Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритди

·0·Дунё
Ноқонуний ғалла савдосига зарба: Украина 13 та кема ва 28 та компанияни «қора рўйхат»га киритди

Украина ҳукумати вақтинча босиб олинган ҳудудлардан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, хусусан, миллий ғалла захираларини ноқонуний олиб чиқиш ва халқаро бозорларга сотиш билан шуғулланувчи глобал логистика тармоғига қарши янги чеклов чораларини эълон қилди.

Украина президенти Владимир Зеленский 14 август куни Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгашининг (МХМК) ушбу ноқонуний савдо занжирига алоқадор шахслар, юк кемалари ҳамда юридик шахсларга қарши санкциялар қўллаш тўғрисидаги қарорини тасдиқловчи расмий фармонни имзолади.

4 та давлат байроғи остидаги кемалар ва Россия компаниялари

Янги санкция пакети кенг қамровли бўлиб, унда турли мамлакатлар юрисдикцияларидан фойдаланган қуйидаги объектлар жавобгарликка тортилган:

  • 13 та юк ташувчи кема: Улар орасида Россия байроғи остидаги 8 та, Панама байроғи остидаги 3 та ҳамда Белиз, Сент-Китс ва Невис байроқлари остида сузувчи 1 тадан кема мавжуд;

  • 28 та юридик шахс (компаниялар): Ноқонуний ғалла экспорти логистикаси ва савдосини молиялаштирган ташкилотлар;

  • 11 нафар Россия фуқароси: Ушбу тизимга бошчилик қилган ва кемаларни бошқарган шахслар.

«Кема капитанлари ҳам жавобгарликка тортилади»

Украина президентининг санкция сиёсати бўйича махсус вакили Владислав Власюк расмий Киевнинг позицияси қатъий эканини билдирди:

«Вақтинча босиб олинган ҳудудлардан Украина ғалласини ноқонуний олиб чиқишга алоқадор бўлган ҳар бир иштирокчи жавобгарликка тортилади. Бу фақат маҳсулотни ташиш ёки сотиш билан шуғулланган компания ва уларнинг бенефициар эгаларигагина эмас, балки денгиз кемаларининг капитанлари ҳамда ушбу мақсадларда ишлатилган кемаларнинг ўзига ҳам бевосита тааллуқлидир».

Халқаро иттифоқчилар билан мувофиқлаштириш

Украина Президенти офиси берган маълумотга кўра, Киев мазкур чекловларни бошқа ҳамкор давлатлар юрисдикцияларида ҳам тўлиқ кучга киритиш мақсадида ғарблик иттифоқчиларига барча тўпланган далиллар ва батафсил маълумотларни тақдим этишни режалаштирмоқда.

Асосий стратегик мақсад — Россия назоратидаги портлардан ноқонуний олиб чиқиб кетилаётган буғдой, кунгабоқар уруғи ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларининг халқаро бозорларга кириб боришини бутунлай тўхтатишдан иборат.

Эслатиб ўтамиз, Украина бунга қадар ҳам ушбу йўналишда қатъий чоралар кўрган эди. Жумладан, 2025 йилнинг ноябрь ойида ноқонуний равишда босиб олинган портларга кириб-чиққан 56 та кемага нисбатан расмий санкциялар жорий этилганди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?«3 дақиқалик ўғирлик» фош бўлди: Италияда бебаҳо асарлар қандай топилди?Бугун, 09:28АҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиАҚШ Эронга қарши «қўшалоқ зарба» стратегиясини эълон қилдиБугун, 08:09Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиБугун, 07:34Роналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиРоналду ва Жоржина мулкларини алоҳида сақлашга келишдиБугун, 07:15«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?«Air Force One» бортидаги сирли суҳбат: Трамп ва Маскни ким яраштирди?Бугун, 07:07Бельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБельгияда девор орасидан 9 млн евролик олтин топилдиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди