Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этди

·0·Спорт
Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этди

Ўзбекистон ва жаҳон спорти оғир жудоликка учради. Ўзбек бокси тарихидаги илк жаҳон чемпиони, афсонавий чарм қўлқоп устаси Руфат Рисқиев 76 ёшида оламдан ўтди.

Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот котиби Зафар Имомхўжаев расман маълум қилди. Халқаро ареналарда ўзининг бетакрор услуби ва шиддатли ҳужумлари билан «Тошкент йўлбарси» номини олган машҳур боксчи миллий спорт тарихида ўчмас из қолдирди.

Тарихни бошлаган ғалабалар: Биринчи жаҳон чемпиони ва Олимпиада финалчиси

Руфат Рисқиев ўзбек спортини халқаро майдонда мутлақо янги савияга олиб чиққан биринчи атлетлардан бири бўлди:

  • 1974 йил — Жаҳон чемпиони: Гаванада (Куба) бўлиб ўтган илк жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритиб, тарихга кирди;

  • 1976 йил — Монреал Олимпиадаси кумуш медали: Олимпия ўйинлари финалига қадар етиб бориб, шоҳсупага кўтарилган илк ўзбек боксчиси сифатида мухлислар қалбидан жой олди;

  • Халқаро триумфлар: У фаолияти давомида АҚШ, Куба, Австрия, собиқ Югославия ва Испания каби давлатларда ўтказилган энг нуфузли халқаро турнирларда тенгсиз деб топилган.

Марказий Осиёдаги илк профессионал ҳакам ва фидойи мураббий

Катта спортдаги фаолиятини якунлаганидан кейин ҳам Руфат Асадович севимли соҳасидан узоқлашмади:

  • Тарихий ҳакам: У Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи бўлиб халқаро тоифадаги профессионал бокс ҳаками (WBA) мақомини олди ва жаҳон чемпионлик жангларини бошқарди;

  • Давлат эътирофи: Ўзбек спорти ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси учун «Буюк хизматлари учун», «Эл-юрт ҳурмати» ҳамда «Ҳурмат Белгиси» орденлари билан тақдирланган.

Руфат Рисқиевнинг миллий ва халқаро рингдаги мислсиз жасорати бугунги Ўзбекистон бокс мактабининг дунёда биринчи рақамли даражага чиқишига пойдевор бўлиб хизмат қилди. Унинг номи ва босиб ўтган шонли йўли келажак авлод спортчилари учун ҳамиша улкан мактаб ва ибрат тимсоли бўлиб қолади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Мареска очиқ гапирди: Рейндерс нега «Манчестер Сити»ни тарк этмоқда?Бугун, 06:03«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақида«Ҳимоя — бош оғриғимиз»: Кападзе кечаги ўйиндан сўнг камчиликлар ҳақидаБугун, 05:51Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Мадридда «Моуринио қонунлари»: У «Реал»ни қандай ўзгартирмоқда?Бугун, 05:41Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Бугун, 05:33АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиАҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиБугун, 04:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?