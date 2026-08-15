Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этди
Ўзбекистон ва жаҳон спорти оғир жудоликка учради. Ўзбек бокси тарихидаги илк жаҳон чемпиони, афсонавий чарм қўлқоп устаси Руфат Рисқиев 76 ёшида оламдан ўтди.
Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот котиби Зафар Имомхўжаев расман маълум қилди. Халқаро ареналарда ўзининг бетакрор услуби ва шиддатли ҳужумлари билан «Тошкент йўлбарси» номини олган машҳур боксчи миллий спорт тарихида ўчмас из қолдирди.
Тарихни бошлаган ғалабалар: Биринчи жаҳон чемпиони ва Олимпиада финалчиси
Руфат Рисқиев ўзбек спортини халқаро майдонда мутлақо янги савияга олиб чиққан биринчи атлетлардан бири бўлди:
1974 йил — Жаҳон чемпиони: Гаванада (Куба) бўлиб ўтган илк жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритиб, тарихга кирди;
1976 йил — Монреал Олимпиадаси кумуш медали: Олимпия ўйинлари финалига қадар етиб бориб, шоҳсупага кўтарилган илк ўзбек боксчиси сифатида мухлислар қалбидан жой олди;
Халқаро триумфлар: У фаолияти давомида АҚШ, Куба, Австрия, собиқ Югославия ва Испания каби давлатларда ўтказилган энг нуфузли халқаро турнирларда тенгсиз деб топилган.
Марказий Осиёдаги илк профессионал ҳакам ва фидойи мураббий
Катта спортдаги фаолиятини якунлаганидан кейин ҳам Руфат Асадович севимли соҳасидан узоқлашмади:
Тарихий ҳакам: У Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи бўлиб халқаро тоифадаги профессионал бокс ҳаками (WBA) мақомини олди ва жаҳон чемпионлик жангларини бошқарди;
Давлат эътирофи: Ўзбек спорти ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси учун «Буюк хизматлари учун», «Эл-юрт ҳурмати» ҳамда «Ҳурмат Белгиси» орденлари билан тақдирланган.
Руфат Рисқиевнинг миллий ва халқаро рингдаги мислсиз жасорати бугунги Ўзбекистон бокс мактабининг дунёда биринчи рақамли даражага чиқишига пойдевор бўлиб хизмат қилди. Унинг номи ва босиб ўтган шонли йўли келажак авлод спортчилари учун ҳамиша улкан мактаб ва ибрат тимсоли бўлиб қолади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…