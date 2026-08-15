«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?

·0·Дунё
«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?

Италия ҳуқуқ-тартибот органлари санъат оламидаги энг йирик ва шов-шувли жиноятлардан бирини муваффақиятли фош этди. Мамлакат шимолидаги машҳур хусусий музейдан жорий йилнинг март ойида ўғирлаб кетилган француз тасвирий санъати усталари — Пьер Огюст Ренуар, Поль Сезанн ва Анри Матисснинг бебаҳо асарлари топилди.

Парма полицияси раҳбари Андреа Паляронинг 14 август куни берган расмий баёнотига кўра, ноёб полотнолар жиноят иши бўйича асосий гумондорлардан бирининг хонадонидан зарар етказилмаган ҳолатда аниқланган.

3 дақиқада 9 миллион евро: Жиноят қандай содир этилган эди?

Воқеа март ойи охирида Парма яқинида жойлашган, таниқли санъатшунос ва коллекционер Луижи Маняни номидаги фонднинг (Magnani-Rocca Foundation) хусусий музейида юз берган эди.

  • Тезкор ҳужум: Юзларини капюшон билан беркитган ниқобли ўғрилар музейнинг кириш эшигини бузиб кириб, бино ичида бор-йўғи 3 дақиқа ҳаракатланишган;

  • Хавфсизлик тизими: Музейдаги замонавий видеокузатув тизими ва қўриқлаш хизматининг тезкор сигнали сабабли жиноятчилар фақат кўзланган учта асарни олиб қочишга улгурган, қолган ноёб коллекцияга тегинилмаган;

  • Молдова изи: Ҳозирда ушбу режалаштирилган трансчегаравий жиноятда Молдованинг 9 нафар фуқароси гумон қилинмоқда. Уларнинг камида 5 нафари музейга бостириб киришда бевосита қатнашгани аниқланган.

Ўғирланган шедеврлар ва уларнинг бозор нархи

Топилган санъат асарларининг умумий тахминий қиймати 9 миллион евродан (10 миллион доллардан ортиқ) ошади:

  • Поль Сезанн — «Гилосли натюрморт» (қалам ва акварель) — тахминан 6 миллион евро;

  • Пьер Огюст Ренуар — «Балиқлар» (рассом ижодининг сўнгги даврига мансуб) — тахминан 3 миллион евро;

  • Анри Матисс — «Террасадаги одалиска» (акварель) — тахминан 20 минг евро.

Маняни-Рокка фонди: Италиянинг гавҳар музейи

Маняни-Рокка фонди музейи Италиядаги энг нуфузли ва муҳим хусусий бадиий коллекциялардан бири саналади.

Музей фондида Ренуар ва Сезанндан ташқари Тициан, Альбрехт Дюрер, Питер Пауль Рубенс ҳамда Франсиско Гойя каби буюк мусаввирларнинг асл нусхадаги ноёб полотнолари сақланади. Қайтариб олинган асарлар тез орада реставрация ва экспертиза текширувидан сўнг яна ўз экспозициясига қайтарилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиАҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиБугун, 08:09Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиБугун, 07:34Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиРоналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиБугун, 07:15«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?Бугун, 07:07Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБугун, 06:52Ҳовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиҲовли олдида намоз ўқиган мусулмон видеоси тарқалдиБугун, 06:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди