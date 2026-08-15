«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди
Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуринио билан бирга ишлаш жараёни ҳақида фикр билдирди.
Франциялик юлдуз тажрибали мураббийнинг чемпионлик тажрибасини алоҳида эътироф этиб, жамоанинг асосий мақсади фақат совринлар ютиш эканини таъкидлади.
«Моуринио билан ишлаш — катта тажриба»
Инсайдер Фабрицио Романо берган маълумотга кўра, Мбаппе янги бош мураббий қўл остидаги иш жараёнини қуйидагича баҳолади:
«Бизнинг мақсадимиз ягона — фақат ғалаба қозониш. Жозе Моуриниодек тажрибали мураббий билан бирга ишлаш — бу жуда ажойиб имконият. Чунки у катта ўйинларда қандай қилиб ғалаба қозониш кераклигини жуда яхши билади».
Аввалроқ ҳужумчи «Қироллик клуби» янги мавсумда барча мусобақаларда бош совринлар учун курашишга тайёр эканини билдирган эди.
«Реал»да янги давр ва Ла Лигадаги илк синов
Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринио 2026 йилнинг ёзида Мадриднинг «Реал» клуби бошқарувига қайтди. Португалиялик мутахассис фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириш учун жамоани тарк этган Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллади.
«Қироллик клуби» янги мавсумдаги расмий учрашувларини тез орада бошлайди:
Сана: 22 август
Мусобақа: Испания Ла Лигаси, 1-тур
Ўйин: «Эспаньол» — «Реал Мадрид» (сафарда)
Мадридликларнинг янгиланган таркиби ва Моуринио қўл остидаги илк расмий қадами мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…