«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?
Италия ҳуқуқ-тартибот органлари санъат оламидаги энг йирик ва шов-шувли жиноятлардан бирини муваффақиятли фош этди. Мамлакат шимолидаги машҳур хусусий музейдан жорий йилнинг март ойида ўғирлаб кетилган француз тасвирий санъати усталари — Пьер Огюст Ренуар, Поль Сезанн ва Анри Матисснинг бебаҳо асарлари топилди.
Парма полицияси раҳбари Андреа Паляронинг 14 август куни берган расмий баёнотига кўра, ноёб полотнолар жиноят иши бўйича асосий гумондорлардан бирининг хонадонидан зарар етказилмаган ҳолатда аниқланган.
3 дақиқада 9 миллион евро: Жиноят қандай содир этилган эди?
Воқеа март ойи охирида Парма яқинида жойлашган, таниқли санъатшунос ва коллекционер Луижи Маняни номидаги фонднинг (Magnani-Rocca Foundation) хусусий музейида юз берган эди.
Тезкор ҳужум: Юзларини капюшон билан беркитган ниқобли ўғрилар музейнинг кириш эшигини бузиб кириб, бино ичида бор-йўғи 3 дақиқа ҳаракатланишган;
Хавфсизлик тизими: Музейдаги замонавий видеокузатув тизими ва қўриқлаш хизматининг тезкор сигнали сабабли жиноятчилар фақат кўзланган учта асарни олиб қочишга улгурган, қолган ноёб коллекцияга тегинилмаган;
Молдова изи: Ҳозирда ушбу режалаштирилган трансчегаравий жиноятда Молдованинг 9 нафар фуқароси гумон қилинмоқда. Уларнинг камида 5 нафари музейга бостириб киришда бевосита қатнашгани аниқланган.
Ўғирланган шедеврлар ва уларнинг бозор нархи
Топилган санъат асарларининг умумий тахминий қиймати 9 миллион евродан (10 миллион доллардан ортиқ) ошади:
Поль Сезанн — «Гилосли натюрморт» (қалам ва акварель) — тахминан 6 миллион евро;
Пьер Огюст Ренуар — «Балиқлар» (рассом ижодининг сўнгги даврига мансуб) — тахминан 3 миллион евро;
Анри Матисс — «Террасадаги одалиска» (акварель) — тахминан 20 минг евро.
Маняни-Рокка фонди: Италиянинг гавҳар музейи
Маняни-Рокка фонди музейи Италиядаги энг нуфузли ва муҳим хусусий бадиий коллекциялардан бири саналади.
Музей фондида Ренуар ва Сезанндан ташқари Тициан, Альбрехт Дюрер, Питер Пауль Рубенс ҳамда Франсиско Гойя каби буюк мусаввирларнинг асл нусхадаги ноёб полотнолари сақланади. Қайтариб олинган асарлар тез орада реставрация ва экспертиза текширувидан сўнг яна ўз экспозициясига қайтарилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…