Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилди

·36·Жамият
Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилди
Қисқача

Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида 2023 йилда туғилган 3 ёшли бола (А.И.) 1989 йилда туғилган онаси (А.Т.) томонидан мунтазам калтаклангани, унга ухлатувчи дори берилгани ва қаровсиз қолдирилгани аниқланди. Ҳолат қўшниларнинг мурожаатидан сўнг ўрганилган. Бола ҳимоя ордери билан таъминланиб, унга вақтинча васийлик белгиланди, ҳозирда унинг соғлиғи барқарор. А.Т.

Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида 2023 йилда туғилган 3 ёшли бола (А.И.) 1989 йилда туғилган онаси (А.Т.) томонидан мунтазам равишда зўравонликка учрагани аниқланди. Ҳодиса қўшниларнинг мурожаатидан сўнг ўрганилиб, боланинг оғир шароитда яшаётгани маълум бўлган. Бу ҳақда Болалар омбудсмани маълум қилди.

Маълум бўлишича, қўшнилар вояга етмаган болага нисбатан зўравонлик қилинаётганидан хавотир билдириб, тегишли идораларга мурожаат қилган. Ўрганиш жараёнида 3 ёшли бола мунтазам калтаклангани, унга ухлатувчи дори берилгани ва баъзи ҳолларда қаровсиз қолдирилгани аниқланган.

Ҳолат юзасидан боланинг онасига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 110-моддаси — «Қийнаш» бўйича жиноят иши қўзғатилган. Боланинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унга ҳимоя ордери расмийлаштирилиб, вақтинча васийлик белгиланган.

Ҳозирда боланинг соғлиғи барқарор экани хабар қилинди. Масъул идоралар эса боланинг манфаатларини инобатга олган ҳолда уни онасининг қарамоғидан ажратиш ва онани ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш масаласини суд тартибида ҳал этиш чораларини кўрмоқда.

Воқеа болага нисбатан зўравонлик ҳолатларини ўз вақтида аниқлашда қўшнилар ва фуқароларнинг мурожаати муҳим аҳамиятга эга эканини яна бир бор кўрсатди. Қонунчиликка кўра, болага нисбатан тазйиқ ёки зўравонлик ҳолатига гувоҳ бўлган шахслар бу ҳақда тегишли идораларга хабар бериши мумкин.

ТошкентЯшнободЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиЯнги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиБугун, 05:58Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиКеча, 18:15Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Кеча, 18:12Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаБлогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаКеча, 17:46“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирган“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирганКеча, 15:56“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди