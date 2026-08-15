Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?
Энсо Мареска Тижжани Рейндерс «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинлигини ва бу қарор клуб, футболчи ҳамда бош мураббий учун маъқул бўлса, трансфер амалга ошишини айтди. 28 ёшли яримҳимоячи Саудия Арабистони Pro-Лигаси вакили «Ал Қодисия»га ўтишга яқин. Рейндерс 2025/2026 йилги мавсумда барча мусобақаларда 47 та учрашувда 7 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган.
«Манчестер Сити» қароргоҳида асосий таркиб футболчиларининг трансфери билан боғлиқ муҳим жараёнлар давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Энцо Мареска матбуот анжуманида нидерландиялик иқтидорли яримҳимоячи Тижжани Рейндерснинг клубдан кетиш эҳтимолига тўхталиб, вазиятга ойдинлик киритди.
Аввалроқ нуфузли инсайдерлар 28 ёшли яримҳимоячи Саудия Арабистони Про-Лигаси вакили бўлган «Ал Қодисия» клуби сафига қўшилишга жуда яқин экани ҳақида хабар берган эди.
«Агар барча рози бўлса, шундай бўлиши керак»
Энцо Мареска жамоани тарк этиш ниятида бўлган футболчиларни мажбуран сақлаб қолмаслик позициясида эканини қатъий таъкидлади:
«Кетишга қатъий қарор қилган футболчини жамоада олиб қолиш ҳеч қачон осон бўлмаган. Тижжанининг ҳозирги вазияти Траффорд ва бошқа баъзи ўйинчиларимизникига жуда ўхшаш.
Менинг фикримча, агар клуб, футболчи ва бош мураббий унинг жамоадан кетиши ҳар учала томон учун энг тўғри қарор деб ҳисобласа, демак, шундай бўлиши керак ва бу амалга ошади», — деди мураббий.
Рейндерснинг «Сити»даги сермаҳсул кўрсаткичи
Нидерландиялик яримҳимоячи ўтган мавсумда «шаҳарликлар» сафида барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этиб келаётган эди.
У 2025/2026 йилги мавсумда барча расмий мусобақаларни инобатга олган ҳолда:
47 та учрашувда майдонга тушди;
7 та гол киритди;
8 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Шунга қарамай, Саудия Арабистонидан келган молиявий жиҳатдан жозибадор таклиф ва футболчининг янги чорловга тайёрлиги ушбу трансфернинг тез орада расман эълон қилинишига замин яратмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…