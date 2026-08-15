Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирди

·49·Дунё
Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирди
Қисқача

Япониянинг шарқий ҳудудларида кучли ёмғирлар оқибатида камида 8 киши ҳалок бўлди. 13 август куни Чиба префектурасида бир соат давомида 100 миллиметрдан ортиқ ёғингарчилик кузатилди, 20 мингдан ортиқ хонадон электрсиз қолди. Кўчкилар юзага келиб, темирйўл ва автомобил қатнови чекланган, 100 мингдан зиёд хонадон аҳолисига эвакуасия тавсия этилган.

Япониянинг шарқий ҳудудларида кузатилган рекорд даражадаги кучли ёмғирлар жиддий оқибатларга олиб келди. Табиий офат оқибатида камида 8 киши ҳалок бўлган, Чиба префектурасида эса электр таъминоти ва транспорт ҳаракати издан чиққан. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум қилинишича, 13 август куни Чиба префектурасида бир соат давомида 100 миллиметрдан ортиқ ёғингарчилик кузатилган. Бу кўрсаткич август ойи учун ўртача миқдордан қарийб уч баробар юқори бўлиб, ҳудуддаги энг кучли ёғингарчиликлардан бири сифатида қайд этилган.

Кучли ёмғирлар сабаб 20 мингдан ортиқ хонадон электр энергиясисиз қолган. Айрим ҳудудларда кўчкилар юзага келган, темирйўл қатнови ва автомобиль йўлларининг ҳаракати вақтинча чекланган.

Маҳаллий ҳокимият томонидан хавф даражаси энг юқори бўлган бешинчи босқичдаги фавқулодда огоҳлантириш эълон қилинган. 100 мингдан зиёд хонадон аҳолисига хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилиш тавсия этилган.

Ҳалок бўлганлар орасида сув босган йўлда автомобил ичида қолиб кетган аёл ҳам бор. Яна икки киши кўчада йиқилганидан сўнг вафот этган.

Табиий офат Токиодаги Нарита халқаро аэропорти фаолиятига ҳам таъсир кўрсатган. Минглаб йўловчилар аэропортда қолиб кетган, қарийб 1 800 киши эса Чиба префектураси ҳукумати биносида тунни ўтказган.

Аэропорт маъмурияти жума куни рейсларни режа асосида амалга ошириш кўзда тутилганини билдирган. Бироқ об-ҳаво шароити сабаб айрим парвозларда кечикишлар бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилган.

ЯпонияТибаБи-Би-СиТокиоНарита халқаро аэропорти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиРоналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиБугун, 07:15«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?Бугун, 07:07Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБугун, 06:52Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиҲовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиБугун, 06:31Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиМанилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиБугун, 06:10Мисрда савдо марказида гелий баллони портладиМисрда савдо марказида гелий баллони портладиБугун, 05:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди