиш арафасидаёқ раҳбарият олдига трансферларга бевосита раҳбарлик қилиш шартини қўйган эди. Май ойи охирида у раҳбариятга жамоага зарур футболчиларнинг техник профили акс этган махсус ҳисобот тақдим этди. Унда қуруқ номлар эмас, балки ҳар бир чизиқ учун зарур бўлган аниқ жисмоний ва тактик хусусиятлар кўрсатилган.

Мураббийнинг трансфер қарорларидаги таъсири аллақачон натижа бермоқда:

  • Родри масаласи: Родри трансфери амалга ошмаганига қарамай, мураббий клуб позициясини тўлиқ қўллаб-қувватлади;

  • Етакчилар тақдири: Винисиус Жуниорнинг жамоада қолиши ва истеъдодли Тиаго Питарчнинг таркибда сақланиб қолишида Моуринионинг сўзи ҳал қилувчи бўлди.

«Моуринио нима дейди?»: Академиядаги янги тартиб

Португалиялик мутахассис академия тарбияланувчилари («Кастилья») билан ишлашда ҳам барча жараённи ўз қўлига олди. Клуб ёшлари орасида ҳозирда энг кўп янграётган савол — «Моуринио бунга нима дейди?» бўлиб қолмоқда.

Мураббий асосий таркиб машғулотларига чақириладиган ёш иқтидорларни умумий рўйхатдан эмас, ҳар бир футболчининг имкониятларини шахсан чуқур ўрганиб, ўзи саралаб олмоқда.

Темир интизом: Икки маҳаллик машғулотлар ва Пинтус назорати

Машғулот жараёнларида ҳам мураббийнинг қатъий қўли сезилмоқда:

  • Оғир юкламалар: Кунига икки маҳаллик машғулотлар стандарт тартибга айланди. Жисмоний тайёргарлик бўйича машҳур Антонио Пинтус ва Моуринионинг яқин ёрдамчиси Антонио Диас футболчиларнинг юкламаларини қатъий назорат қилмоқда;

  • Кундалик тартиб: Овқатланиш рациони, жароҳатлардан тикланиш жараёни, машғулотларга сониясигача ўз вақтида етиб келиш ва жамоавий тушликлар бўйича қатъий қоидалар жорий этилди.

Гарчи кундалик юмушларни мураббийлар штаби юритса-да, «Реал»даги ҳар бир детал Жозе Моуринионинг тўлиқ назорати остида амалга оширилмоқда. Мадридда янги ғалабалар сари қаттиққўллик ва темир интизом ҳукм сурмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Бугун, 05:33АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиАҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиБугун, 04:32Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиБугун, 02:59Ханси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаХанси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаБугун, 02:19«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақидаБугун, 00:52Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиКилиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиБугун, 00:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?