Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилди

·0·Дунё
Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилди

Бельгиянинг Дендермонде шаҳрида қурилиш ишлари олиб борилаётган вақтда девор орасидан қиймати қарийб 9 миллион еврога баҳоланаётган олтин тангалар ва қуймалар топилди. Топилма ҳақида VRT NWS хабар берди.

Ҳодиса 12 август куни Синт-Гиллис-Дендермонде ҳудудидаги Ван Лангенховестраат кўчасида жойлашган бинода бузиш ишлари пайтида аниқланган. Ишчилар канализация қувурини ўтказиш учун пойдеворнинг бир қисмини бузганида, ғиштлар орасидан ялтироқ тангалар ва олтин қуймалари чиққан.

Хазинани биринчи бўлиб 18 ёшли талаба Коби пайқаган. У дастлаб топилган тангаларни оддий 1 евролик тангалар деб ўйлаган. Бироқ улар орасидан олтин бўлаги ҳам кўриниши билан ишчилар ғайриоддий топилмага дуч келишганини англаган.

Қурилиш майдони раҳбарининг айтишича, қазиш ишлари давом эттирилганида яна кўплаб олтин тангалар ва қуймалар топилган. Шундан сўнг ишчилар бу ҳақда объект эгаси ва полицияга хабар берган. Ҳозирда топилган олтинлар полиция назорати остида хавфсиз жойда сақланмоқда.

Шарқий Фландрия прокуратураси мазкур хазинанинг бино девори орасига қачон ва нима мақсадда яширилганини аниқлаш учун тергов олиб бормоқда. Бино эгасининг вакили эса олтинларнинг яширилиши эҳтимолий фирибгарлик билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини истисно қилмаган.

Айни пайтда қимматбаҳо топилманинг қонуний эгаси ким экани, шунингдек, уни аниқлаган қурилиш ишчиларига мукофот бериладими-йўқми маълум эмас. Бу масалалар тергов натижалари ва Бельгия қонунчилиги асосида ҳал этилади.

Қурилиш майдони раҳбари эса 33 йиллик иш тажрибаси давомида бундай ҳолатга биринчи марта дуч келганини айтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиҲовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиБугун, 06:31Манилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиМанилада кучли ёмғирлардан сўнг каналлар чиқиндиларга тўлдиБугун, 06:10Мисрда савдо марказида гелий баллони портладиМисрда савдо марказида гелий баллони портладиБугун, 05:26Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Бугун, 00:40Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Бугун, 00:40Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиСаккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди