Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилди
Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида 2023 йилда туғилган 3 ёшли бола (А.И.) 1989 йилда туғилган онаси (А.Т.) томонидан мунтазам калтаклангани, унга ухлатувчи дори берилгани ва қаровсиз қолдирилгани аниқланди. Ҳолат қўшниларнинг мурожаатидан сўнг ўрганилган. Бола ҳимоя ордери билан таъминланиб, унга вақтинча васийлик белгиланди, ҳозирда унинг соғлиғи барқарор. А.Т.
Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида 2023 йилда туғилган 3 ёшли бола (А.И.) 1989 йилда туғилган онаси (А.Т.) томонидан мунтазам равишда зўравонликка учрагани аниқланди. Ҳодиса қўшниларнинг мурожаатидан сўнг ўрганилиб, боланинг оғир шароитда яшаётгани маълум бўлган. Бу ҳақда Болалар омбудсмани маълум қилди.
Маълум бўлишича, қўшнилар вояга етмаган болага нисбатан зўравонлик қилинаётганидан хавотир билдириб, тегишли идораларга мурожаат қилган. Ўрганиш жараёнида 3 ёшли бола мунтазам калтаклангани, унга ухлатувчи дори берилгани ва баъзи ҳолларда қаровсиз қолдирилгани аниқланган.
Ҳолат юзасидан боланинг онасига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 110-моддаси — «Қийнаш» бўйича жиноят иши қўзғатилган. Боланинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унга ҳимоя ордери расмийлаштирилиб, вақтинча васийлик белгиланган.
Ҳозирда боланинг соғлиғи барқарор экани хабар қилинди. Масъул идоралар эса боланинг манфаатларини инобатга олган ҳолда уни онасининг қарамоғидан ажратиш ва онани ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш масаласини суд тартибида ҳал этиш чораларини кўрмоқда.
Воқеа болага нисбатан зўравонлик ҳолатларини ўз вақтида аниқлашда қўшнилар ва фуқароларнинг мурожаати муҳим аҳамиятга эга эканини яна бир бор кўрсатди. Қонунчиликка кўра, болага нисбатан тазйиқ ёки зўравонлик ҳолатига гувоҳ бўлган шахслар бу ҳақда тегишли идораларга хабар бериши мумкин.
…