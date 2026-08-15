Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритди
Украина ҳукумати вақтинча босиб олинган ҳудудлардан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, хусусан, миллий ғалла захираларини ноқонуний олиб чиқиш ва халқаро бозорларга сотиш билан шуғулланувчи глобал логистика тармоғига қарши янги чеклов чораларини эълон қилди.
Украина президенти Владимир Зеленский 14 август куни Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгашининг (МХМК) ушбу ноқонуний савдо занжирига алоқадор шахслар, юк кемалари ҳамда юридик шахсларга қарши санкциялар қўллаш тўғрисидаги қарорини тасдиқловчи расмий фармонни имзолади.
4 та давлат байроғи остидаги кемалар ва Россия компаниялари
Янги санкция пакети кенг қамровли бўлиб, унда турли мамлакатлар юрисдикцияларидан фойдаланган қуйидаги объектлар жавобгарликка тортилган:
13 та юк ташувчи кема: Улар орасида Россия байроғи остидаги 8 та, Панама байроғи остидаги 3 та ҳамда Белиз, Сент-Китс ва Невис байроқлари остида сузувчи 1 тадан кема мавжуд;
28 та юридик шахс (компаниялар): Ноқонуний ғалла экспорти логистикаси ва савдосини молиялаштирган ташкилотлар;
11 нафар Россия фуқароси: Ушбу тизимга бошчилик қилган ва кемаларни бошқарган шахслар.
«Кема капитанлари ҳам жавобгарликка тортилади»
Украина президентининг санкция сиёсати бўйича махсус вакили Владислав Власюк расмий Киевнинг позицияси қатъий эканини билдирди:
«Вақтинча босиб олинган ҳудудлардан Украина ғалласини ноқонуний олиб чиқишга алоқадор бўлган ҳар бир иштирокчи жавобгарликка тортилади. Бу фақат маҳсулотни ташиш ёки сотиш билан шуғулланган компания ва уларнинг бенефициар эгаларигагина эмас, балки денгиз кемаларининг капитанлари ҳамда ушбу мақсадларда ишлатилган кемаларнинг ўзига ҳам бевосита тааллуқлидир».
Халқаро иттифоқчилар билан мувофиқлаштириш
Украина Президенти офиси берган маълумотга кўра, Киев мазкур чекловларни бошқа ҳамкор давлатлар юрисдикцияларида ҳам тўлиқ кучга киритиш мақсадида ғарблик иттифоқчиларига барча тўпланган далиллар ва батафсил маълумотларни тақдим этишни режалаштирмоқда.
Асосий стратегик мақсад — Россия назоратидаги портлардан ноқонуний олиб чиқиб кетилаётган буғдой, кунгабоқар уруғи ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларининг халқаро бозорларга кириб боришини бутунлай тўхтатишдан иборат.
Эслатиб ўтамиз, Украина бунга қадар ҳам ушбу йўналишда қатъий чоралар кўрган эди. Жумладан, 2025 йилнинг ноябрь ойида ноқонуний равишда босиб олинган портларга кириб-чиққан 56 та кемага нисбатан расмий санкциялар жорий этилганди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…