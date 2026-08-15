Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?

·45·Спорт
Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?
Қисқача

Энсо Мареска Тижжани Рейндерс «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинлигини ва бу қарор клуб, футболчи ҳамда бош мураббий учун маъқул бўлса, трансфер амалга ошишини айтди. 28 ёшли яримҳимоячи Саудия Арабистони Pro-Лигаси вакили «Ал Қодисия»га ўтишга яқин. Рейндерс 2025/2026 йилги мавсумда барча мусобақаларда 47 та учрашувда 7 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган.

«Манчестер Сити» қароргоҳида асосий таркиб футболчиларининг трансфери билан боғлиқ муҳим жараёнлар давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Энцо Мареска матбуот анжуманида нидерландиялик иқтидорли яримҳимоячи Тижжани Рейндерснинг клубдан кетиш эҳтимолига тўхталиб, вазиятга ойдинлик киритди.

Аввалроқ нуфузли инсайдерлар 28 ёшли яримҳимоячи Саудия Арабистони Про-Лигаси вакили бўлган «Ал Қодисия» клуби сафига қўшилишга жуда яқин экани ҳақида хабар берган эди.

«Агар барча рози бўлса, шундай бўлиши керак»

Энцо Мареска жамоани тарк этиш ниятида бўлган футболчиларни мажбуран сақлаб қолмаслик позициясида эканини қатъий таъкидлади:

«Кетишга қатъий қарор қилган футболчини жамоада олиб қолиш ҳеч қачон осон бўлмаган. Тижжанининг ҳозирги вазияти Траффорд ва бошқа баъзи ўйинчиларимизникига жуда ўхшаш.

Менинг фикримча, агар клуб, футболчи ва бош мураббий унинг жамоадан кетиши ҳар учала томон учун энг тўғри қарор деб ҳисобласа, демак, шундай бўлиши керак ва бу амалга ошади», — деди мураббий.

Рейндерснинг «Сити»даги сермаҳсул кўрсаткичи

Нидерландиялик яримҳимоячи ўтган мавсумда «шаҳарликлар» сафида барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этиб келаётган эди.

У 2025/2026 йилги мавсумда барча расмий мусобақаларни инобатга олган ҳолда:

  • 47 та учрашувда майдонга тушди;

  • 7 та гол киритди;

  • 8 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Шунга қарамай, Саудия Арабистонидан келган молиявий жиҳатдан жозибадор таклиф ва футболчининг янги чорловга тайёрлиги ушбу трансфернинг тез орада расман эълон қилинишига замин яратмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Манчестер СитиЭнцо МарескаТиджани РейндерсАл-ҚодисияСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақида«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақидаБугун, 05:51Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Бугун, 05:41Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Бугун, 05:33АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиАҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиБугун, 04:32Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?