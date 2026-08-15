Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирди
Япониянинг шарқий ҳудудларида кучли ёмғирлар оқибатида камида 8 киши ҳалок бўлди. 13 август куни Чиба префектурасида бир соат давомида 100 миллиметрдан ортиқ ёғингарчилик кузатилди, 20 мингдан ортиқ хонадон электрсиз қолди. Кўчкилар юзага келиб, темирйўл ва автомобил қатнови чекланган, 100 мингдан зиёд хонадон аҳолисига эвакуасия тавсия этилган.
Япониянинг шарқий ҳудудларида кузатилган рекорд даражадаги кучли ёмғирлар жиддий оқибатларга олиб келди. Табиий офат оқибатида камида 8 киши ҳалок бўлган, Чиба префектурасида эса электр таъминоти ва транспорт ҳаракати издан чиққан. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Маълум қилинишича, 13 август куни Чиба префектурасида бир соат давомида 100 миллиметрдан ортиқ ёғингарчилик кузатилган. Бу кўрсаткич август ойи учун ўртача миқдордан қарийб уч баробар юқори бўлиб, ҳудуддаги энг кучли ёғингарчиликлардан бири сифатида қайд этилган.
Кучли ёмғирлар сабаб 20 мингдан ортиқ хонадон электр энергиясисиз қолган. Айрим ҳудудларда кўчкилар юзага келган, темирйўл қатнови ва автомобиль йўлларининг ҳаракати вақтинча чекланган.
Маҳаллий ҳокимият томонидан хавф даражаси энг юқори бўлган бешинчи босқичдаги фавқулодда огоҳлантириш эълон қилинган. 100 мингдан зиёд хонадон аҳолисига хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилиш тавсия этилган.
Ҳалок бўлганлар орасида сув босган йўлда автомобил ичида қолиб кетган аёл ҳам бор. Яна икки киши кўчада йиқилганидан сўнг вафот этган.
Табиий офат Токиодаги Нарита халқаро аэропорти фаолиятига ҳам таъсир кўрсатган. Минглаб йўловчилар аэропортда қолиб кетган, қарийб 1 800 киши эса Чиба префектураси ҳукумати биносида тунни ўтказган.
Аэропорт маъмурияти жума куни рейсларни режа асосида амалга ошириш кўзда тутилганини билдирган. Бироқ об-ҳаво шароити сабаб айрим парвозларда кечикишлар бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилган.
…