«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди

·0·Спорт
«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди

Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуринио билан бирга ишлаш жараёни ҳақида фикр билдирди.

Франциялик юлдуз тажрибали мураббийнинг чемпионлик тажрибасини алоҳида эътироф этиб, жамоанинг асосий мақсади фақат совринлар ютиш эканини таъкидлади.

«Моуринио билан ишлаш — катта тажриба»

Инсайдер Фабрицио Романо берган маълумотга кўра, Мбаппе янги бош мураббий қўл остидаги иш жараёнини қуйидагича баҳолади:

«Бизнинг мақсадимиз ягона — фақат ғалаба қозониш. Жозе Моуриниодек тажрибали мураббий билан бирга ишлаш — бу жуда ажойиб имконият. Чунки у катта ўйинларда қандай қилиб ғалаба қозониш кераклигини жуда яхши билади».

Аввалроқ ҳужумчи «Қироллик клуби» янги мавсумда барча мусобақаларда бош совринлар учун курашишга тайёр эканини билдирган эди.

«Реал»да янги давр ва Ла Лигадаги илк синов

Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринио 2026 йилнинг ёзида Мадриднинг «Реал» клуби бошқарувига қайтди. Португалиялик мутахассис фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириш учун жамоани тарк этган Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллади.

«Қироллик клуби» янги мавсумдаги расмий учрашувларини тез орада бошлайди:

  • Сана: 22 август

  • Мусобақа: Испания Ла Лигаси, 1-тур

  • Ўйин: «Эспаньол» — «Реал Мадрид» (сафарда)

Мадридликларнинг янгиланган таркиби ва Моуринио қўл остидаги илк расмий қадами мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Бугун, 06:03«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақида«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақидаБугун, 05:51Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Бугун, 05:41Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Бугун, 05:33АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиАҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиБугун, 04:32Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?