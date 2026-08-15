Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?
«Қироллик клуби» қароргоҳида катта ўзгаришлар шамоли эсмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби бошқарувига қайтган португалиялик мутахассис Жозе Моуринио ўзининг дастлабки иккита бош талабини клубда қатъий ўрнатмоқда: трансфер сиёсатида яккаҳокимлик ва клуб ичидаги иерархияга сўзсиз риоя қилиш.
Испаниянинг нуфузли AS нашри ёзишича, португалиялик «The Special One» турли фикрларни эшитса-да, барча муҳим масалалардаги якуний қарорни фақат шахсан ўзи қабул қилмоқда.
Трансфер сиёсати: Номлар эмас, аниқ профиллар
Моуринио жамоа билан шартнома тузиш арафасидаёқ раҳбарият олдига трансферларга бевосита раҳбарлик қилиш шартини қўйган эди. Май ойи охирида у раҳбариятга жамоага зарур футболчиларнинг техник профили акс этган махсус ҳисобот тақдим этди. Унда қуруқ номлар эмас, балки ҳар бир чизиқ учун зарур бўлган аниқ жисмоний ва тактик хусусиятлар кўрсатилган.
Мураббийнинг трансфер қарорларидаги таъсири аллақачон натижа бермоқда:
Родри масаласи: Родри трансфери амалга ошмаганига қарамай, мураббий клуб позициясини тўлиқ қўллаб-қувватлади;
Етакчилар тақдири: Винисиус Жуниорнинг жамоада қолиши ва истеъдодли Тиаго Питарчнинг таркибда сақланиб қолишида Моуринионинг сўзи ҳал қилувчи бўлди.
«Моуринио нима дейди?»: Академиядаги янги тартиб
Португалиялик мутахассис академия тарбияланувчилари («Кастилья») билан ишлашда ҳам барча жараённи ўз қўлига олди. Клуб ёшлари орасида ҳозирда энг кўп янграётган савол — «Моуринио бунга нима дейди?» бўлиб қолмоқда.
Мураббий асосий таркиб машғулотларига чақириладиган ёш иқтидорларни умумий рўйхатдан эмас, ҳар бир футболчининг имкониятларини шахсан чуқур ўрганиб, ўзи саралаб олмоқда.
Темир интизом: Икки маҳаллик машғулотлар ва Пинтус назорати
Машғулот жараёнларида ҳам мураббийнинг қатъий қўли сезилмоқда:
Оғир юкламалар: Кунига икки маҳаллик машғулотлар стандарт тартибга айланди. Жисмоний тайёргарлик бўйича машҳур Антонио Пинтус ва Моуринионинг яқин ёрдамчиси Антонио Диас футболчиларнинг юкламаларини қатъий назорат қилмоқда;
Кундалик тартиб: Овқатланиш рациони, жароҳатлардан тикланиш жараёни, машғулотларга сониясигача ўз вақтида етиб келиш ва жамоавий тушликлар бўйича қатъий қоидалар жорий этилди.
Гарчи кундалик юмушларни мураббийлар штаби юритса-да, «Реал»даги ҳар бир детал Жозе Моуринионинг тўлиқ назорати остида амалга оширилмоқда. Мадридда янги ғалабалар сари қаттиққўллик ва темир интизом ҳукм сурмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…